Torneo Apertura: Los increíbles cruces de 8vos a dos fechas del final.

Belgrano vs Talleres Talleres-Belgrano, uno de los clásicos que se darían hasta el momento.

Todos los cruces de octavos de final hasta el momento

Si hoy terminara el Torneo Apertura los cruces de octavos de final quedarían de la siguiente forma:

Estudiantes vs Gimnasia Rosario Central vs Lanús River vs Unión Boca vs Huracán Vélez vs Barracas Argentinos vs Independiente Independiente Rivadavia vs Defensa Talleres vs Belgrano

Cabe aclarar dos cosas. La primera es que el equipo que aparece primero hará de local, y que los cruces de cuartos de final serían entre los ganadores en orden numérico. O sea, ganador del partido 1 vs ganador del partido 2, el 3 vs 4, el 5 vs 6, y el 7 vs 8. Esto quiere decir que Boca y River jugarían en cuartos de final si ambos ganan en 8vos de final, lo mismo sucedería con Estudiantes y Rosario Central si ganan y así.

River-Carabobo River, uno de los clasificados a octavos de final. FOTO: @RiverPlate

Los clasificados hasta el momento

Si bien solo restan dos fechas para que finalice la fase de liga del Torneo Apertura, solo 5 equipos están clasificados matemáticamente. Dos de la zona “A” y tres de la zona “B”.

Por el primer grupo los únicos dos clasificados son: Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. Esto hablando de cuestiones matemáticas, ya que virtualmente hay más clasificados. En el segundo grupo los que ya están en 8vos de final son: Independiente Rivadavia, River y Argentinos Juniors.

Con este panorama no solo quedan en juego 11 plazas para 8vos de final, sino que además dentro de los clasificados puede pasar cualquier cosa en dos fechas y cambiar las posiciones y, por ende, los cruces de la siguiente fase. Esperemos que todo siga como está, así tenemos un Superclásico a la vuelta de la esquina.

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