Chau a los créditos "exprés" de las billeteras virtuales: Quieren bajar tasas y cortar el negocio

¿Qué cambia con la ley de créditos exprés para billeteras virtuales?

El proyecto plantea una transformación en tres ejes: control, transparencia y protección del usuario.

Por un lado, todas las entidades que otorguen crédito fuera del sistema bancario deberán registrarse y quedar bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina. Esto incluye fintech, mutuales, fideicomisos y financieras de consumo.

¿Cómo impactan los límites de tasas en créditos exprés?

Uno de los puntos más interesantes del proyecto es el tope a las tasas de interés. La iniciativa establece que no podrán superar los límites fijados por la Ley de Tarjetas de Crédito.

Además, obliga a informar de manera clara el Costo Financiero Total (CFT), incluyendo comisiones, seguros y cualquier gasto adicional. Se busca terminar con esa especie de laberinto numérico donde el usuario entra por una tasa atrás y sale con un costo mucho más alto. Si se exceden los límites, podría configurarse usura.

¿Se terminan los créditos exprés?

El proyecto propone prohibir los préstamos automáticos sin evaluación previa. Esto implica que las plataformas deberán analizar la solvencia del usuario antes de otorgar crédito. Además, el endeudamiento total no podrá superar el 30% de los ingresos del solicitante.

Para las empresas, esto significa rediseñar procesos. Para los usuarios, menos velocidad, pero posiblemente más protección.

¿Qué obligaciones tendrán las apps para brindar créditos?

El proyecto también eleva la vara en términos de experiencia y seguridad:

Atención al cliente con intervención humana

Espacios físicos para reclamos

Validación de identidad con biometría

Responsabilidad total ante fallas técnicas

Este último punto es el más importante. Si una app falla, se cae o genera un error en una operación, la empresa deberá hacerse cargo sin excusas de por medio.

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¿Cómo se regularán las cobranzas en créditos exprés, billeteras virtuales?

Si alguna vez alguien recibió diez llamadas en un día por una deuda, esto le va a resultar familiar.

La iniciativa fija límites claros para las cobranzas extrajudiciales:

Máximo de dos llamados diarios

Solo entre las 9 y las 18

Prohibido usar números ocultos

Prohibido contactar familiares o empleadores

Prohibidas amenazas o simulaciones judiciales

Además, las fintech serán responsables por las prácticas de los estudios de cobranza que contraten. Se busca terminar con métodos agresivos que, hoy por hoy, siguen siendo moneda corriente.

¿Qué sanciones enfrentan las billeteras virtuales con esta ley?

El Banco Central de la República Argentina tendrá poder para aplicar multas, suspender operaciones e incluso inhabilitar directivos.

Esto introduce un nuevo nivel de riesgo para el negocio fintech. Ya no se trata solo de competir o innovar, sino también de cumplir reglas más estrictas.

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