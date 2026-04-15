Mundial 2026: Filtraron la cantidad de partidos que transmitirá Disney+

Con el paso de los días, el Mundial 2026 está cada vez más cerca y comienzan a definirse aspectos clave de su cobertura televisiva. En las últimas horas se confirmó cuántos partidos transmitirá Disney+ (ESPN), quiénes estarán a cargo de las emisiones.
Históricamente, la transmisión de los encuentros de la Selección Argentina ha generado un gran interés entre los hinchas Sin embargo, en el último tiempo surgieron interrogantes sobre cómo será la cobertura televisiva del combinado nacional en la próxima cita mundialista.
Disney+, TyC Sports y el Mundial 2026
Tanto en Argentina como en el resto del mundo existe una gran expectativa en torno a la transmisión de los partidos del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más esperados por los aficionados al fútbol.
El torneo, que se celebra cada cuatro años, despierta siempre un enorme interés, lo que genera interrogantes sobre qué señales y plataformas tendrán a su cargo la emisión de los distintos encuentros.
En este contexto, el periodista colombiano Gustavo Torres confirmó: “Disney+ transmitirá el Mundial 2026. Emitirá 40 partidos en Colombia (los 35 de TV abierta más 5 de Win Sports). Directv mantiene todos sus partidos exclusivos. La misma cantidad de partidos emitirá Disney+ en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay.”
El Mundial 2026 contará con un total de 104 partidos, por lo que cerca del 40% de los encuentros serán transmitidos por Disney+.
Por su parte, TyC Sports, señal históricamente vinculada a la transmisión de los compromisos de la Selección Argentina, no emitió los últimos encuentros del combinado nacional. Según informó el medio de X Tribuna Deportiva a fines de marzo: “Al día de hoy, la señal tampoco pudo asegurar los derechos para la Copa del Mundo de la FIFA.”
En cuanto a otras emisoras, Telefe transmitirá 32 partidos del certamen, mientras que DirecTV, a través de su señal DSports, contará con la totalidad de los encuentros. Además, los partidos emitidos por Telefe también podrán verse en simultáneo por la Televisión Pública Argentina.
Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. Esta edición será histórica, ya que contará por primera vez con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos
Estos son los grupos del certamen:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea,República Checa
- Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza, Bosnia y Herzegovina
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega,Irak
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Congo
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
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