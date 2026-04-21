El calzado deportivo desarmado fabricado en China dejó de ser objeto de medidas antidumping del Gobierno argentino. Mediante una resolución del Ministerio de Economía, se habilitaron las importaciones de esos productos al mercado nacional, con fuerte orientación a la reventa.
ANTIDUMPING
Festeja China: El Gobierno habilitó importaciones de calzado desarmado
Empresas locales podrán importar calzado desarmado desde China. Por qué la industria nacional busca reconvertirse.
El fin de las restricciones marcó el inicio de un nuevo periodo en el mercado del calzado nacional, tras cinco años de cierre al ingreso de productos desarmados fabricados en el exterior. En este caso, fue una medida solicitada por fabricantes nacionales, los mismos que habían impulsado inicialmente las medidas protectoras bajo una lógica distinta de mercado.
Bajo un nuevo panorama, y con el calzado importado penetrando los mostradores locales con precios ultra competitivos, compañías como Topper o Puma en sus filiales argentinas solicitaron al Gobierno el fin de las restricciones para poder importar calzado sin finalizar y proveer a sus fábricas de los insumos necesarios para reposicionarse. De esta manera, las compañías nacionales reducirían sus costos sin resignar la totalidad de la producción.
Cabe destacar que la resolución de Economía solo abarcó el segmento específico de “calzado de deporte presentado desmontado o sin montar todavía con suela y/o parte superior distintas del cuero natural” fabricado en China. La especificidad de la medida dejó a otros productos aún bajo medidas antidumping.
Qué pasa con el calzado en Argentina
La industria del calzado en Argentina atraviesa una fase de fuerte reconversión. Al igual que otros segmentos de la industria textil, el ingreso de una fuerte competencia desde el exterior a partir del 2024 cambió el escenario para los fabricantes locales que venían de años de una competencia encapsulada y con altos niveles de actividad.
Ese giro, en torno a una oferta más amplia, provocó el cierre de numerosas operaciones que tenían años de vigencia. En otros casos, forzó el cambio de orientación para el mantenimiento de los puestos de trabajo y la posición de mercado, en circunstancias de supervivencia empresarial.
Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) elaborado por el INdEC, el sector del calzado en Argentina sufrió una fuerte contracción productiva en 2025, con extensión a los primeros meses del 2026. Respecto a esto último, la caída registrada en enero fue del 34,1% interanual, mientras que en febrero los registros revelaron una contracción productiva del 26,6% interanual.
En cuanto a los puestos de trabajo, la Cámara de la Industria del Calzado estimó una pérdida de 10.000 posiciones en dos años. Además, un aproximado de 100 fábricas locales habrían cesado operaciones ante el nuevo escenario y el consumo se habría contraído en torno al 30% para el sector.
Qué viene para las fábricas de calzado
Envueltas en un contexto generalizado desafiante, las productoras nacionales de calzado enfrentan varios problemas por delante. Principalmente, el ingreso cada vez mayor de pares fabricados en el exterior agrega presión a las ofertas vigentes, que deben ser cada vez más bajas para competir entre una demanda recortada momentáneamente.
Ello se suma al caudal de contrabando que todavía transita el mercado local, con falsificaciones y otras modalidades que evaden costos y llegan de manera más sencilla a los consumidores.
De esa manera, el objetivo central parece estar en la contención de las estructuras, tanto en recursos humanos como en capacidad instalada, hasta en tanto se produzca una reactivación de la demanda que propicie cambios estructurales para la competencia contra la oferta extranjera.
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