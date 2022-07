dolar.jpg

El testimonio viral sobre el dólar turista: "Lo pagaré al dólar blue"

El valor del dólar turista y la diferencia notoria con otros tipos de cambio generó un sistema que ofrece ciertas ventajas para gastar con tarjetas y algunas personas ya comenzaron a hallarlas para sus futuras vacaciones o viajes al exterior porque La Nación + realizó una cobertura desde Aeroparque, donde recogieron el testimonio de Miguel, quien estaba a punto de viajar hacía la ciudad brasileña de Fortaleza.

"Me enseñan a hacer cosas porque voy a trabajar y pagar con tarjeta", comenzó declarando esta persona y agregó: "Después vuelvo a la Argentina, vendo los dólares que no me dejan comprar y hago la diferencia. Me van a cobrar al dólar turista y lo voy a pagar al dólar blue".

El dólar turista cerró este martes 19 de junio en los $237,56.

Sin embargo, hay una forma de evitar caer en el mercado ilegal porque podés transformar esos dólares que queres vender en pesos a través de dólar MEP o dólar Bolsa para usar menos dólares billetes para cancelar los consumos de los viajes por el exterior que vengan en pesos con las tarjetas de crédito.

El dólar MEP cerró este martes 19 de julio en $297,14.

Dólar MEP o Dólar Bolsa: Cómo crearte una cuenta para cambiar los dólares por pesos

Para recuperar lo gastado con tarjetas en el exterior podés vender dólar MEP en el mercado oficial, pero es necesario que esas divisas estén en blanco para disponer de ellas con facilidad y poder cambiar esa moneda a pesos a través de una cuenta comitente, medio por el cual los inversores pueden operar en el Mercado de Capitales y en la Bolsa. Se pueden abrir en cualquier banco o en una sociedad de Bolsa en un proceso de registración que se puede hacer online y solo demora cinco minutos.

El paso a paso es el siguiente:

Crear una cuenta comitente

Buscar un Link Broker -es una correduría de seguros que conoce las coberturas que ofrece cada aseguradora-. Se pueden encontrar todas las habilitadas AQUI.

Escribir el mail personal, DNI y número de trámite del DNI

En algunos casos, se podría pedir una selfie para comprobar tu identidad

Fondear la cuenta con un saldo inicial de dinero que la deje lista para operar sea en pesos, dólares o cualquier otra moneda internacional.

Buscar opción "Operar Dólar MEP" y seleccionar cuantos dólares quiere cambiar a pesos.

Dólar blue 3P.jpg

Cuenta comitente: Qué es, quiénes la usan y su costo

Antes de realizar gastos con las tarjetas o comprar Dólar MEP, es necesario saber que las cuentas comitentes pueden ser creadas por cualquier persona que quiera operar en la Bolsa o el Mercado adquiriendo y vendiendo activos. Con su apertura, se autoriza a un Banco Comercial, o a un Agente y/o Sociedad de Bolsa, a operar en el mercado por cuenta y orden del cliente/comitente. En la Argentina, se registran más de 450 mil cuentas de este tipo en la actualidad.

Se pueden abrir en un banco o en una sociedad de Bolsa, en esta última se puede optar tanto por aquellos que operan bajo la figura de Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) como los que están enmarcados en la categoría de Agentes de Negociación (AN).

Estas cuentas comitentes se pueden abrir de manera gratuita, pero algunas sociedades de Bolsa pueden pedir que se haga una primera transferencia de dinero para generar el alta del cliente y, al igual que su apertura, el mantenimiento de las cuentas está bonificado por lo general.

La cuenta creada recibirá la transferencia de dinero con la que luego los clientes le ordenan al banco o agente que compre o venda en su nombre ciertos activos. Todos los inversores pueden seguir los movimientos de su comitente online, a través del home banking o la plataforma del agente.

Los bonos, acciones y otros instrumentos quedan bajo la custodia de la Caja de Valores, la entidad que actúa como depositaria del Sistema Bursátil Argentino. Allí se guarda la compra del inversor para garantizar el acceso permanente a los títulos y se hace el pago de intereses según corresponda.

Viajes al exterior en dólares: Como te contamos en Urgente24, las agencias de turismo dejaron de cobrar los viajes al exterior en pesos, aceptando sólo pagos en dólares desde el momento de la reserva . Únicamente aceptan pagos en pesos para pasajes y servicios a destinos dentro de Argentina, sea en efectivo o en tarjetas.

Como te contamos en Urgente24, las dejaron de cobrar los viajes al exterior en pesos, . Únicamente aceptan pagos en pesos para pasajes y servicios a destinos dentro de Argentina, sea en efectivo o en tarjetas. Imposibilidad de financiar viajes al exterior en cuotas: Desde diciembre de 2021, no se pueden financiar en cuotas los viajes al exterior (ni pasajes, ni servicios turísticos como alojamiento, alquiler de vehículos, etc.) ni con tarjetas de crédito ni con otra modalidad. Aunque hay empresas de viajes que se aliaron con entidades financieras para otorgar préstamos para comprar pasajes, estadías y otros servicios en 12 cuotas, o en Urgente24, te mostramos también otras alternativas para poder hacerlo.

Desde diciembre de 2021, no se pueden financiar en cuotas los viajes al exterior (ni pasajes, ni servicios turísticos como alojamiento, alquiler de vehículos, etc.) ni con tarjetas de crédito ni con otra modalidad. Aunque hay empresas de viajes que se aliaron con entidades financieras para otorgar préstamos para comprar pasajes, estadías y otros servicios en 12 cuotas, o Prohibición de cuotas y restricción de ventas al dólar oficial en los free shops: Dos de los grandes impuestos que tiene que afrontar cada argentino que desea salir del país son: el Impuesto a las Ganancias (del 35%) y el Impuesto PAÍS -Para una Argentina Inclusiva y Solidaria-(del 30%). Los locales comerciales que se encuentran en los aeropuertos internacionales, conocidos como free shops, estaban libres de dichos impuestos, por lo que muchos aprovechaban antes o después de embarcar para realizar compras de productos importadas más baratas que dentro del país, tanto sea en efectivo o a través de las distintas tarjetas. Sin embargo, otra de las medidas adoptadas por el BCRA fue prohibir las cuotas en los free shops además de restringir las compras al cambio oficial (es decir sin estos impuestos).

Dólar.webp

Compras al exterior sin cuotas también

Además de las complicaciones para realizar viajes al exterior, ahora se suma la prohibición de cuotas para las compras "puerta a puerta" impuesta por el BCRA desde el 04 de julio de este año (2022). Es decir, las compras en el exterior a través de las plataformas online.

El sistema de importación puerta a puerta permite adquirir productos de otros países y recibirlos en su país a través de Correo Argentino o retirarlos en la sucursal con control aduanero más cercana. Aunque los productos:

No deben pesar más de 20 kilos.

No deben costar más de US$3.000.

Deben adquirirse para uso personal y no comercial.

