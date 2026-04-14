El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propuso avanzar hacia un nuevo Pacto Fiscal Federal, en una jornada en la que decenas de alcaldes municipales de todo el país decidieron reclamar ante el Ministerio de Economía, subiendo un escaló en la crisis que provoca la caída en la recaudación coparticipable, entre otras cuestiones.
OVASIÓN EN AMCHAM
Intendentes en la calle y Rogelio Frigerio reclama a Nación un nuevo Pacto Fiscal
Rogelio Frigerio pidió un nuevo Pacto Fiscal Federal a Nación cuando habló en AmCham (y recibió una ovasión). Intendentes estaban frente al Palacio de Hacienda.
La situación es muy delicada: menores recursos coparticipables pero a la vez una estructura impositiva enorme, en términos nominales, cuando los contribuyentes tienen menos recursos.
En el caso de Frigerio -quien fue ministro del Interior y coprotagonizó el Pacto Fiscal Federal de 2017- hizo su propuesta durante su exposición ante empresarios en el AmCham Summit.
Él sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado.
“El camino es un nuevo acuerdo fiscal federal”, sostuvo el mandatario, al tiempo que explicó que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea entre Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.
Frigerio detalló que el esquema debería contemplar
- la reducción y posterior eliminación de impuestos nacionales distorsivos tales como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones;
- la reducción y el reemplazo de tributos provinciales como Ingresos Brutos; y
- la revisión de tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos.
Frigerio insistió en que “es fundamental eliminar los impuestos distorsivos en la Argentina”, y subrayó que este proceso sólo puede llevarse adelante con coordinación entre todos los niveles del Estado.
Durante su intervención, también remarcó que en Entre Ríos ya se viene avanzando en esa dirección, con una política sostenida de alivio fiscal, orden de las cuentas públicas y generación de condiciones para la inversión productiva.
Las definiciones del gobernador fueron uno de los momentos más destacados del encuentro y generaron una fuerte reacción del auditorio empresario, que acompañó su planteo con una ovación.
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