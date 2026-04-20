La marca de ropa internacional que podría llegar a Argentina y ya causa furor

Una marca de ropa con fuerte presencia en Europa, la cual tiene precios muy competitivos y calidad extraordinaria, se prepara para un posible desembarco en Argentina y esta noticia ya estaría causando furor entre los clientes. La misma ganó muchísima popularidad en los últimos años y los argentinos la consumen muchísimo.
Esta marca de ropa es furor en la actualidad y se ganó un lugar preponderante por su relación precio-calidad. La misma tiene básicos con telas que perduran, además de buen calce y amplia variedad de talles. Los argentinos que viajan al exterior la buscan con desesperación y finalmente llegaría al país. Los rumores son muy fuertes aunque aún no hay nada cien por ciento certero.
Posible llegada de una marca de ropa muy famosa a Argentina
La firma oriunda de Japón, Uniqlo, estaría en conversaciones para llegar finalmente a la Argentina. La misma tiene una presencia muy fuerte en todo Europa y sin duda se popularizó muchísimo en el último tiempo. Sus camisetas y pantalones de jean son de los más buscados por la calidad y también porque son atemporales. Aun así no dejan de lado las tendencias.
Lo que se sabe por el momento, según pudieron comentar desde Radio Mitre, es que la marca está evaluando su desembarco en el país. Sin embargo, las charlas no son concretas y se trata de una enorme especulación que podría terminar en un final feliz. Con un dólar estable y el regreso de otras firmas internacionales en puerta, Uniqlo también está pensando en poner locales en zonas estratégicas o shoppings muy concurridos de Buenos Aires. De esta manera, se enfocan hacia un público "aspiracional".
Si bien esta marca es bastante económica en el exterior, donde se pueden conseguir camisetas por 20 euros, pantalones de jogging por 50 o jeans por menos de 100, lo cierto es que las cosas cambian cuando se trata de Argentina. Los impuestos altos y los costos de importación hacen que lo que puede ser económico en el plano internacional, acá tenga un valor muchísimo más alto. Lo mismo sucede con firmas como Zara, que en Europa o Estados Unidos son ultra accesibles.
Uniqlo se centra en prendas de "lifewear" o aquellas que preponderan la comodidad ante todo. Su fuerte son las prendas de algodón y pantalones de jean, aunque también se caracterizan por los abrigos clásicos impermeables o accesorios que son funcionales para el día a día. De esta manera, se espera que sus precios sean bastante económicos en el país pero más altos que en el exterior.
Boom de marcas internacionales en Argentina
Otras de las firmas que se espera que lleguen al país son Miniso, H&M, Jack&Jones, Mango, entre otras. La primera de ellas está a punto de inaugurar sus tiendas en Buenos Aires, mientras que el resto ya dieron el visto bueno para desembarcar en Argentina.
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