La nueva marca de autos premium que llega a Argentina y promete romper el mercado

Lo que se espera para Argentina es que lleguen tres modelos SUV con propulsión híbrida enchufable. Uno de ellos es el Lynk & Co 01, el cual es compacto, para uso urbano e ideal para viajes de turismo. El Lynk & Co 06, por su parte, es mucho más elevado en su interior, tiene sistemas de conducción más completos y diseño deportivo. Por último está el Lynk & Co 08, que es el más sofisticado de los que estarán disponibles en el país. Este último costará unos 63.000 dólares, ya que apunta a un objetivo más lujoso y con tecnología de punta.

El Lynk & Co 01, el más básico, tendrá un costo aproximado de 32.800 dólares en Argentina, mientras que el Lynk & Co 06 costará unos 37.900 dólares. Una propuesta diferente que busca romper el mercado de los híbridos y traer muchísima más tecnología de este nivel en nuestro país.

-----------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Bajaron los autos 0km en Argentina: el modelo de Ford que rompe todo con precios de locos

La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos

La marca de ropa internacional que podría llegar a Argentina y ya causa furor

Nissan rompe el mercado con su nuevo SUV más barato y ya está en el país