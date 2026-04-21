La nueva marca de autos premium que llega a Argentina y promete romper el mercado

La industria automotriz sigue viendo hacia el futuro y hay una marca de autos que llegará a Argentina con un fuerte peso moderno y digital. La misma es de origen sueco con tecnología china, una combinación explosiva que se destaca por sobre el resto y promete una experiencia impecable al usuario. La misma estará disponible dentro de muy poco en el país.
La marca de autos que llega a Argentina y todos quieren descubrir
La marca de autos Lynk & Co está próxima a arribar al país y el Grupo Belcastro ya confirmó cuáles son los tres modelos híbridos enchufables que se podrán conseguir en Argentina. Es una firma sueco-china que se destaca por su tecnología, experiencia del usuario en cuanto a lo digital y que apunta directamente a una generación específica. Sin embargo, sus propuestas saben adaptarse a todos.
La eficiencia, conectividad y prestaciones son lo que hacen de estos autos algo que va más allá de lo convencional. Los mismos son catalogados como vehículos premium pero sin tener un valor imposible. Los precios que se estarán manejando en Argentina son la media de cualquier otro auto de marcas reconocidas como Toyota, Volkswagen o Ford. Lynk & Co compite directamente con aquellas firmas que ya están establecidas en el mercado por su diseño moderno, seguridad y experiencia digital.
Estos tres modelos que van a estar disponibles en Argentina son equipados con motorización PHEV. La misma permite andar en modo cien por ciento eléctrico en trayectos cortos, pero también pasar a un modo naftero si hay que hacer viajes más largos como por ejemplo en rutas. Un híbrido que se caracteriza por la seguridad, confort y una fuerte presencia digital en su diseño.
Lo que se espera para Argentina es que lleguen tres modelos SUV con propulsión híbrida enchufable. Uno de ellos es el Lynk & Co 01, el cual es compacto, para uso urbano e ideal para viajes de turismo. El Lynk & Co 06, por su parte, es mucho más elevado en su interior, tiene sistemas de conducción más completos y diseño deportivo. Por último está el Lynk & Co 08, que es el más sofisticado de los que estarán disponibles en el país. Este último costará unos 63.000 dólares, ya que apunta a un objetivo más lujoso y con tecnología de punta.
El Lynk & Co 01, el más básico, tendrá un costo aproximado de 32.800 dólares en Argentina, mientras que el Lynk & Co 06 costará unos 37.900 dólares. Una propuesta diferente que busca romper el mercado de los híbridos y traer muchísima más tecnología de este nivel en nuestro país.
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