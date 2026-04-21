Festeja China: El Gobierno habilitó importaciones de calzado desarmado

Ese giro, en torno a una oferta más amplia, provocó el cierre de numerosas operaciones que tenían años de vigencia. En otros casos, forzó el cambio de orientación para el mantenimiento de los puestos de trabajo y la posición de mercado, en circunstancias de supervivencia empresarial.

Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) elaborado por el INdEC, el sector del calzado en Argentina sufrió una fuerte contracción productiva en 2025, con extensión a los primeros meses del 2026. Respecto a esto último, la caída registrada en enero fue del 34,1% interanual, mientras que en febrero los registros revelaron una contracción productiva del 26,6% interanual.

En cuanto a los puestos de trabajo, la Cámara de la Industria del Calzado estimó una pérdida de 10.000 posiciones en dos años. Además, un aproximado de 100 fábricas locales habrían cesado operaciones ante el nuevo escenario y el consumo se habría contraído en torno al 30% para el sector.

Importaciones 2P Fuerte ingreso de importaciones en Argentina.

Qué viene para las fábricas de calzado

Envueltas en un contexto generalizado desafiante, las productoras nacionales de calzado enfrentan varios problemas por delante. Principalmente, el ingreso cada vez mayor de pares fabricados en el exterior agrega presión a las ofertas vigentes, que deben ser cada vez más bajas para competir entre una demanda recortada momentáneamente.

Ello se suma al caudal de contrabando que todavía transita el mercado local, con falsificaciones y otras modalidades que evaden costos y llegan de manera más sencilla a los consumidores.

De esa manera, el objetivo central parece estar en la contención de las estructuras, tanto en recursos humanos como en capacidad instalada, hasta en tanto se produzca una reactivación de la demanda que propicie cambios estructurales para la competencia contra la oferta extranjera.

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