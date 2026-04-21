La crisis económica hace estragos: Las persianas bajas ya son el único paisaje

Zonas críticas (Por encima de la media)

Ejes con mayor vacancia: Calles Santa Fe y Mendoza.

Impacto profundo por baja oferta: Sarmiento, Presidente Roca, Maipú y Laprida. Aquí, cada persiana que baja se siente más porque hay menos densidad de locales.

Zonas de resistencia (Baja vacancia)

Las Peatonales: Córdoba y San Martín siguen siendo el "refugio" debido al flujo peatonal masivo.

Polos específicos: San Luis y Rioja mantienen su atractivo comercial histórico.

Tendencias recientes

En baja: Presidente Roca, Paraguay y Sarmiento (aumento de locales vacíos).

En alza: San Luis, Tucumán y Urquiza (mostraron mejoría en la ocupación).

Desocupación de locales comerciales

¿Por qué un comerciante decide no alquilar en el centro? FECOI identifica dos barreras principales que van más allá de la macroeconomía.

"En áreas donde se observa un deterioro de las instalaciones, el interés de los inversores se ve limitado por el alto costo de acondicionamiento. A esto se suma el déficit de estacionamiento, que actúa como una restricción adicional para el comercio minorista", sostiene el documento.

El mercado no solo está cerrando, sino que se está reconfigurando.

image Agonía en el corazón de la ciudad.

Por un lado, la mudanza a locales de menor superficie para reducir costos fijos (alquiler, servicios, mantenimiento). Por el otro, muchos comerciantes optan por abandonar el "centro histórico" para instalarse en puntos con mayor concurrencia como como el Paseo del Siglo o arterias transversales de mayor nivel socioeconómico como Oroño, España y Corrientes.

Este escenario plantea un desafío para las políticas públicas de desarrollo urbano: la necesidad de incentivar la renovación de fachadas y mejorar la conectividad del centro para evitar que el corazón comercial de la ciudad continúe perdiendo terreno frente a otras zonas.

Rosario enfrenta hoy una configuración de "corazón vacío". Mientras los barrios y ciertos corredores exclusivos crecen, el centro histórico sufre una doble tenaza: locales obsoletos y falta de inversión pública en infraestructura. La necesidad de incentivos para la renovación de fachadas y mejoras en la conectividad son hoy urgencias para evitar que el casco histórico se convierta, definitivamente, en un cementerio comercial.

Peor que en pandemia: La construcción también padece la crisis

En la ciudad, la industria de la construcción también atraviesa un panorama complicado: uno de los más críticos en los últimos años. Así lo advirtió Rubén Llenas, de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción, quien aseguró que actualmente "hay menos obra que en plena pandemia", como consecuencia directa del freno a la obra pública a nivel nacional.

"El panorama es bastante complicado, sobre todo por el retiro de la inversión nacional en infraestructura", señaló el dirigente, quien remarcó que la actividad cayó a niveles similares o incluso inferiores a los registrados en 2020, en el contexto del Covid-19.

No obstante, marcó un contraste con la realidad de Santa Fe, donde la continuidad de proyectos impulsados por el gobierno provincial permite sostener parte de la actividad. Pese a ello, el escenario general continúa siendo preocupante.

Según Llena, si se excluye el aporte santafesino, los niveles actuales de actividad son comparables con los de hace dos décadas. "Hoy tenemos casi la misma cantidad de empleadores que en 2005", contó.

Desde el sector subrayaron que todavía no se lograron recuperar los más de 110 mil puestos de trabajo registrados que comenzaron a perderse desde mediados de 2023, lo que profundiza la crisis.

image Para los referentes de la construcción, la paralización de la obra pública no solo afecta a las empresas, sino que repercute en toda la economía, ya que se trata de una actividad que dinamiza múltiples sectores vinculados.

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