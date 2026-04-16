AFA: La nueva regla que causa indignación y tendrá el fútbol argentino.

El fútbol implementa nuevas reglas que a veces llevan al deporte rey un escalón más arriba en su evolución y otras veces es todo lo contrario, involuciona. Esto es lo que sucedió con la nueva regla de AFA y la Dirección Nacional de Árbitro comandad por Federico Beligoy. La nueva regla es insólita.
La nueva regla de AFA de la mano de Beligoy
La nueva regla implementada por la Dirección Nacional de Árbitros de la mano de Federico Beligoy y con el aval de AFA entrará en vigencia este viernes y regirá para todas las categorías del fútbol argentino. La misma sanciona una acción que es considerada “Una falta de respeto al juego”.
La acción que sancionarán a partir de ahora los árbitros por considerarse antideportiva o una falta de respeto al juego se dio el fin de semana en el partido entre Estudiantes y Unión de Santa Fe en La Plata. Allí el jugador del equipo santafesino Julián Palacios se paró con sus dos pies arriba de la pelota, como ya lo había hecho Barco cuando jugaba en Boca.
Esto es considerado una provocación innecesaria por parte del jugador que la realiza y por eso estará prohibida ya que esto puede derivar en una agresión muy violenta por parte del otro jugador al sentirse provocado. Por eso con esta nueva regla cuidarán la integridad física de los jugadores y que se realice una jugada que pueda desatar un conflicto mayor.
De ahora en más el jugador que la realice será sancionado inmediatamente con una tarjeta amarilla y se sancionará tipo libre indirecto a favor del equipo contrario. Esta regla es a nivel nacional, pero ya la implementaron en 2025 en Brasil, donde fue muy criticada.
Con este tipo de acciones la pregunta es hasta donde va a llegar la sensibilidad de los que manejan el fútbol ya que esto es un principio para evitar otras acciones, ya que no sorprenderá que se empiecen a prohibir otras jugadas como tirar un caño, o una bicicleta.
Este tipo de cosas, sumado a otros cambios anteriores está provocando un cambio no muy positivo en el fútbol, ya que se está desvirtuando el juego tan lindo que conocimos, porque ya no es el mismo. Todo dependerá de cuando alguien diga basta, y cuando decimos esto nos referimos, como ya lo hemos hecho, a los jugadores, ya que tienen mucha más fuerza de la que creen, pero a la mayoría no le interesa involucrarse en este tipo de polémicas.
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