Israel pide rendición de cuentas para el soldado vandalizador de la estatua de Jesús

"Mientras que los musulmanes masacran a los cristianos en Siria y Líbano, la población cristiana en Israel prospera, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Oriente Medio", afirmó.

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Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) April 20, 2026

Sin embargo, varios internautas le recordaron al premier judío que su administración no ha estado respetando a la comunidad cristiana, en el preciso momento en que en las anteriores Pascuas cristianas se impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

El Domingo de Ramos de este año, el Patriarca Latino de Jerusalén quiso oficiar una bendición y misa privada con tan solo tres personas en la Basílica del Santo Sepulcro, pero la policía israelí se lo impidió, argumentando restricciones por seguridad con motivo de la guerra con Irán, según lo precisó un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Custodia de Tierra Santa.

patriarca latino de jerusalén Italia calificó de "ofensa" que Israel haya impedido celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Al igual que Meloni, Francia, España y Hungría también salieron a cruzar a Netanyahu. FOTO: VATICAN NEWS

“Los dos fueron interceptados en el camino, mientras se desplazaban en privado y sin ningún rasgo de procesión o acto ceremonial, y se vieron obligados a regresar. Como consecuencia, y por primera vez en siglos, los líderes de la Iglesia no pudieron celebrar la Misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”, comentó en abril el Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Custodia de Tierra Santa.

Pero tal situación no ha sido un hecho aislado, ya que, en julio del 2025, que el Ejército israelí atacó la única iglesia católica de Gaza, la Iglesia de la Sagrada Familia, donde tres fieles fueron reportados como muertos en el ataque y el padre Gabriel Romanelli, un argentino, resultó "levemente herido en una pierna".

Al respecto de tal incidente en la Iglesia Católica de Gaza, el ejército israelí dijo por aquel entonces que estaba "al tanto de los informes sobre los daños causados" a la iglesia y agregó que "las circunstancias del incidente están bajo revisión".

Padre argentino atacado por Israel en Gaza Israel atacó la única iglesia católica de Gaza, matando a 3 personas e hiriendo al cura argentino de la parroquia. FOTO: BBC

Según reportes oficiales de la BBC, Reuters, The Guardian y el diario opositor israelí Haaretz, todos estos son los templos católicos que el Ejército israelí, entre 2023 y 2026, ha dañado tanto en Gaza como en Líbano, en el marco de la supuesta lucha de Israel contra el terrorismo de Hamás y Hezbolá:

Iglesia de San Jorge (Derdghaya): El 9 de octubre de 2024, un ataque aéreo israelí destruyó por completo esta iglesia católica melquita, causando la muerte de al menos ocho personas que se refugiaban en su interior.

causando la muerte de al menos ocho personas que se refugiaban en su interior. Iglesia de San Jorge (Yaroun): En noviembre de 2023 , este templo sufrió daños importantes por proyectiles de artillería israelíes. Reportes posteriores en 2024 indicaron que la iglesia quedó finalmente en ruinas tras los continuos bombardeos en la zona.

, este templo sufrió daños importantes por proyectiles de artillería israelíes. Reportes posteriores en 2024 indicaron que la iglesia quedó finalmente en ruinas tras los continuos bombardeos en la zona. Destrucción de símbolos religiosos (Debel): El incidente reportrado este lunes 20 de abril de 2026, cuando se difundió un video de un soldado israelí destruyendo con un mazo una estatua de Jesucristo en la localidad cristiana de Debel. El Ejército de Israel confirmó el hecho, lo calificó de "grave" y abrió una investigación.

El incidente reportrado este lunes 20 de abril de 2026, cuando se difundió un video de un en la localidad cristiana de Debel. El Ejército de Israel confirmó el hecho, lo calificó de "grave" y abrió una investigación. Ataque a la Iglesia de la Sagrada Familia (Gaza): Aunque no está en Líbano, frecuentemente se asocia a estas noticias el bombardeo en julio de 2025 contra la única iglesia católica de Gaza, donde murieron civiles y resultó herido el párroco Gabriel Romanelli.

Escalada entre Israel y el viceprimer ministro polaco por el vandalismo a una estatua de Jesús

El acto de vandalismo de un soldado de Israel a una estatua de Jesús en una aldea del sur del Líbano también desencadenó un acalorado debate en las redes sociales entre el gobierno israelí y el viceprimer ministro polaco, Radosaw Sikorski.

Primeramente, Sikorski elogió al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, por disculparse por la profanación de la estatua de Jesús, y afirmó: "Es bueno que el ministro Sa'ar se haya disculpado rápidamente".

No obstante, continuó diciendo que Israel debería aprender del incidente: "Los propios soldados de las FDI admiten crímenes de guerra. Mataron no solo a civiles palestinos, sino incluso a sus propios rehenes", en una aparente referencia al asedio en Gaza, donde murieron más de 70.000 palestinos, así como rehenes israelíes, lo que se ha puesto en la palestra tras la viralización de videos de soldados israelíes ufanándose de matar niños palestinos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desató una ola de indignación hace algunos meses tras afirmar que, en base a los acontecimientos de la historia, "Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Kan".

Su reflexión personal hizo hincapié en que la superioridad moral no basta por sí sola si el adversario es una bestia, como el caso de Irán, según él. Pero también, mediante tal afirmación, invocó el avance mongol sobre territorios por parte de Gengis Kan, nacido en 1162 como un "don nadie guerrero" en las estepas de Mongolia y quien, a través de liderar campañas exitosas en Asia, se convirtió en un emperador que movía los hilos del imperio.

La historia demuestra que, por desgracia y con pesar, Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Kan. Porque, si eres lo bastante fuerte, despiadado y poderoso, el mal vence al bien. La agresión vence a la moderación. Así que no hay elección La historia demuestra que, por desgracia y con pesar, Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Kan. Porque, si eres lo bastante fuerte, despiadado y poderoso, el mal vence al bien. La agresión vence a la moderación. Así que no hay elección

Embed - Netanyahu compara a Jesucristo con Gengis Kan y ofende a millones de cristianos

De esta manera, Netanyahu, comparando a Jesús con Gengis Kan, quiso dar cuenta de que en la historia del mundo la fuerza bruta, al fin y al cabo, extiende los límites de las fronteras.

Luego del escándalo por sus declaraciones, la oficina del primer ministro difundió un comunicado del líder aclarando que no buscaba descalificar a figuras religiosas ni a comunidades específicas.

Irán condena los dichos de Netanyahu sobre Jesús

Las palabras del líder israelí han provocado una reacción por parte de la República Islámica de Irán, cuya constitución se basa en los preceptos de la sharía, que parte de valores del islam, religión en donde Jesús aparece como un profeta, al igual que su madre, María.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, criticó las declaraciones de Netanyahu y dijo que es “notable” el desprecio hacia Jesucristo por parte del primer ministro del Estado hebreo, quien, a su vez, depende de la legitimación de su ofensiva por parte del sionismo cristiano, según dijo.

La falta de respeto pública de Netanyahu hacia Jesucristo es asombrosa para un hombre que depende tanto del apoyo y la simpatía de los cristianos en Estados Unidos. La falta de respeto pública de Netanyahu hacia Jesucristo es asombrosa para un hombre que depende tanto del apoyo y la simpatía de los cristianos en Estados Unidos.

image GENTILEZA AL MAYADEEN

A su vez, cuestionó la referencia positiva que hizo de Gengis Kan. En ese sentido, para el ministro iraní, el líder mongol masacró a millones de personas en toda la región. "Los elogios desmedidos de Netanyahu a Gengis Kan, uno de los líderes más brutales que nuestra región haya visto, e ncaja con su condición actual de criminal de guerra buscado", agregó, haciendo referencia a la orden de detención emitida contra el líder israelí por parte la Corte Penal Internacional en La Haya por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la guerra en Gaza.

Pedido de disculpas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó haber querido "denigrar a Jesucristo", en una rueda de prensa con medios internacionales luego de que sus anteriores declaraciones provocaran repercusiones negativas.

Durante la rueda de prensa, Netanyahu parafraseó al historiador estadounidense Will Durant para afirmar que la justicia y la moralidad son insuficientes para vencer a las fuerzas del mal, diciendo: «Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Kan». El fragmento con la cita se difundió ampliamente en las redes sociales, provocando reacciones hostiles de Irán, los medios estatales rusos y el Estado de Palestina.

En la página 46 de "Lecciones de historia", publicado en 1968 y escrito en coautoría con suj esposa, Ariel Durant afirma que el cristianismo asegura a sus seguidores que "el espíritu del bien triunfará al final", pero que, en realidad, "la historia no ofrece ninguna garantía" de que esto suceda, escribieron los Durant. "La naturaleza y la historia no coinciden con nuestras concepciones del bien y del mal; definen el bien como aquello que perdura y el mal como aquello que desaparece; y el universo no tiene prejuicios a favor de Cristo frente a Gengis Kan".

Rápidamente circularon versiones recortadas de la rueda de prensa, en las que se aisló la cita de que "Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Kan", lo que desató una oleada de indignación por la supuesta falta de respeto hacia la figura sagrada para el cristianismo, el islam y otras religiones del mundo.

Algunos comentaristas interpretaron la frase de tal manera que parecía que Netanyahu sugería que es preferible ser poderoso y malvado como Gengis Kan, en lugar de afirmar que las fuerzas del bien también deben luchar en su propia defensa, en vez de esperar que la justicia triunfe como parte del orden natural.

Netanyahu respondió a la indignación en sus cuentas oficiales de redes sociales, afirmando que las críticas equivalen a "más noticias falsas sobre mi actitud hacia los cristianos, quienes están protegidos y prosperan en Israel". Añadió: "Que quede claro: no denigré a Jesucristo en mi rueda de prensa de esta noche".

El comunicado continuó: «Por el contrario, cité al gran historiador estadounidense Will Durant. Ferviente admirador de Jesucristo, Durant afirmó que la moralidad por sí sola no basta para garantizar la supervivencia. Una civilización moralmente superior aún puede sucumbir ante un enemigo despiadado si no tiene el poder de defenderse».

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