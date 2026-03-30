Mientras Axel Kicillof respira por YPF, Javier Milei aprieta el acelerador contra la AFA

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Lunes de Boletín: Tarifazo de gas, bono a jubilados y guerra total a las barras en el fútbol

Anteúltimo día del mes en el Boletín Oficial, un marzo marcado por la indexación de servicios públicos y el intento de contención social mediante bonos específicos, en un contexto de fuerte presión sobre el gasto público.

Los puntos más destacados de la 1ra. Sección:

1. Tarifas y Energía (ENARGAS) / Se oficializaron las nuevas tarifas de gas que entrarán en vigencia el 1° de abril. A través de una batería de resoluciones (361/2026 a 370/2026), se aprobaron los cuadros tarifarios de transición para:

Transportadoras: TGS y Transportista Refinera del Norte.

Distribuidoras: Metrogas, Naturgy BAN, Gas Link y Gasoducto Norandino, entre otras.

Impacto: Los nuevos valores redefinen el costo para usuarios residenciales y comerciales, incorporando un esquema de bonificaciones segmentadas.

2. Seguridad Social y Salarios / Bono para Jubilados (Decreto 213/2026): Se confirmó el pago de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para el mes de abril, destinado a compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Estatales: El Gobierno homologó aumentos salariales escalonados y el pago de una suma fija de $40.000 para trabajadores de la administración pública nacional.

Discapacidad: El Ministerio de Salud (Resolución 426/2026) aplicó un aumento del 2,9% en los aranceles del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, en línea con el IPC de febrero.

3. Reorganización en el Gabinete y Seguridad / Ministerio de Justicia: Se aceptó la renuncia del titular de la Oficina Anticorrupción y se designó en su lugar a Gabriela Zangaro.

Seguridad: Se endurecen los controles en el fútbol, ampliando las sanciones de derecho de admisión y reforzando el programa Tribuna Segura.

Lucha contra el Crimen: El Gobierno inscribió formalmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación en el registro de organizaciones terroristas.

4. Otras Medidas Relevantes / Defensa (Decreto): Se autorizó la salida de fuerzas nacionales para participar en el Ejercicio "ACRUX XII", una maniobra conjunta en aguas jurisdiccionales brasileñas que busca estrechar lazos regionales.

Becas Progresar: Se redefinieron los requisitos de acceso y se fijaron las nuevas fechas de inscripción para el ciclo 2026.

INeEC: Se actualizaron los montos de las multas por no suministrar datos estadísticos, elevando significativamente los topes máximos.

Estructura Estatal: El Decreto 205/2026 aprobó nuevas modificaciones en la estructura organizativa de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, continuando con el plan de reforma administrativa.

Controles en el fútbol

Hagamos foco en el endurecimiento de los controles en el fútbol para ampliar el alcance del programa "Tribuna Segura".

La clave (la 266/2026 y concordantes) es que el Estado ya no solo sanciona hechos ocurridos dentro de la cancha, sino que utiliza el derecho de admisión como una herramienta de control social y preventivo en otros ámbitos.

Aquí los puntos centrales de la profundización:

1. Extensión del Derecho de Admisión

Incidentes fuera del estadio: Se formalizó la prohibición de ingreso a estadios para personas identificadas en disturbios durante manifestaciones públicas (como las recientes protestas frente al Congreso). El argumento legal es que su conducta violenta en la vía pública los califica como "potencialmente peligrosos" para eventos masivos.

Fútbol Amateur y Plateas: Se incluyeron sanciones de hasta 24 meses para individuos involucrados en agresiones en partidos de fútbol amateur y para socios identificados en peleas dentro de las plateas (como el caso reciente de un hincha de Racing en el Cilindro).

2. Programa PROFERED (Control en Rutas)

A través de la Resolución 233/2026, se institucionalizó el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos.

Retenes anticipados: Las fuerzas federales ahora tienen potestad para interceptar colectivos y vehículos de hinchadas en rutas nacionales y terminales de ómnibus mucho antes de que lleguen a la ciudad del partido.

Criterio de razonabilidad: Los efectivos pueden incautar objetos que, aunque no sean ilegales (como herramientas o mástiles), sean considerados peligrosos según el contexto del traslado.

3. Cruce de Datos en Tiempo Real

El sistema de control en los ingresos ahora integra tres bases de datos críticas:

Registro de Restricción de Concurrencia: Los que tienen derecho de admisión directa.

Pedidos de Captura: Personas con deudas pendientes con la justicia.

Registro de Deudores Alimentarios: En varios operativos se está impidiendo el ingreso a quienes figuren como morosos alimentarios, labrándose un acta en el momento.

4. Casos Testigo

El Boletín ratificó la prohibición para figuras de alto perfil, como Rafael Di Zeo, tras el rechazo de sus recursos judiciales, consolidando la postura oficial de no negociar con los líderes de las barras bravas.