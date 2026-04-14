Karina Milei les da una manito a gobernadores amigos (con obras)

El gesto no es menor. Llega en un momento donde el oficialismo necesita sostener apoyos territoriales mientras profundiza el ajuste.

Del otro lado, aumenta la presión opositora

La gestión ocurre en paralelo a una escalada de reclamos por la paralización de obras públicas. El martes (14/04) intendentes peronistas se movilizaron con el respaldo de Axel Kicillof para exigir reactivación de proyectos.

Desde el Gobierno sostienen que el freno responde a la falta de fondos y a las irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Pero la tensión crece: gobernadores e intendentes empiezan a exigir soluciones concretas.

Lógica Milei: Obra sin gasto

El decreto en preparación sintetiza la hoja de ruta oficial: mantener el ajuste, evitar gasto público y trasladar el peso de la inversión al sector privado.

La incógnita es si el esquema logrará atraer capital en un contexto de alta incertidumbre y si las provincias tendrán capacidad real para ejecutar obras bajo este formato.

Por ahora, Karina Milei toma protagonismo y ensaya una salida pragmática a uno de los frentes más sensibles de la gestión. El desafío es doble: sostener el equilibrio fiscal sin agravar el déficit de infraestructura.

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