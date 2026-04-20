La marca de ropa internacional que podría llegar a Argentina y ya causa furor

Uniqlo se centra en prendas de "lifewear" o aquellas que preponderan la comodidad ante todo. Su fuerte son las prendas de algodón y pantalones de jean, aunque también se caracterizan por los abrigos clásicos impermeables o accesorios que son funcionales para el día a día. De esta manera, se espera que sus precios sean bastante económicos en el país pero más altos que en el exterior.

Boom de marcas internacionales en Argentina

Otras de las firmas que se espera que lleguen al país son Miniso, H&M, Jack&Jones, Mango, entre otras. La primera de ellas está a punto de inaugurar sus tiendas en Buenos Aires, mientras que el resto ya dieron el visto bueno para desembarcar en Argentina.

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