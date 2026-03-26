BYD ostenta su nuevo surtidor para auto eléctrico: Cuántos minutos demora una carga completa

Otro aspecto importante del Flash Charger es la capacidad de operar plenamente bajo temperaturas extremas. En condiciones de frío extremo, la carga pasa a demorar solo tres minutos más, lo que establece una ventaja importante contra otros productos similares en el mercado.

Dentro de las desventajas más criticadas por el mercado, el Flash Charger es de uso exclusivo de los BYD eléctricos con la generación de baterías más novedosa: la Blade 2.0. Este tipo de celda todavía no ha sido equipado en la generalidad de los modelos de la marca china, siendo el Denza Z9GT el primero en incorporarse, que ni siquiera fue lanzado en Europa.

De esta manera, tanto el mercado argentino como a nivel regional, los tiempos de carga acelerados quedarán fuera de la gama ofrecida por BYD, donde se venden vehículos más económicos como el BYD Dolphin Mini, el BYD Song y Yuan PRO y el Atto 2 i-DM, entre otros.

barco byd en brasil.avif Desembarco de BYD en Latinoamérica.

Cómo le va a BYD en Argentina

La llegada de BYD al mercado de Argentina marcó un hito en el desembarco de autos chinos. La marca, considerada líder en materia de eléctricos, llegó en 2025 impulsada por el cupo de electrificados sin arancel que lanzó el Gobierno nacional para instalarse definitivamente y pasar a liderar el segmento por país en tan solo tres meses.

Al calor de su fama global, BYD llegó con la oferta mencionada pero con intensiones de instalarse más allá de las facilidades arancelarias. En ese orden, el plan es entablar un flujo de oferta ingresando los autos ensamblados que la marca china produce en Bahía, Brasil, y así poder quedar enmarcada dentro de las exenciones contempladas por el Mercosur.

A la espera de esto último, BYD desplegó 17 concesionarios a lo largo y ancho del país mediante tratos con importadores. Tan solo en febrero, tomó el liderazgo entre los autos chinos con más de 800 unidades vendidas.

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