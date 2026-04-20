La Nación se repliega ante la furia de Javier Milei contra la prensa

Cabe destacar que la postura editorial de La Nación es plasmada en notas elaboradas por el equipo especializado bajo supervisión de Fernán Saguier. Las mismas no llevan firma ya que representan la postura oficial del medio.

En cualquier caso, la postura expuesta en la última edición editorial llegó más amigable con el Gobierno, aunque manteniendo los cuestionamientos en torno a los casos de presunta corrupción en detrimento del proyecto libertario. Esto último especialmente apuntado a Manuel Adorni, el vocero y jefe de Gabinete, quien instaló la idea de una batalla abierta contra la prensa en general para luego pasar a ser objeto de una exhaustiva investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Como bien señaló Marcos Buscaglia en LA NACION, el Gobierno debe dar “prestaciones simbólicas” –a falta de monetarias– con su ejemplo de austeridad y honradez para inspirar el acompañamiento durante la transición. Pero siempre hay buscavidas y oportunistas que no resisten las tentaciones del poder y de las cajas estatales. Los hemos visto, como ejemplos extremos, durante el kirchnerismo. Ahora es importante que los libertarios fijen la vara moral muy alta, pues el programa de reconversión no puede ni debe frustrarse por acciones individuales delictivas ni éticamente cuestionables", indicó el descargo editorial de La Nación.

image La Nación, en la mira de Javier Milei. FOTO: LA NACIÓN.

Javier Milei sigue furioso con la prensa

A pesar de esto último, el guiño no fue bien tomado por el presidente Milei, quien avanzó con críticas violentas directas contra Jorge Liotti, uno de los líderes editoriales de La Nación. El blanco fue un artículo publicado el domingo 19 de abril, donde el periodista anticipó complicaciones en las negociaciones con los gobernadores y una creciente preocupación en Hacienda, versión que fue desmentida por el ministro de Economía Luis Caputo, a quien se sumó el propio presidente.

Aquí basura inmunda mintiendo de nuevo. Estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable, acusó Milei en X. Aquí basura inmunda mintiendo de nuevo. Estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable, acusó Milei en X.

El accionar público del mandatario llegó en concordancia con versiones periodísticas que dieron cuenta de una reunión fallida con Saguier en Olivos. En el encuentro, donde La Nación pretendía recomponer relaciones, se habría producido un nuevo cortocircuito incluyendo una presunta “lista negra” de periodistas que debían ser apartados del medio.

Con ese rumor rodando, la evidencia señala que la distancia entre el oficialismo y la prensa es cada vez mayor. Incluso con el ala que está dispuesta a apoyar al proyecto, que por el momento parece estar por debajo de los nombres.

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