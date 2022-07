En el pase con Roberto Caballero en El Destape Radio, Navarro habló de la relación entre los principales socios del Frente de Todos y aseguró que no ha cambiado nada a partir del acercamiento que precipitó la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía.

"La relación es tan mala como cuando no se hablaban", afirmó y advirtió que "no hay ningún acuerdo entre ellos de cómo reorganizar el Gobierno ni el rumbo".

Dijo que el Presidente no tiene "el poder que tenía y no quiere compartir ciertas decisiones". De la Vice dijo que su agenda sobre el "lawfare" y la disputa judicial, que reconoció como importante, "no tiene que ver con la agenda cotidiana de la gente, que le cuesta encontrar la relación entre lo que dijo (sus denuncias contra la Corte Suprema) y el precio del pan".

"La gente cree que lo peor ya pasó y esto ni empezó", volvió a alertar Navarro sobre la economía y ese marco remarcó que el Presidente y la Vice "no tienen un acuerdo para rearmar el Gobierno con un gabinete más potente" ni para "tener un rumbo que sea apoyado". "Que Batakis anuncie medidas con Alberto, Cristina y Massa alrededor", como signo de apoyo político, graficó.

Navarro reclamó "una política de ingreso urgente". "Algo hay que hacer. Si no hacés nada, te pasan por arriba. Vas a tener una inflación del 10% mensual", dijo y se preguntó por el nivel de "consciencia que tienen los líderes del FdT de la situación en la que están, si piensan que lo va a arreglar Batakis sola".

roberto navarro.webp El periodista Roberto Navarro.

Navarro recomendó medidas como desdoblar el tipo de cambio para el turismo, el ahorro y los gastos con tarjetas. "No es cierto que no hay cosas para hacer. Hay cosas para las que se necesitan decisión política. Paguemos Netflix al dólar MEP, no demos más dólares oficiales", dijo.

También se quejó de que el Estado haya financiado a tasas subsidiada al campo para comprar silos para la cosecha que hoy no quiere vender. "Es la crónica de una muerte anunciada y en la lápida va a decir que nos morimos por boludos. Este es un gobierno de boludos", lamentó.

"Nos hemos generado un problema a nosotros mismos. Es terrible que haya pandemia y guerra, pero en condiciones bien organizadas este país salía ganando con eso", dijo. "No somos capaces de hacer una segmentación (de tarifas), de hacer un gasoducto, y muchas cosas son por las internas", dijo.

"Con el poder dividido no se van a poner de acuerdo, en un país donde el Presidente no manda y tiene que consultar con un montón de gente y ni siquiera quiere empezar a consultar", dijo. También hizo una velada crítica a la Vicepresidente. "La experiencia de agarrar a una persona decir 'sos vos', y después se complica. Y si le tirás piedras desde abajo, es peor", dijo.

"Estos son días tranquilos en comparación con lo que se viene si no tomás decisiones drásticas", advirtió y criticó al Presidente y la Vice por estar "comentando la crisis" en lugar de tomar medidas.

