Nuevo giro en la línea editorial de La Nación con apoyo total a Javier Milei. El medio, encabezado por Fernán Saguier, publicó su posicionamiento exigiendo la preservación del presidente y de su proyecto de país ante las dudas crecientes sobre la calidad ética y moral de su entorno.
"PROTEGER A MILEI"
La Nación se repliega ante la furia de Javier Milei contra la prensa
La línea editorial de La Nación rectificó la tendencia crítica de las últimas semanas. Todo ello en medio de rumores de furia de Javier Milei.
El “reposicionamiento”, que fue evidenciado en la nota “Preservar el programa, proteger a Milei”, llegó luego de fuertes rumores de una presunta pelea entre el mandatario y la cúpula del histórico diario. Como parte de las tensiones directas contra la prensa, Milei habría sostenido en privado los cuestionamientos públicos incluso en el sector de medios que se suponen amigables para el Gobierno nacional.
En el caso de La Nación, la crítica avanzó especialmente en torno a los casos de presunta corrupción que rodearon a la cúpula de la Casa Rosada. Con sendas investigaciones que provocaron fuertes crisis internas, tales como el caso $LIBRA o ANDIS, el diario fundado por Bartolomé Mitre expuso distintas tramas que complicaron la estabilidad de la cúpula de la Casa Rosada y tocaron muy de cerca al propio Milei.
Esto provocó un distanciamiento notable, donde La Nación quedó junto al resto de la comunidad de medios que en algún momento esbozó críticas al oficialismo. Y, en consecuencia, en la línea de fuego del presidente en su cruzada abierta contra la prensa.
Qué pasó entre La Nación y Javier Milei
Bajo ese contexto, y con el presidente decidido a avanzar en su estrategia contra la prensa en general, parte del control de La Nación habría expuesto internamente la incomodidad ante la creciente tendencia crítica que el equipo periodístico tomó. Ello pudo provenir tanto de los Saguier como controladores directos de la línea editorial, o del conjunto de accionistas que mantienen posiciones en el diario.
Cabe destacar que la postura editorial de La Nación es plasmada en notas elaboradas por el equipo especializado bajo supervisión de Fernán Saguier. Las mismas no llevan firma ya que representan la postura oficial del medio.
En cualquier caso, la postura expuesta en la última edición editorial llegó más amigable con el Gobierno, aunque manteniendo los cuestionamientos en torno a los casos de presunta corrupción en detrimento del proyecto libertario. Esto último especialmente apuntado a Manuel Adorni, el vocero y jefe de Gabinete, quien instaló la idea de una batalla abierta contra la prensa en general para luego pasar a ser objeto de una exhaustiva investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
"Como bien señaló Marcos Buscaglia en LA NACION, el Gobierno debe dar “prestaciones simbólicas” –a falta de monetarias– con su ejemplo de austeridad y honradez para inspirar el acompañamiento durante la transición. Pero siempre hay buscavidas y oportunistas que no resisten las tentaciones del poder y de las cajas estatales. Los hemos visto, como ejemplos extremos, durante el kirchnerismo. Ahora es importante que los libertarios fijen la vara moral muy alta, pues el programa de reconversión no puede ni debe frustrarse por acciones individuales delictivas ni éticamente cuestionables", indicó el descargo editorial de La Nación.
Javier Milei sigue furioso con la prensa
A pesar de esto último, el guiño no fue bien tomado por el presidente Milei, quien avanzó con críticas violentas directas contra Jorge Liotti, uno de los líderes editoriales de La Nación. El blanco fue un artículo publicado el domingo 19 de abril, donde el periodista anticipó complicaciones en las negociaciones con los gobernadores y una creciente preocupación en Hacienda, versión que fue desmentida por el ministro de Economía Luis Caputo, a quien se sumó el propio presidente.
El accionar público del mandatario llegó en concordancia con versiones periodísticas que dieron cuenta de una reunión fallida con Saguier en Olivos. En el encuentro, donde La Nación pretendía recomponer relaciones, se habría producido un nuevo cortocircuito incluyendo una presunta “lista negra” de periodistas que debían ser apartados del medio.
Con ese rumor rodando, la evidencia señala que la distancia entre el oficialismo y la prensa es cada vez mayor. Incluso con el ala que está dispuesta a apoyar al proyecto, que por el momento parece estar por debajo de los nombres.
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