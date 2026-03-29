Abundó en intencionalidad política la ofensiva contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), enfocada en Claudio Tapia y Pablo Toviggino -uno porque era el verdadero objetivo, el otro por exposición exagerada-, pero es cierto que AFA debe revisar normas, procedimientos y estrategias para no sufrir otro chubasco, al menos por los mismos temas.
IMPRESCINDIBLE DEBATE INTERNO
Es cierto lo que dice Daniel Vila: AFA no puede decir 'Aquí no pasó nada'
¿Hubo política en la ofensiva contra AFA? Sí. Pero también hay mucho que revisar: correcto lo de Daniel Vila, en especial lo de darle autonomía a los árbitros.
Resultaría un grave error sostener 'Aquí no pasó nada' cuando la emergencia la obligó a activar toda su red de vínculos locales y exteriores. En este contexto, AFA ganó tiempo y espacio para ejecutar adecuaciones. De lo contrario, no aprendió de la crisis.
Es un mensaje implícito en las declaraciones del presidente del Club Atlético Independiente Rivadavia, de Mendoza, Daniel Vila, quien resultó el personaje de alto perfil que más apuntaló a Tapia y Toviggino en el rifirrafe, Y aún hoy día: "Hay una campaña en contra de la falta de transparencia de la AFA, una campaña donde se está señalando al presidente y al tesorero como dirigentes corruptos, y no sé si lo serán o no, lo decidirá la justicia. Pero me parece que ya han tenido un linchamiento mediático, y eso no está bueno".
En las declaraciones a Cristian Grosso, de La Nación -medio de comunicación que inició la ofensiva contra Tapia / Toviggino-, Vila dejó implícito que hoy es momento de aprovechar el tiempo ganado que, creen muchos, se extenderá hasta el final de la Copa del Mundo FIFA 2026.
El resultado final que obtenga el equipo criollo, hoy día un muro de contención de cuestionamientos a Tapia / Toviggino, se balanceará con
- el retiro de Lionel Messi y otros integrantes del seleccionado, y
- la necesidad de trazar nuevos objetivos de la Scaloneta.
Reflexiones
Daniel Vila fue derrotado en AFA en 2011 por Julio Grondona -histórico dirigente de AFA que falleció justo en el inicio del FIFAgate, que lo hubiese herido en forma permanente-, que le provoca un comentario (para quienes creen que es prestigioso asumir 'la herencia de Grondona'):
"Mucha corrupción. Corrupción que denuncié en la Justicia. Y son todos los casos que después dieron lugar al FIFAgate. Porque todos los que yo denuncié en la Justicia, y la Justicia nunca se movió ni pasó nada, básicamente eran Grondona; parte de su familia; Meiszner padre e hijo; Jinkins padre e hijo, el chofer de Grondona, Daniel Pellegrino… y algunos que ya no recuerdo y estaban en mis denuncias. Todos los que fueron presos por el famoso FIFAgate poquitos años después, porque esto fue en 2011 o 2012 y el escándalo iba a saltar en 2015. Y me aparté del fútbol, me fui."
De sus reflexiones hay 4 que son centrales:
##"Si me preguntás qué me gustaría que pasara y… me gustaría que los árbitros fueran un organismo autónomo, que no dependieran, y me gustaría que hubiera sorteo porque le daría transparencia al arbitraje".
##"La Nación publicó que Independiente Rivadavia debía impuestos, y no debemos un impuesto, el club está totalmente al día. No le debe un peso a nadie y no tiene un juicio. Los sueldos están al día, los premios los pagamos en la semana. Y no debemos impuestos. (...) yo sí creo que hay una campaña de Clarín en contra de la AFA, y ya no es una cuestión de dinero, arrancó como una cuestión de contenidos y derechos y hoy ya es otra cosa, ya es quién la tiene más larga, básicamente en criollo. Y creo, también, que hay un mal manejo de la comunicación por parte de los dirigentes de la AFA… No comunican bien y el silencio, en estos casos, no es un buen consejero porque dejás instalar un mensaje. Yo esto lo he dicho en las reuniones de presidentes: si no debemos impuestos, hay que comunicar eso. Pero bueno... Por lo demás, creo que hay que esperar ciertos tiempos de la justicia."
##"Los clubes de la Argentina (...) ya no se dividen entre clubes grandes y clubes chicos, no, sino entre clubes bien administrados y mal administrados. (...) Yo creo que ahí hay que revisar, y ahí hay que dar la discusión sobre la integración de capitales privados en los clubes."
##"En mi club, cuando arranqué en 2023 armé un fideicomiso. Hubo gente que vino y puso dinero. Mi club arrancó con un fideicomiso de inversiones privadas. Había gente interesada en participar de un proyecto deportivo y tener una rentabilidad. Entonces, como no se puede cambiar la figura del club, armé otra figura, que es el fideicomiso, y hay un montón de fideicomisos. Boca lo hizo en su momento… ¡No está mal! En el mundo hay distintos modelos. Pueden funcionar o no, es la vida misma, hay algunas empresas que funcionan y otras que no. El fútbol ya no es más un deporte, es un negocio. Una industria, que mueve al periodismo, los viajes, los jugadores, lo árbitros, los representantes, la TV… a todo el mundo. Salvo el dirigente, que es único que teóricamente trabaja gratis, y el club, que es una asociación civil sin fines de lucro. El resto es una industria. Y además, como lo hizo Macri en su momento, hacer responsables a los dirigentes con sus patrimonios debería ser, ya no por voluntad de ellos, sino como una norma de la AFA y desde ahí extenderla a los clubes. Así, al dinero lo vas a cuidar, como cuidás el propio."
Aparte el fragmento sobre Toviggino:
"-Lo conozco hace muchos años, conmigo siempre ha tenido una excelente relación. Muy respetuosa. Hemos comido asados juntos, ha venido a mi casa, hemos jugado al truco… Muy buena relación, no podría decir nada malo de él.
-El hombre de la fusta mediática en las redes. Sus modos irritan, ofenden…
-En eso se equivoca, te tengo que dar la razón y se lo he dicho a él. Me parece que no es el camino. Si tengo un problema, lo resuelvo adentro de mi casa. Pero bueno, ¿qué se yo? Es un hombre grande."
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