Intendentes en la calle y Rogelio Frigerio reclama a Nación un nuevo Pacto Fiscal

Embed Muy interesante Rogelio Frigerio pidiendo un nuevo Pacto Fiscal a la Nación. El ajuste q Milei intenta transferir a los gobernadores está provocando crisis en toda relación federal. pic.twitter.com/hixNFX6qly — Urgente24.com (@U24noticias) April 14, 2026

Frigerio detalló que el esquema debería contemplar

la reducción y posterior eliminación de impuestos nacionales distorsivos tales como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; la reducción y el reemplazo de tributos provinciales como Ingresos Brutos; y la revisión de tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos.

Frigerio insistió en que “es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina”, y subrayó que este proceso sólo puede llevarse adelante con coordinación entre todos los niveles del Estado.

Durante su intervención, también remarcó que en Entre Ríos ya se viene avanzando en esa dirección, con una política sostenida de alivio fiscal, orden de las cuentas públicas y generación de condiciones para la inversión productiva.

Las definiciones del gobernador fueron uno de los momentos más destacados del encuentro y generaron una fuerte reacción del auditorio empresario, que acompañó su planteo con una ovación.

Embed #Ahora Decenas de intendentes de todo el país llegan al ministerio de Economía para reclamarle fondos y obra pública al Gobierno Nacional. pic.twitter.com/B65CafDpCF — Canal Abierto (@canalabiertoar) April 14, 2026

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