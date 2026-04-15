"Cerramos": El 'espacio de resistencia' creado para las textiles

image Ona Saez presenta espacio "Cerramos" como una "iniciativa de protesta y resistencia ante las políticas negativas y el abandono que sufre nuestra industria".

Y el objetivo es "que puedan al menos recuperar algo de dinero". "Es una feria de gente que la está luchando", describió.

Fuertes críticas al Gobierno de una industria muy golpeada

Guajardo vinculó directamente la situación con el contexto económico: "Estamos protestando ante las políticas de este gobierno que están en contra de la producción nacional. Que un Ministro de Economía diga que hay que comprar la ropa afuera es muy duro para la industria textil".

Y continuó: "La industria textil nos da de comer a muchas familias, nosotros vivimos de esto. No podemos esperar mucha empatía por parte del gobierno si nos dicen vayan y compren afuera. El sector es uno de los más golpeados. Trabajo en la industria desde el 2004 y es el momento más difícil, el peor".

La propia empresa también atraviesa dificultades. "Ona Saez tiene 35 años de trayectoria, tenemos menos trabajadores de los que éramos antes", reconoció.

Ona Saez llegó a tener casi 40 locales propios y franquiciados, tuvo presencia en Chile, Uruguay y Paraguay. Hoy tiene un solo local propio: La Factory, y vende online.

"El ajuste arrancó en 2015, empezamos a sentir que las cosas se complicaban y nos redujimos a la mitad. La pandemia nos llevó a cerrar todos los locales que teníamos en shoppings y a la calle y nos pasamos al online, hasta hicimos barbijos para vender. En estos últimos años volvimos a transformarnos, en 2025 cerramos la planta que teníamos en el parque industrial de Tigre y decidimos cambiar. En octubre pasado, abrimos La Factory donde está el área de diseño, las mesas de corte, el área administrativa y el local".

supermercados ropa

El 20 de abril abre un espacio de gastronomía al que llaman Factory food and coffee, que ofrecerá bar, take away o delivery.

Las ventas bajaron y también afectaron a Ona Saez

"En estos dos años tuvimos que transformarnos, antes creabas una colección con seis meses de anticipación. Todo cambió, el pulso de la economía, las costumbres. El concepto de colección quedó antiguo. Ahora lanzamos ediciones limitadas, hacemos trabajos más personalizados, artesanales. Buscamos que una prenda no sea igual a la otra, la experiencia de compra cambió. Tenemos colaboraciones con otras marcas y artistas. Es más difícil vender, la gente elige más lo que compra. Toda la ropa más básica la compra online afuera, por eso hacemos prendas casi únicas. Y ofrecemos el servicio de arreglar las prendas que compran, a veces con costo, pero según el monto puede ser sin cargo".

Las marcas se adaptan para resistir, se reinventan y ahora también buscan realizar alianzas para no morir en esta industria en crisis... Las marcas se adaptan para resistir, se reinventan y ahora también buscan realizar alianzas para no morir en esta industria en crisis...

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