Título en mano y CV vacío: por qué 2026 es el peor año para buscar empleo desde la pandemia

Los indicadores del mercado refuerzan ese escenario. A fines de 2025, las vacantes laborales en Estados Unidos cayeron a 6,5 millones, el nivel más bajo desde la pandemia. Al mismo tiempo, las ofertas para jóvenes disminuyeron más de 16% interanual, mientras que las postulaciones crecieron alrededor de 26% por puesto.

En Argentina, este escenario se combina con un problema adicional: la calidad del empleo. Con una informalidad cercana al 43%, gran parte de quienes logran insertarse lo hacen en condiciones precarias, sin estabilidad ni derechos laborales. Así, no solo hay menos oportunidades: muchas de las que existen no son sostenibles.

El muro de la IA: cuando el algoritmo reemplaza tu primer escalón profesional

La inteligencia artificial atraviesa todo este cambio. Según Bloomberg, está empezando a reemplazar tareas típicamente asignadas a puestos iniciales, reduciendo la principal puerta de entrada al mercado profesional.

Esto genera un doble efecto: menos empleos disponibles y mayores exigencias para acceder a ellos.

Incluso carreras históricamente “seguras” empiezan a mostrar tensiones. Datos recientes muestran tasas de desempleo de hasta 7%–7,8% en áreas como informática o ingeniería, mientras que el subempleo supera el 50% en disciplinas como comunicación, artes o ciencias sociales, e incluso alcanza picos de más del 65% en algunos campos.

En economías como la argentina, donde el empleo formal ya es limitado, este impacto puede ser aún más fuerte: menos puestos de entrada y más presión sobre un mercado que ya funciona con altos niveles de precarización.

¿Por qué 2026 es el año más hostil para los jóvenes argentinos?

Cuando se combinan todos los indicadores, subempleo en máximos, caída de vacantes, estancamiento en la contratación, aumento de la competencia y pesimismo empresarial, podemos decir que no se trata de un único dato, sino de la convergencia de todos.

Para los jóvenes, esto se traduce en búsquedas más largas, más rechazos y mayor incertidumbre. Más del 60% de los graduados se declara pesimista sobre sus perspectivas laborales, mientras aplican a decenas o cientos de puestos sin respuesta.

En Argentina, esa frustración convive además con un dato estructural: más de 1,6 millones de personas están desempleadas, en un contexto donde incluso quienes consiguen trabajo muchas veces lo hacen en condiciones inestables.

Emprender por necesidad: el boom de las startups que nacen en el aula

Frente a este escenario, cambia el comportamiento. Bloomberg detecta un giro: cada vez más jóvenes dejan de esperar una oportunidad y empiezan a construirla. Emprenden, lanzan proyectos propios o generan experiencia por fuera del mercado tradicional.

Las universidades también lo reflejan. Programas de emprendimiento que antes recibían unas 50 postulaciones hoy superan las 800, y la inscripción en estos cursos se duplicó en pocos años.

En Argentina, esta lógica se profundiza: el crecimiento del trabajo independiente, freelance o por cuenta propia aparece muchas veces más como necesidad que como elección.

La inteligencia artificial, paradójicamente, también facilita este proceso: reduce costos, acelera pruebas y permite lanzar ideas más rápido.

Jovenes-emprendedores-U24 Ante la falta de respuestas, miles de jóvenes argentinos lanzan sus propios proyectos antes de recibir el título

El fin de la receta tradicional: cuando el título ya no garantiza el sueldo

El problema del primer empleo en 2026 no es solo económico. Es el cambio en la inserción laboral.

Durante décadas, el recorrido fue: estudiar, recibirse, conseguir trabajo. Hoy, esa secuencia está rota. El título ya no garantiza inserción, y el mercado ya no absorbe automáticamente a los nuevos profesionales.

En Argentina este fenómeno se vuelve más visible: menos empleo formal, más informalidad y más necesidad de generar alternativas propias.

El primer trabajo dejó de ser un paso asegurado, y cada vez más, se convierte en algo que hay que inventar.

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