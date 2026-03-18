La información contenida en el celular del lobista Mauricio Novelli empieza a mostrar cómo habría sido desde un inicio la relación comercial con los hermanos Milei que derivó en el escándalo $Libra. El periodista Hugo Alconada Mon asegura que los cobros de Javier Milei se duplicaron cuando llegó a presidente.
HUGO ALCONADA MON
"Milei cobraba US$2.000 mensuales de Novelli, cuando llegó a la Casa Rosada se duplicó y pasó a Karina"
El periodista Hugo Alconada Mon publicó un explosivo hilo en X sobre los presuntos cobros de los Milei a raíz de la información peritada del celular de Novelli.
Javier Milei el activo de Novelli
En un hilo de su cuenta personal en X, el periodista Hugo Alconada Mon resumió los puntos más importantes de una nota que publicó en el diario La Nación, reconstruyendo la relación del lobista Mauricio Novelli con los hermanos Milei, a partir de la información que apareció tras las pericias judiciales sobre el celular del joven investigado por presunta estafa en el escándalo de la criptomoneda $Libra.
De las conversaciones recuperadas de Novelli y anotaciones que se encontraron en su teléfono celular, el periodista concluyó que “Javier Milei fue el activo más rentable del ‘trader’ Mauricio Novelli durante años”. Para justificar esa afirmación, Alconada Mon precisó que el ahora presidente “cobró al menos $2.000 dólares mensuales mientras era diputado. Cuando llegó a la Casa Rosada, el pago se duplicó. Y el dinero terminó pasando a manos de Karina Milei”.
Milei, el capacitador
“Los pagos (a Javier Milei) empezaron en 2021. Novelli sumó a Milei como "capacitador" en N&W Profesional Traders, la firma que maneja con su socio Jeremías Walsh. El libertario daba clases de "educación financiera" y criptomonedas por Zoom. También figuraba Agustín Laje. Ambos siguen listados como "capacitadores" en la web de la empresa”, escribió Alconada Mon en su hilo de X publicado este miércoles (18/3).
El vínculo entre el ‘trader’ y el futuro presidente seguía así, con el fiasco de la cripto $VULC: “En febrero de 2022, siendo diputado nacional, Milei posteó que el token $VULC —lanzado por Novelli— mostraba "un diagrama económico sostenible en el tiempo". Semanas después el token colapsó entre denuncias de fraude. El mismo esquema que tres años más tarde repetiría con #LIBRA”.
En cuanto a los pagos que habría recibido Milei, el periodista afirma: “¿Cuánto cobraba? Los peritos oficiales recuperaron mensajes que lo confirman. El 1 de agosto de 2023, días antes de las PASO, Novelli le recordó a su secretaria el pago pendiente: 2.000 dólares. "Lo de siempre", escribió. La secretaria debió vender criptomonedas para conseguir el efectivo”.
Y hay más en el celular de Novelli sobre los pagos a Milei: “El viernes previo a las PASO del 13 de agosto de 2023, la secretaria consultó: "¿El pago en dólares a Milei y Dannan ya se hizo?" Novelli contestó que sí, siete minutos después. Dos días después del balotaje, Novelli publicó en Instagram un video del presidente electo recomendando los cursos de N&W”.
Milei vale más
Una vez que Javier Milei llegó a ser presidente, todo cambio y al parecer se revalorizó como “activo de Novelli”, según dice Alconada Mon y aparece Karina como receptora del dinero: “Con Milei en la Casa Rosada, los pagos se duplicaron. El 2 de abril de 2024, según los mensajes recuperados por los peritos, los 4.000 dólares pasaron a ser "para Karina". Por entonces, Novelli ya ingresaba periódicamente a la Casa Rosada y se fotografiaba en los pasillos. Allí también se cruzó con Hayden Davis, futuro protagonista del caso #LIBRA”.
También aparece el interés de la hermana de Novelli de entrar al negocio con los Milei: “ La hermana de Novelli, María Pía, quería ir más lejos. En enero de 2024 escribió a Paramount+ "en representación del equipo de Javier Milei" para proponer un documental sobre el presidente. Ella misma dudó: "No sé si está bien lo del equipo de Milei, decime vos." Igual avanzaron. El documental se iba a llamar "Milei: más allá de las palabras".
Por último, Alconada Mon tuitea en un último posteo: “ El colapso de #LIBRA en la noche de San Valentín de 2025 lo cambió todo. Novelli, su hermano y Davis enfrentan hoy una causa judicial. Cuatro días antes del lanzamiento del token, María Pía ya le había dicho a sus hermanos que avisaron a los auspiciantes del próximo Tech Forum que "Milei estaba confirmado" como orador. El negocio seguía. Hoy, Milei todavía figura en el sitio de N&W Profesional Traders. Con la banda presidencial cruzada sobre el pecho”.
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