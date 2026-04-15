El espacio "Cerramos" se presenta como una "iniciativa solidaria, quisimos ofrecer un espacio de protesta y resistencia ante las políticas negativas y el abandono que sufre nuestra industria. En este caso, es sin fines de lucro, no les cobramos ni alquiler ni comisión", explicó Sebastián Guajardo, director de contenidos de la famosísima marca de ropa Ona Saez.
ANTE LA CRISIS
"Cerramos": El 'espacio de resistencia' creado para las textiles
Una famosísima marca de ropa busca ayudar a las pymes textiles cediendo espacios en Martínez para que liquiden remanentes sin cobrarles alquiler ni comisión.
"Nuestro local es de 500 metros cuadrados, además de vender nuestras cinco marcas (Ona Saez, OSX, LS, 08 y The code vintage) y los espacios concesionados, vamos a disponer de un tercio del total de la tienda para que 20 o 25 emprendedores o diseñadores que estén en proceso de cierre dejen sus productos. Les ofrecemos el espacio, nuestros clientes y nuestro personal para que puedan liquidar todo", agregó.
La propuesta es una gran oportunidad para la diseñadores o emprendedores que están pensando en cerrar sus puertas, pero también para Ona Saez para que más gente conozca La Factory. La consigna es que sean marcas o emprendimientos de indumentaria y accesorios de hombre, mujer y niños que estén en proceso de cierre, y los requisitos son, entro otros, que sea ropa nueva.
Ona Saez decidió avanzar con la iniciativa al conocer que con el hashtag #cerramos en Instagram se accede a más de 12.800 publicaciones de comercios o emprendimientos que cierran porque ya no resisten, ante lo cual decidió abrir las puertas de mega local de Martínez.
La respuesta fue inmediata. Apenas abrieron la convocatoria hace cinco días ya recibieron un promedio de 50 mensajes, y el número crece. Cada mensaje llega con una historia que explica los motivos del cierre: "Lo primero que nos dicen es que no venden nada. Creemos que este espacio es necesario para tratar de empatizar con ellos y ayudarlos", agregó.
Y el objetivo es "que puedan al menos recuperar algo de dinero". "Es una feria de gente que la está luchando", describió.
Fuertes críticas al Gobierno de una industria muy golpeada
Guajardo vinculó directamente la situación con el contexto económico: "Estamos protestando ante las políticas de este gobierno que están en contra de la producción nacional. Que un Ministro de Economía diga que hay que comprar la ropa afuera es muy duro para la industria textil".
Y continuó: "La industria textil nos da de comer a muchas familias, nosotros vivimos de esto. No podemos esperar mucha empatía por parte del gobierno si nos dicen vayan y compren afuera. El sector es uno de los más golpeados. Trabajo en la industria desde el 2004 y es el momento más difícil, el peor".
La propia empresa también atraviesa dificultades. "Ona Saez tiene 35 años de trayectoria, tenemos menos trabajadores de los que éramos antes", reconoció.
Ona Saez llegó a tener casi 40 locales propios y franquiciados, tuvo presencia en Chile, Uruguay y Paraguay. Hoy tiene un solo local propio: La Factory, y vende online.
"El ajuste arrancó en 2015, empezamos a sentir que las cosas se complicaban y nos redujimos a la mitad. La pandemia nos llevó a cerrar todos los locales que teníamos en shoppings y a la calle y nos pasamos al online, hasta hicimos barbijos para vender. En estos últimos años volvimos a transformarnos, en 2025 cerramos la planta que teníamos en el parque industrial de Tigre y decidimos cambiar. En octubre pasado, abrimos La Factory donde está el área de diseño, las mesas de corte, el área administrativa y el local".
El 20 de abril abre un espacio de gastronomía al que llaman Factory food and coffee, que ofrecerá bar, take away o delivery.
Las ventas bajaron y también afectaron a Ona Saez
"En estos dos años tuvimos que transformarnos, antes creabas una colección con seis meses de anticipación. Todo cambió, el pulso de la economía, las costumbres. El concepto de colección quedó antiguo. Ahora lanzamos ediciones limitadas, hacemos trabajos más personalizados, artesanales. Buscamos que una prenda no sea igual a la otra, la experiencia de compra cambió. Tenemos colaboraciones con otras marcas y artistas. Es más difícil vender, la gente elige más lo que compra. Toda la ropa más básica la compra online afuera, por eso hacemos prendas casi únicas. Y ofrecemos el servicio de arreglar las prendas que compran, a veces con costo, pero según el monto puede ser sin cargo".
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