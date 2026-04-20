Mano dura en Santa Fe: Las amenazas escolares ahora les costarán millones a las familias

Posterior a ello, indicó durante la última semana la gestión santafesino estuvo en contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en cada situación. Además, se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuación y advertencias sobre los riesgos que implican estos hechos.

"Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias". "Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias".

A raíz de eso, Goity convocó a construir una "alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado".

En la misma línea, destacó la implementación del Programa de Educación Digital, orientado a promover un uso responsable, ético y creativo de dispositivos y redes sociales. También mencionó las rondas de convivencia, los espacios de escucha y las capacitaciones como herramientas para abordar estos fenómenos.

image Supuestas amenazas de tiroteo ponen en vilo a la comunidad educativa de Santa Fe.

65 amenazas en un día

A su turno, Cococcioni explicó que desde el área de Seguridad se trabaja en dos planos: por un lado, el abordaje de la violencia en entornos digitales en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA); y por otro, la respuesta ante amenazas concretas mediante llamados o mensajes.

El ministro precisó que "solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la Provincia", lo que activa distintos protocolos de intervención.

En los casos con apariencia delictiva, se da intervención al MPA y se realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos u otros elementos. Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales.

Consecuencias legales y económicas

Desde el Gobierno recordaron que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.

"Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales", sostuvo Cococcioni. En tanto, subrayó que cada intervención implica un costo operativo elevado y desvía recursos policiales que podrían destinarse a otras tareas de seguridad.

Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará -a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado- en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los responsables.

De acuerdo a lo informado por el ministro, cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. "Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso", aseguró.

El Estado santafesino busca desarticular estos comportamientos apelando al bolsillo y a la responsabilidad penal de los tutores, entendiendo que el orden público y la tranquilidad de la comunidad educativa son prioridades no negociables.

image El Gobierno de Santa Fe informó que en una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas.

Buenos Aires realiza lo propio

Luego del tiroteo que ocurrió en la Provincia, muchas escuelas comenzaron a experimentar amenazas de tiroteos. El modus operandi es colocar carteles o leyendas en baños o espacios del colegio y así atemorizar no solo a alumnos sino también a docentes y trabajadores.

En ese sentido, Buenos Aires también tomó cartas en el asunto y, tal lo expuso Urgente24, accionó a partir del pedido de los docentes.

Provincias del país no se quedan atrás

Por su parte, en Salta, medios locales comunicaron que se reforzaron los controles en las diversas instituciones educativas y en un colegio se revisaron más de 400 mochilas.

La situación en Tucumán es similar a la de otras provincias debido a que intensificaron los controles y la presencia policial en la puerta de las escuelas.

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