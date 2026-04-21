Comandante de Artemis II se desahoga sobre lo más arriesgado de la misión

"Estar a 250.000 millas de casa fue lo más majestuoso y hermoso que jamás hayan presenciado ojos humanos, pero siempre tienes esa sensación en el fondo de tu cabeza de que tenemos que entrar en la atmósfera a 39 veces la velocidad del sonido, y llegar sanos y salvos a la superficie del planeta", comenzó diciendo Wiseman.

"Eso da miedo y es arriesgado, y es simplemente esa sensación de que solo quieres abrazar a tus hijos y que sepan que estás a salvo", confesó.

De acuerdo con la NASA, en ese momento, la cápsula viaja a unos 38.600 kilómetros por hora y se experimentan temperaturas que pueden alcanzar los 5000 grados Fahrenheit (2760 grados Celsius).

amerizaje artemis La tripulación de Artemis II regresó sana y salva.

¿Qué dijo el comandante de Artemis II?

El comandante de Artemis II dijo que, "por eso quería estar en casa, No quería dejar espacio. Bromeé con el director de vuelo diciéndole que íbamos a competir con nuestro perigeo (el punto más cercano a la Tierra en la órbita elíptica de la Luna) cuando volviéramos a la Tierra y dar otra vuelta alrededor de la Luna porque quería quedarme allí arriba para siempre, pero sólo quería que ellos estuvieran a salvo, y quería estar a salvo yo también".

Asimismo, en el momento de la entrevista (17 de abril) Wiseman afirmó que todavía no había visto la Luna desde que la tripulación de Artemis II regresó a la Tierra el pasado 10 de abril.

"Todavía no he visto la Luna desde la Tierra. Todavía no he visto la Luna. Hemos estado muy ocupados, pero anoche estaba pensando en eso, como si supiera cómo dirigir la mirada hacia el cráter Carroll (Carol), y el cráter Carol sólo será visible durantes ciertas oscilaciones de la Luna mientras orbita alrededor de la Tierra. Es lo más brillante de allí. Quiero decir, se podía ver. Podríamos detectarlo desde 50.000 millas de distancia", dijo.

Embed - NASA's Reid Wiseman says being 250,000 miles away from earth feels 'majestic'

El momento más emotivo de Artemis II

Precisamente, el momento más emotivo de la misión fue el homenaje que los astronautas le hicieron a Carroll, difunta esposa del comandante, Reid Wiseman.

Fue en medio de la misión lunar, cuando el astronauta Jeremy Hansen le mencionó al centro de control que a la tripulación le gustaría bautizar a algunos cráteres en la Luna.

Así que el equipo propuso llamar "Carroll" a uno de los cráteres que se ve como un punto brillante cerca de la superficie lunar.

"Hace varios años, comenzamos este viaje en nuestra unida familia de astronautas y perdimos a un ser querido", dijo Hansen. "Se llamaba Carroll: era la esposa de Reid y la madre de Katie y Ellie".

Esto hizo que la tripulación se conmoviera hasta las lágrimas.

La esposa del comandante de Artemis II, Reid Wiseman, se llamaba Carroll Taylor Wiseman. Falleció de cáncer en 2020 a los 46 años.

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