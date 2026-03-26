En la carrera por autos eléctricos viables, la automotriz china BYD presentó su más novedoso cargador rápido: el Flash Charger. El nuevo aparato, adaptable a algunos de los modelos eléctricos y enchufables de la compañía, promete equiparar los tiempos de carga con los de los vehículos a gasolina.
FLASH CHARGER
BYD ostenta su nuevo surtidor para auto eléctrico: Cuántos minutos demora una carga completa
BYD lanzó recientemente el Flash Charger, un cargador ultra rápido que promete la velocidad de la gasolina. Qué demora promete la marca china.
Precisamente, este último aspecto es uno de los desafíos de la movilidad eléctrica. A pesar del avance de las tecnologías de carga y baterías, una de las desventajas vigentes en los autos 100% eléctricos son las demoras en los tiempos de carga, como así también la autonomía, que en la generalidad de los casos todavía no supera a los motores a combustión y limita a esos vehículos a aplicaciones urbanas.
Como solución vigente a esos desafíos, marcas como BYD se han concentrado en exprimir al máximo las velocidades de carga con cargadores ultra rápidos como el Flash Charger. Con una sencilla instalación en el hogar del propietario, la marca china aseguró llevar de horas a pocos minutos el tiempo de espera para poder usar el coche eléctrico con potencial completo, algo especialmente importante en casos de uso diario.
Actualmente, los cargadores convencionales pueden demorar hasta ocho horas en lograr el 100% de carga alimentándose de la red eléctrica hogareña. Además, existen cargadores específicos en estaciones de servicio y puntos especiales que reducen ese tiempo a unas pocas horas.
En cuánto se carga un BYD con el Flash Charger
Según BYD, el Flash Charger es capaz de regenerar la carga desde el 10% hasta el 97% en tan solo nueve minutos. Esto, a pesar de no ser el 100% de carga, deja al vehículo en capacidad de autonomía completa gracias a una potencia de 1.500 kW de suministro.
Otro aspecto importante del Flash Charger es la capacidad de operar plenamente bajo temperaturas extremas. En condiciones de frío extremo, la carga pasa a demorar solo tres minutos más, lo que establece una ventaja importante contra otros productos similares en el mercado.
Dentro de las desventajas más criticadas por el mercado, el Flash Charger es de uso exclusivo de los BYD eléctricos con la generación de baterías más novedosa: la Blade 2.0. Este tipo de celda todavía no ha sido equipado en la generalidad de los modelos de la marca china, siendo el Denza Z9GT el primero en incorporarse, que ni siquiera fue lanzado en Europa.
De esta manera, tanto el mercado argentino como a nivel regional, los tiempos de carga acelerados quedarán fuera de la gama ofrecida por BYD, donde se venden vehículos más económicos como el BYD Dolphin Mini, el BYD Song y Yuan PRO y el Atto 2 i-DM, entre otros.
Cómo le va a BYD en Argentina
La llegada de BYD al mercado de Argentina marcó un hito en el desembarco de autos chinos. La marca, considerada líder en materia de eléctricos, llegó en 2025 impulsada por el cupo de electrificados sin arancel que lanzó el Gobierno nacional para instalarse definitivamente y pasar a liderar el segmento por país en tan solo tres meses.
Al calor de su fama global, BYD llegó con la oferta mencionada pero con intensiones de instalarse más allá de las facilidades arancelarias. En ese orden, el plan es entablar un flujo de oferta ingresando los autos ensamblados que la marca china produce en Bahía, Brasil, y así poder quedar enmarcada dentro de las exenciones contempladas por el Mercosur.
A la espera de esto último, BYD desplegó 17 concesionarios a lo largo y ancho del país mediante tratos con importadores. Tan solo en febrero, tomó el liderazgo entre los autos chinos con más de 800 unidades vendidas.
Más noticias en Urgente24:
Adorni sigue sin explicar y Karina sale al rescate: ¿Todo marcha acorde al plan?
Escándalo en la ONU: Declaran la esclavitud "el peor crimen de la historia"
Alarma en Comodoro Py: Se jubilan fiscales clave y crece el riesgo de colapso en causas de corrupción