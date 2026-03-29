Es cierto lo que dice Daniel Vila: AFA no puede decir 'Aquí no pasó nada'

el retiro de Lionel Messi y otros integrantes del seleccionado, y

la necesidad de trazar nuevos objetivos de la Scaloneta.

Reflexiones

Daniel Vila fue derrotado en AFA en 2011 por Julio Grondona -histórico dirigente de AFA que falleció justo en el inicio del FIFAgate, que lo hubiese herido en forma permanente-, que le provoca un comentario (para quienes creen que es prestigioso asumir 'la herencia de Grondona'):

"Mucha corrupción. Corrupción que denuncié en la Justicia. Y son todos los casos que después dieron lugar al FIFAgate. Porque todos los que yo denuncié en la Justicia, y la Justicia nunca se movió ni pasó nada, básicamente eran Grondona; parte de su familia; Meiszner padre e hijo; Jinkins padre e hijo, el chofer de Grondona, Daniel Pellegrino… y algunos que ya no recuerdo y estaban en mis denuncias. Todos los que fueron presos por el famoso FIFAgate poquitos años después, porque esto fue en 2011 o 2012 y el escándalo iba a saltar en 2015. Y me aparté del fútbol, me fui."

De sus reflexiones hay 4 que son centrales:

##"Si me preguntás qué me gustaría que pasara y… me gustaría que los árbitros fueran un organismo autónomo, que no dependieran, y me gustaría que hubiera sorteo porque le daría transparencia al arbitraje".

##"La Nación publicó que Independiente Rivadavia debía impuestos, y no debemos un impuesto, el club está totalmente al día. No le debe un peso a nadie y no tiene un juicio. Los sueldos están al día, los premios los pagamos en la semana. Y no debemos impuestos. (...) yo sí creo que hay una campaña de Clarín en contra de la AFA, y ya no es una cuestión de dinero, arrancó como una cuestión de contenidos y derechos y hoy ya es otra cosa, ya es quién la tiene más larga, básicamente en criollo. Y creo, también, que hay un mal manejo de la comunicación por parte de los dirigentes de la AFA… No comunican bien y el silencio, en estos casos, no es un buen consejero porque dejás instalar un mensaje. Yo esto lo he dicho en las reuniones de presidentes: si no debemos impuestos, hay que comunicar eso. Pero bueno... Por lo demás, creo que hay que esperar ciertos tiempos de la justicia."

##"Los clubes de la Argentina (...) ya no se dividen entre clubes grandes y clubes chicos, no, sino entre clubes bien administrados y mal administrados. (...) Yo creo que ahí hay que revisar, y ahí hay que dar la discusión sobre la integración de capitales privados en los clubes."

##"En mi club, cuando arranqué en 2023 armé un fideicomiso. Hubo gente que vino y puso dinero. Mi club arrancó con un fideicomiso de inversiones privadas. Había gente interesada en participar de un proyecto deportivo y tener una rentabilidad. Entonces, como no se puede cambiar la figura del club, armé otra figura, que es el fideicomiso, y hay un montón de fideicomisos. Boca lo hizo en su momento… ¡No está mal! En el mundo hay distintos modelos. Pueden funcionar o no, es la vida misma, hay algunas empresas que funcionan y otras que no. El fútbol ya no es más un deporte, es un negocio. Una industria, que mueve al periodismo, los viajes, los jugadores, lo árbitros, los representantes, la TV… a todo el mundo. Salvo el dirigente, que es único que teóricamente trabaja gratis, y el club, que es una asociación civil sin fines de lucro. El resto es una industria. Y además, como lo hizo Macri en su momento, hacer responsables a los dirigentes con sus patrimonios debería ser, ya no por voluntad de ellos, sino como una norma de la AFA y desde ahí extenderla a los clubes. Así, al dinero lo vas a cuidar, como cuidás el propio."

Aparte el fragmento sobre Toviggino:

"-Lo conozco hace muchos años, conmigo siempre ha tenido una excelente relación. Muy respetuosa. Hemos comido asados juntos, ha venido a mi casa, hemos jugado al truco… Muy buena relación, no podría decir nada malo de él.

-El hombre de la fusta mediática en las redes. Sus modos irritan, ofenden…

-En eso se equivoca, te tengo que dar la razón y se lo he dicho a él. Me parece que no es el camino. Si tengo un problema, lo resuelvo adentro de mi casa. Pero bueno, ¿qué se yo? Es un hombre grande."

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