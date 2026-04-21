Crisis en la industria: Histórica fábrica textil se presentó en concurso de acreedores

Tras meses de ajuste

mauro sergio crisis

De todas maneras, con más de 45 años de actividad, la compañía viene implementando una serie de medidas que no han hecho más que confirmar la difícil situación que padece y la apertura del concurso de acreedores multiplica la preocupación, al menos, entre sus empleados.

Vale recordar que entre noviembre de 2025 y marzo de este año, la compañía aplicó un esquema de suspensiones que alcanzó a 175 trabajadores, durante el cual abonó el 78% del salario. El personal fue reincorporado el 1 de abril, aunque la planta continúa con niveles de actividad acotados.

A la vez, la empresa había evaluado extender las suspensiones hasta mitad de año, en función de la evolución de la demanda.

Textilana cuenta con una estructura industrial integrada que incluye procesos de hilandería, tejido, tintorería y confección, con foco en la producción de sweaters y prendas de punto. La planta de Mar del Plata forma parte del entramado textil de la ciudad, históricamente vinculada a la producción de pulóveres.

Durante 2025, la firma ya había reducido su producción en más de 20% y avanzó con recortes de personal, en un escenario de menor consumo y cambios en la dinámica del mercado.

El comunicado de la empresa

La compañía emitió un comunicado señalando: "En el marco de la transformación que atraviesa la economía argentina y ante la contracción generalizada del consumo, informa que ha solicitado la apertura de un proceso de reordenamiento".

"Esta medida, tomada con la máxima responsabilidad institucional, busca garantizar la plena operatividad de nuestra estructura industrial y proteger el valor de nuestra marca. Con esta finalidad, se busca asegurar el pleno abastecimiento de mercadería a todos nuestros clientes", continuó.

Desde Textilana se afirmó que el contexto macroeconómico actual exige decisiones "firmes" para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de sus compromisos empresariales.

"Reafirmamos nuestra confianza en el país y nuestra vocación desde hace más de 45 años produciendo calidad argentina, adaptando nuestros procesos a las nuevas exigencias de eficiencia que el mercado global y nacional demandan hoy", concluyó.

Más textiles, en crisis

El efecto de las importaciones sigue cayendo sobre varias marcas y empresas como lo hizo con Lannot SA, dueña de la reconocida marca Viamo, que también acaba de entrar en concurso preventivo de acreedores.

DFAC, la marca de la familia Karagozian que proponía vender remeras, buzos y ropa interior "a precio de fábrica", también paralizó su actividad a raíz del contexto comercial imperante. En días recientes, sus controlantes anunciaron su cierre mediante un video que se difundió vía redes sociales.

Embed - Básicos directo de fábrica - Remeras, buzos, joggings y más on Instagram: "Hay finales que duelen. DFAC nació para hacer las cosas distinto: mostrar lo que nadie mostraba, decir lo que nadie decía, y demostrar el potencial y la calidad de la Industria Nacional. En el camino hubo de todo: ideas buenas, ideas malas, momentos increíbles y otros difíciles. Pero siempre con ustedes del otro lado. Hoy nos toca cerrar una etapa. No como lo imaginamos, pero sí con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Gracias por cada compra, cada comentario, cada crítica y cada banca. Un especial agradecimiento a nuestro equipo, desde los operarios al equipo de MKT. Todos hicieron un trabajo increíble. Nada de esto hubiese existido sin ustedes. GRACIAS. PD: Aprovechá los precios de liquidación. DFAC al mejor precio posible. Hasta agotar stock. AGUANTE LA INDUSTRIA NACIONAL " View this post on Instagram

La textil Fantome Group, fabricante de Reebok, Kappa, Kevingston y Cheeky, también cayó en un proceso similar. Acaba de notificar su ingreso a concurso preventivo con el fin de reestructura parte de su deuda para, de esa forma, mantenerse operativa. Según informó la misma compañía en su presentación judicial, Fantome Group atraviesa una instancia de bajas ventas derivada del ingreso irrestricto de productos importados.

La compañía definió a esta última instancia como una "competencia diabólica". Según detalló la agencia 'Noticias Argentinas', la empresa sostuvo en su presentación judicial que "el concurso preventivo constituye la única vía para preservar la actividad y garantizar una reorganización ordenada".

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