Karina Milei, movió una pieza clave en la estrategia oficial: abrió la puerta a inversiones privadas para reactivar obras en rutas nacionales. Lo hizo tras recibir en Casa Rosada a los gobernadores Rogelio Frigerio(Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), en un encuentro que dejó definiciones concretas y señales políticas.
HOY POR MI, MAÑANA POR TI
Karina Milei les da una manito a gobernadores amigos (con obras)
La secretaria general de Presidencia abre la canilla de inversiones para obras con capital privado en provincias con gobernadores alineados.
De acuerdo con un reporte de la agencia NA, el Gobierno avanzará con un decreto que permitirá a provincias impulsar obras de infraestructura vial dentro de sus territorios, pero financiadas por capital privado. En un contexto de ajuste fiscal y paralización de la obra pública, la iniciativa apunta a destrabar proyectos sin comprometer recursos del Tesoro.
Giro en la obra pública: provincias + privados
Todo indica que la Casa Rosada habilitará un esquema para que distritos seleccionados gestionen inversiones privadas en tramos de rutas nacionales. La medida busca resolver la falta de obras necesarias, para reducir déficit de infraestructuras
De la reunión fueron parte el ministro del Interior, Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
Alineados, aunque media cierta tensión
Frigerio y Cornejo no solo escucharon la propuesta: también ratificaron su alineamiento con la Casa Rosada. Según el comunicado oficial, ambos mandatarios destacaron el trabajo conjunto con Nación y respaldaron el rumbo económico del Gobierno.
El gesto no es menor. Llega en un momento donde el oficialismo necesita sostener apoyos territoriales mientras profundiza el ajuste.
Del otro lado, aumenta la presión opositora
La gestión ocurre en paralelo a una escalada de reclamos por la paralización de obras públicas. El martes (14/04) intendentes peronistas se movilizaron con el respaldo de Axel Kicillof para exigir reactivación de proyectos.
Desde el Gobierno sostienen que el freno responde a la falta de fondos y a las irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Pero la tensión crece: gobernadores e intendentes empiezan a exigir soluciones concretas.
Lógica Milei: Obra sin gasto
El decreto en preparación sintetiza la hoja de ruta oficial: mantener el ajuste, evitar gasto público y trasladar el peso de la inversión al sector privado.
La incógnita es si el esquema logrará atraer capital en un contexto de alta incertidumbre y si las provincias tendrán capacidad real para ejecutar obras bajo este formato.
Por ahora, Karina Milei toma protagonismo y ensaya una salida pragmática a uno de los frentes más sensibles de la gestión. El desafío es doble: sostener el equilibrio fiscal sin agravar el déficit de infraestructura.
Más notas de Urgente24
Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente
El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'
PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas
Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina
Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible