Dólar a $500 o $600 en 2023 entre plazo fijo UVA y soja

"La gente se asusta con el número pero, cuando crece, la diferencia entre los números redondos se acorta (y) tal vez podría estar cerca de $600, pero lo dejamos ahí porque después se enojan y son rencorosos", cerró.

retenciones soja.webp Dólar, pesos o soja. Todos pensando en la mejor manera para perder lo menos posible en tiempos de crisis.

Pero la soja no se toca ni con el dólar a $300

Si bien la ministra de Economía, Silvina Batakis, intenta que se liquiden los granos que quedaron de la cosecha gruesa, el campo pide rebaja de retenciones a partir de determinada cantidad de toneladas.

Varios funcionarios nacionales se oponen y el acuerdo se demora. Esto retroalimenta las expectativas de devaluación que llegan hasta $400 por dólar para diciembre 2022, por lo que “el productor debe sentarse arriba la mercadería y no vender hasta que el mercado aclare, así no hay segundo semestre, no liquida ni el loro”.

Di Stéfano, analizó: “Al productor le ponen retenciones excesivas, una brecha muy elevada, el precio de los repuestos de maquinarias y equipos a dólar contado con liquidación y, si algo faltaba, le cobrarán un monto fijo por la semilla que utilizan. ¿No es mucho? Después le van a pedir que liquide”.

“No recomendamos vender soja a los productores por dos razones: la brecha hace que se queden con menos dólares en la mano y el impacto del ajuste por inflación al 100% cambia la dinámica de las decisiones comerciales”, concluyó en su informe de este martes 19 de julio.

Aún con el dólar a $300, $400 o $500, ¿conviene el plazo fijo UVA?

Hasta el momento, el dólar a $200 con una inflación acumulada de casi el 100% en el último año y medio, el plazo fija UVA era la mejor forma de ahorrar.

Sin embargo, desde hace 6 semanas, la corrida cambiaria no para y ahora hay serias dudas sobre si la inflación le ganará al dólar.

Di Stéfano enfatizó: "Nadie venderá un dólar con un contexto político tan enrarecido, sin políticas de Estado claras y con un gabinete que piensa tan distinto en todas sus líneas.

El dólar hoy no tiene un instrumento alternativo que sea confiable para ganar la misma o mayor cantidad de dinero que se puede ganar teniendo dólares El dólar hoy no tiene un instrumento alternativo que sea confiable para ganar la misma o mayor cantidad de dinero que se puede ganar teniendo dólares

Comprar mercadería en este contexto es una muy buena opción, pero el cierre de las importaciones dejó sin pecio de reposición a muchos productos, por ende, nadie desea vender lo que es escaso.

No tiene mucho sentido acopiar más stock de mercadería que el necesario para transar, si la economía ingresa en un escenario de recesión. Acopiar dólares en cabeza de persona humana es una muy buena opción, ya que el mayor valor no paga impuesto a las ganancias No tiene mucho sentido acopiar más stock de mercadería que el necesario para transar, si la economía ingresa en un escenario de recesión. Acopiar dólares en cabeza de persona humana es una muy buena opción, ya que el mayor valor no paga impuesto a las ganancias

La mercadería dentro de una persona jurídica puede genera resultados por tenencia positivos y paga impuesto a las ganancias. Los bancos no aceptan grandes cantidades en plazos fijos ajustados por inflación, al no tener contraparte que tome estos créditos la operatoria es escasa. Es una alternativa excelente pero no hay volumen".

Es interesante el punto porque el equipo económico del presidente Alberto Fernández debería enfocarse en cómo tentar a los ahorristas para ubicarse en pesos.

