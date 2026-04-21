Terminó la 15º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y si bien no están todos los equipos clasificados, ya se pueden ver cómo serían los cruces de octavos de final a solo dos fechas del final (falta la fecha 16 y la 9 que fue suspendida por el paro de AFA). Hasta el momento se estarían dando dos clásicos en la próxima fase.
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Torneo Apertura: Los increíbles cruces de 8vos a dos fechas del final
El Torneo Apertura de AFA está llegando a su final y se van formando las parejas de 8vos de final, hasta el momento habría dos clásicos.
Torneo Apertura: ¿Cómo están los cruces de octavos de final?
A falta de dos fechas, la 16º el próximo fin de semana y luego la 9º que fue suspendida por el paro en apoyo a AFA, le contamos como serían los cruces de 8vos de final si hoy terminaría el torneo, donde se destacan dos clásicos, pero ninguno de equipos de Capital Federal.
Los dos partidos más importantes que se darían si todo termina así son los clásicos de La Plata y de Córdoba. Estudiantes, líder de la zona “A” se cruzaría con Gimnasia que está 8º en la zona “B”, mientras que Talleres, 4º en la zona “A”, se cruzaría con Belgrano, que está 5º en la zona “B”. En estos casos el “Pincha” y la “T” serían los locales.
Otro partido importante que se daría es el que jugarían en La Bombonera, Boca y Huracán. Si bien no se considera un clásico la importancia del club de Parque Patricios y la historia del enfrentamiento, lo ponen en el tercer escalón del podio de los partidos más importantes de la próxima fase.
Otro condimento picante que tendrían los octavos de final si todo termina así sería que tanto Boca como River jugarían de local, y de ganar sus encuentros se cruzarían en cuartos de final en el Estadio Monumental de Núñez.
Todos los cruces de octavos de final hasta el momento
Si hoy terminara el Torneo Apertura los cruces de octavos de final quedarían de la siguiente forma:
- Estudiantes vs Gimnasia
- Rosario Central vs Lanús
- River vs Unión
- Boca vs Huracán
- Vélez vs Barracas
- Argentinos vs Independiente
- Independiente Rivadavia vs Defensa
- Talleres vs Belgrano
Cabe aclarar dos cosas. La primera es que el equipo que aparece primero hará de local, y que los cruces de cuartos de final serían entre los ganadores en orden numérico. O sea, ganador del partido 1 vs ganador del partido 2, el 3 vs 4, el 5 vs 6, y el 7 vs 8. Esto quiere decir que Boca y River jugarían en cuartos de final si ambos ganan en 8vos de final, lo mismo sucedería con Estudiantes y Rosario Central si ganan y así.
Los clasificados hasta el momento
Si bien solo restan dos fechas para que finalice la fase de liga del Torneo Apertura, solo 5 equipos están clasificados matemáticamente. Dos de la zona “A” y tres de la zona “B”.
Por el primer grupo los únicos dos clasificados son: Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. Esto hablando de cuestiones matemáticas, ya que virtualmente hay más clasificados. En el segundo grupo los que ya están en 8vos de final son: Independiente Rivadavia, River y Argentinos Juniors.
Con este panorama no solo quedan en juego 11 plazas para 8vos de final, sino que además dentro de los clasificados puede pasar cualquier cosa en dos fechas y cambiar las posiciones y, por ende, los cruces de la siguiente fase. Esperemos que todo siga como está, así tenemos un Superclásico a la vuelta de la esquina.
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