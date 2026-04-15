Mundial 2026: Filtraron la cantidad de partidos que transmitirá Disney+

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El Mundial 2026 contará con un total de 104 partidos, por lo que cerca del 40% de los encuentros serán transmitidos por Disney+.

Por su parte, TyC Sports, señal históricamente vinculada a la transmisión de los compromisos de la Selección Argentina, no emitió los últimos encuentros del combinado nacional. Según informó el medio de X Tribuna Deportiva a fines de marzo: “Al día de hoy, la señal tampoco pudo asegurar los derechos para la Copa del Mundo de la FIFA.”

En cuanto a otras emisoras, Telefe transmitirá 32 partidos del certamen, mientras que DirecTV, a través de su señal DSports, contará con la totalidad de los encuentros. Además, los partidos emitidos por Telefe también podrán verse en simultáneo por la Televisión Pública Argentina.

Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. Esta edición será histórica, ya que contará por primera vez con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos

Estos son los grupos del certamen:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea,República Checa

México, Sudáfrica, Corea,República Checa Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza, Bosnia y Herzegovina

Canadá, Qatar, Suiza, Bosnia y Herzegovina Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia

Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Noruega,Irak

Francia, Senegal, Noruega,Irak Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Argentina, Argelia, Austria, Jordania Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Congo

Portugal, Uzbekistán, Colombia, Congo Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

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