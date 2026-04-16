AFA: La nueva regla que causa indignación y tendrá el fútbol argentino.

Con este tipo de acciones la pregunta es hasta donde va a llegar la sensibilidad de los que manejan el fútbol ya que esto es un principio para evitar otras acciones, ya que no sorprenderá que se empiecen a prohibir otras jugadas como tirar un caño, o una bicicleta.

Este tipo de cosas, sumado a otros cambios anteriores está provocando un cambio no muy positivo en el fútbol, ya que se está desvirtuando el juego tan lindo que conocimos, porque ya no es el mismo. Todo dependerá de cuando alguien diga basta, y cuando decimos esto nos referimos, como ya lo hemos hecho, a los jugadores, ya que tienen mucha más fuerza de la que creen, pero a la mayoría no le interesa involucrarse en este tipo de polémicas.

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