"Milei cobraba US$2.000 mensuales de Novelli, cuando llegó a la Casa Rosada se duplicó y pasó a Karina"

image Un pago a Javier Milei rescatado del teléfono celular de Novelli.

En cuanto a los pagos que habría recibido Milei, el periodista afirma: “¿Cuánto cobraba? Los peritos oficiales recuperaron mensajes que lo confirman. El 1 de agosto de 2023, días antes de las PASO, Novelli le recordó a su secretaria el pago pendiente: 2.000 dólares. "Lo de siempre", escribió. La secretaria debió vender criptomonedas para conseguir el efectivo”.

Y hay más en el celular de Novelli sobre los pagos a Milei: “El viernes previo a las PASO del 13 de agosto de 2023, la secretaria consultó: "¿El pago en dólares a Milei y Dannan ya se hizo?" Novelli contestó que sí, siete minutos después. Dos días después del balotaje, Novelli publicó en Instagram un video del presidente electo recomendando los cursos de N&W”.

Milei vale más

Una vez que Javier Milei llegó a ser presidente, todo cambio y al parecer se revalorizó como “activo de Novelli”, según dice Alconada Mon y aparece Karina como receptora del dinero: “Con Milei en la Casa Rosada, los pagos se duplicaron. El 2 de abril de 2024, según los mensajes recuperados por los peritos, los 4.000 dólares pasaron a ser "para Karina". Por entonces, Novelli ya ingresaba periódicamente a la Casa Rosada y se fotografiaba en los pasillos. Allí también se cruzó con Hayden Davis, futuro protagonista del caso #LIBRA”.

image

También aparece el interés de la hermana de Novelli de entrar al negocio con los Milei: “ La hermana de Novelli, María Pía, quería ir más lejos. En enero de 2024 escribió a Paramount+ "en representación del equipo de Javier Milei" para proponer un documental sobre el presidente. Ella misma dudó: "No sé si está bien lo del equipo de Milei, decime vos." Igual avanzaron. El documental se iba a llamar "Milei: más allá de las palabras".

Por último, Alconada Mon tuitea en un último posteo: “ El colapso de #LIBRA en la noche de San Valentín de 2025 lo cambió todo. Novelli, su hermano y Davis enfrentan hoy una causa judicial. Cuatro días antes del lanzamiento del token, María Pía ya le había dicho a sus hermanos que avisaron a los auspiciantes del próximo Tech Forum que "Milei estaba confirmado" como orador. El negocio seguía. Hoy, Milei todavía figura en el sitio de N&W Profesional Traders. Con la banda presidencial cruzada sobre el pecho”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Reforma de la Ley de Glaciares: Encienden el caso Pachón (de Glencore) y su rol oculto como reserva de agua

Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia

Natala Volosín: "Pocas veces he visto en una causa de corrupción tanta prueba contundente"

Paro de ATE desactivado: Conciliación obligatoria antes de Semana Santa