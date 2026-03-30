En una mañana de furia administrativa, la administración de Javier Milei oficializó la privatización del Belgrano Cargas y aceleró la ofensiva sobre la cúpula del fútbol. Entre los pasillos de Comodoro Py y la sombra de la herencia de Axel Kicillof en YPF, el oficialismo apuesta a la saturación de agenda para tapar el ruido de los escándalos éticos.
Mientras Axel Kicillof respira por YPF, Javier Milei aprieta el acelerador contra la AFA
- urgente24 >
- ANÁLISIS >
- CLAVES >
- Axel Kicillof >
Javier Milei acelera el desguace ferroviario mientras 'Chiqui' Tapia enfrenta su hora más difícil. Axel Kicillof busca capitalizar el fallo favorable de YPF.
EN VIVO
-
11:32
VIDEO: El autor de la masacre en San Cristóbal "sufría bullying"
-
11:30
Lunes de Furia: Privatizaciones, Guerra por YPF y Tragedia en Santa Fe
-
11:28
Javier Milei no consigue que la teoría se convierta en realidad
-
11:17
YPF: Luis Caputo al cruce de Axel Kicillof
-
11:09
Pese a la guerra en Medio Oriente, Javier Milei va por la foto con Trump y Netanyahu
-
10:57
En medio del dolor, habló el intendente de San Cristóbal: "Hay muchas cosas que como sociedad debemos revisar"
-
10:51
Escenario preocupante en los mercados de commodities
-
10:45
10 noticias a tener en cuenta las 10:45 de la Argentina
-
10:42
Mañana agitada: El ataque escolar en Santa Fe deja atrás la batalla de relatos entre Milei y Kicillof
-
10:38
Cártel Jalisco Nueva Generación en el Boletín Oficial
-
10:35
Plano internacional: Indignación mundial
-
10:33
Inicio de semana con humedad tremenda en AMBA
-
10:30
La imagen de Javier Milei cae como plomo: Más títulos de la mañana en U24
-
10:24
Lunes de Boletín: Tarifazo de gas, bono a jubilados y guerra total a las barras en el fútbol
-
10:17
"Es difícil analizar este caso", remarcó Pullaro tras el episodio violento
-
10:13
La crisis ya no se puede ocultar: Las fuerzas federales salen a las calles por salarios muy bajos
-
10:09
Conmoción en San Cristóbal: Comunicado del Gobierno de Santa Fe
-
10:06
Nueva variante de COVID causa alarma en el mundo
-
10:04
Es oficial: Jubilados tendrán un nuevo 'aumento' para abril
-
10:02
La polémica de Manuel Adorni impactó con fuerza en el Gobierno
-
9:59
Otoño con sabor a verano en Argentina
-
9:56
Sociedad y servicios
-
9:54
Dolor de cabeza para LLA: Avanza el riesgo de estallido social en el país
-
9:53
Universidades en pie de lucha
-
9:52
Conmoción en Santa Fe: Alumno entró armado a un colegio y mató a un compañero
-
9:49
Tras el AdorniGate, el Gobierno busca cambiar de página
-
9:47
Horas complicadas para 'Chiqui' Tapia
-
9:45
Fallo por YPF: Conferencia de prensa de Axel Kicillof
El Gobierno intenta recuperar la iniciativa tras el desgaste del "Adornigate. Mientras la Justicia define la competencia sobre expedientes sensibles —como la mansión vinculada a la cúpula de la AFA—, la Casa Rosada acelera el envío de 62 pliegos al Senado para cubrir vacantes clave, buscando un blindaje judicial a largo plazo.
Por su parte, la oficialización del cronograma para el Belgrano Cargas es la "zanahoria" económica del día. Al lanzar una reforma estructural de 755 millones de dólares, el Ejecutivo intenta que el mercado y la prensa económica hablen de inversiones y eficiencia, dejando en segundo plano las auditorías por los vuelos privados de lujo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En cuanto al lado del frente deportivo-judicial, la causa por la mansión de 17 millones de dólares vinculada a la cúpula de la AFA (Tapia) no es solo fútbol. Es un mensaje directo al poder real de las instituciones intermedias. Si la causa queda en manos del juez federal de Campana o pasa a Penal Económico determinará la velocidad de los posibles procesamientos por lavado de activos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La decisión de Casación sobre la mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la AFA es el "hilo suelto" que el Gobierno está dispuesto a tirar. No se trata solo de una causa por lavado de activos; es una herramienta de presión contra las instituciones intermedias que no se alinean con el discurso oficial. La mudanza de la causa a Comodoro Py hoy podría acelerar procesamientos que cambiarían el mapa del poder deportivo y político.
Entre la audiencia clave por la mansión de la AFA y la aceleración de la privatización del Belgrano Cargas, el oficialismo apuesta a una saturación de agenda para surfear una semana donde la transparencia ética y la paz social están bajo fuego cruzado. A ello se le suma el paro universitario.
Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:
--------------------
Lunes de Furia: Privatizaciones, Guerra por YPF y Tragedia en Santa Fe
1. El Contraataque de Kicillof por YPF
Desde La Plata, el Gobernador Axel Kicillof capitalizó el fallo de Nueva York que frenó la condena de USD 16.000 millones. Con un tono desafiante, exigió que Javier Milei "pida perdón" por haber apoyado la postura de los fondos buitres en el pasado. Kicillof posiciona la sentencia como una victoria de la soberanía estatal, mientras la Casa Rosada intenta presentarla como un triunfo de su propia "previsibilidad" internacional.
2. Ajuste y Desguace: El Nuevo Mapa de Abril
El Boletín Oficial confirmó hoy el "tarifazo" de gas que rige desde mañana, con aumentos segmentados que impactarán con fuerza en el sector comercial. Para contener el humor social, el Ejecutivo oficializó el bono de $70.000 para jubilados y una suma fija de $40.000 para estatales. En paralelo, se lanzó la licitación de USD 755 millones para privatizar el Belgrano Cargas, marcando el fin de la gestión pública en el tren estratégico de las mineras.
3. Conmoción en Santa Fe: Tiroteo Escolar
La nota trágica del día ocurre en San Cristóbal. Un ataque armado dentro de una escuela secundaria dejó un alumno fallecido y dos heridos. El atacante, un compañero de curso, ya está bajo custodia. El hecho ha paralizado la agenda política santafesina, forzando un despliegue masivo de fuerzas federales y reabriendo el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y la seguridad en los colegios.
4. El Fútbol en el Radar Judicial
La Justicia de Casación define en estas horas si la causa por la mansión de USD 17 millones vinculada a la AFA pasa a los tribunales de Comodoro Py. El Gobierno utiliza el endurecimiento del Derecho de Admisión (que ahora incluye a deudores alimentarios y manifestantes violentos) como una herramienta de presión directa contra la gestión de "Chiqui" Tapia.
Javier Milei no consigue que la teoría se convierta en realidad
Javier Milei imaginó que con los dólares del colchón podía financiar una recuperación del consumo, intentando imitar lo que ocurrió con el 'blanqueo' 2024. Sin embargo, los dólares de los argentinos siguen engordando los colchones.
Muy pocos creen que sea confiable creer en el 'dólar planchado' por Javier Milei / Luis Caputo / Santiago Bausili.
YPF: Luis Caputo al cruce de Axel Kicillof
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las declaraciones de Axel Kicillof tras el fallo favorable por YPF, marcando una contrapostura técnica y política tajante.
'Toto' rechazó la narrativa del gobernador bonaerense, quien adjudicó el éxito judicial y el presente de YPF a la gestión estatal iniciada en 2012. En ese sentido, el ministro recordó que la recuperación de la mayoría accionaria fue lo que originó el litigio de USD 16.000 millones, calificando la operación histórica como un error que puso en riesgo las finanzas del país.
Para Caputo, el fallo actual de la Cámara de Nueva York no borra el "costo hundido" de la mala praxis legal del kirchnerismo.
Uno de los puntos más fuertes de la respuesta fue la atribución del superávit en la balanza comercial energética:
-
Cambio de Esquema: Caputo sostuvo que el superávit no es fruto de la "soberanía estatal", sino del fin del congelamiento de tarifas y de la señal de precios de mercado que atrajo inversiones privadas.
Vaca Muerta: Argumentó que el potencial de Vaca Muerta se está liberando ahora gracias a la desregulación y a la quita de trabas que, según él, asfixiaban la producción durante la gestión anterior.
Según Kcillof: “Los dólares del superávit energético, son resultado de la estatizacion de YPF”. Como el gobernador bien sabe, el superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de politica economica y energética llevada a cabo por nuestro…— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 30, 2026
Pese a la guerra en Medio Oriente, Javier Milei va por la foto con Trump y Netanyahu
El aeropuerto de Tel Aviv no está hoy abierto para vuelos regulares debido a los bombardeos que soporta la ciudad capital tanto desde Líbano como desde Irán: por ello, se estima que podría aterrizar la comitiva argentina con Javier Milei en Jerusalén, una ciudad que no se halla tan afectada por los drones y misiles enemigos.
De la conmemoración participarán el primer ministro Benjamín Netanyahu y el jefe del parlamento israelí. El Jefe de Estado argentino tendría casi garantizada una foto junto a Donald Trump y “Bibi” a pesar de la enorme tensión que existe en Medio Oriente.
En medio del dolor, habló el intendente de San Cristóbal: "Hay muchas cosas que como sociedad debemos revisar"
La ciudad de San Cristóbal atraviesa horas de profunda conmoción tras el ataque ocurrido en la escuela Mariano Moreno, donde un alumno armado provocó la muerte de otro estudiante y dejó varios heridos. En este contexto, el intendente Marcelo Andreychuk brindó precisiones al medio santafesino El Litoral sobre la situación actual y el impacto institucional y social del hecho.
El jefe municipal definió la jornada como “muy complicada” y reconoció el fuerte impacto que generó el episodio. “Estamos en una situación muy difícil, con familias destrozadas. Esto nos golpea a todos”, sostuvo.
Ante ese marco, el intendente reflexionó sobre el trasfondo del episodio. “Hay muchas cosas que como sociedad debemos revisar. Son situaciones que, aunque se trabaje en prevención, a veces resultan impredecibles”, afirmó.
Escenario preocupante en los mercados de commodities
A las 10:30 de la mañana en Argentina (13:30 UTC), los mercados de commodities operan bajo una fuerte presión alcista impulsada por la escalada del conflicto en Medio Oriente.
La incertidumbre sobre el tránsito en el Estrecho de Ormuz domina las especulaciones.
5ta. semana del conflicto.
Energía (Petróleo y Gas) con el crudo rompiendo la barrera psicológica de los US$ 100 por primera vez desde 2022, impulsado por el temor a bloqueos en las rutas de suministro.
Petróleo Brent: Cotiza a US$ 115,27 (+2,4%). Superó los US$ 115 tras nuevos ataques en la región que hacen temer una interrupción prolongada del suministro.
Petróleo WTI (Texas): En US$ 101,80 +1,8%). Abrió alcista y mantiene la tendencia marcadamente alcista.
Gas Natural: Opera a la baja en US$ 2,93 (-3,2%), por temperaturas más moderadas en el Hemisferio Norte que dejan los niveles de almacenamiento por encima de lo esperado.
Metales Preciosos: El oro continúa su rally histórico como activo de cobertura ante la inflación y el riesgo de guerra: Cotiza a US$ 4.514,50 la onza (+0,5%). Se mantiene cerca de sus máximos históricos mientras los inversores huyen de la renta variable.
Plata: Sube un 0,8%, hasta US$ 70,40 la onza, acompañando el movimiento del oro pero con mayor volatilidad.
Granos y Materias Primas Agrícolas: Chicago (CBOT) muestra una tendencia mixta con sesgo alcista debido al aumento en los costos de energía y fertilizantes.
Soja: Cotiza a US$ 426,70 por tn (Posición mayo).
Trigo: Estable con una leve tendencia al alza cerca de los US$ 241 por tn, impulsado por el encarecimiento de la logística global.
Maíz: Sigue en los US$ 197/tn.
Bolsas europeas y asiáticas operaron con caídas de entre el 1,5% y el 2%.
La atención está puesta en un posible discurso de la Reserva Federal (Fed) para calmar las expectativas de inflación en USA.
10 noticias a tener en cuenta las 10:45 de la Argentina
1. Santa Fe: Tragedia Escolar en San Cristóbal / Un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 y abrió fuego contra sus compañeros en el patio. El ataque dejó un saldo trágico de un fallecido de 13 años y varios heridos. Las clases fueron suspendidas y la ciudad se encuentra bajo un operativo policial de emergencia.
2. Santa Fe: Devastación por Tornado en Bombal / En el sur de la provincia, la localidad de Bombal fue azotada por un tornado que dejó un escenario de destrucción total. El intendente Carlos Gabbi informó que el pueblo está sin suministro eléctrico y con daños materiales severos en viviendas e infraestructura pública.
3. Buenos Aires (Provincia) / Alerta Naranja por Tormentas / El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para gran parte de la provincia (incluyendo zonas de La Pampa y Río Negro). Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 90 mm, actividad eléctrica intensa y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
4. Ciudad de Buenos Aires: Megaplan de Obras y Cortes en Autopistas / A partir de hoy, el Gobierno de la Ciudad inicia el cierre de tramos en las autopistas Illia, Cantilo, Paseo del Bajo y Dellepiane. Las obras de modernización afectarán gravemente el acceso a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, obligando a desvíos masivos hacia Figueroa Alcorta y la Avenida General Paz.
5. CABA: Nuevo Paro en Universidades Nacionales / Comenzó una nueva semana de medidas de fuerza en las facultades de la UBA y otras universidades nacionales. El reclamo se centra en la recomposición salarial de docentes y no docentes, con paros de actividades que afectarán el normal dictado de clases durante los próximos días.
6. Córdoba: Ley contra "Naranjitas" y Limpiavidrios / El gobernador Martín Llaryora enviará un proyecto de ley para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios ilegales en toda la provincia. El objetivo es que cada municipio establezca sistemas de registro y control estrictos para ordenar el uso del espacio público y mejorar la seguridad.
7. Córdoba: Inseguridad y Narcotráfico en el Gran Córdoba / En Saldán, la policía desbarató un punto de venta de drogas que funcionaba bajo la fachada de una verdulería. Se detuvo a dos hermanos y se secuestró cocaína y marihuana. Paralelamente, en la capital, investigan la muerte bajo sospecha de un hombre que habría recibido una golpiza fatal.
8. Mendoza: Morosidad en Tasas Municipales / Un informe reveló que, en el inicio de 2026, solo dos municipios del Gran Mendoza lograron mantener bajos niveles de morosidad. La mayoría de las comunas sufrieron una fuerte caída en la recaudación por el incumplimiento de los vecinos, lo que pone en riesgo la financiación de servicios básicos.
9. Salta: Audiencia por el Precio del Boleto / Hoy se lleva a cabo la audiencia pública para definir el nuevo precio del transporte público en Salta. Se espera un aumento significativo en la tarifa de colectivo, en línea con la quita de subsidios nacionales y el incremento de los costos operativos.
10. Salta: Polémica por Boda en Área Protegida / Se presentó una denuncia formal por la realización de un evento privado (una boda) dentro de una reserva natural protegida. El caso generó indignación en la comunidad local y una fuerte disputa judicial sobre el uso comercial de tierras destinadas a la conservación ambiental.
Mañana agitada: El ataque escolar en Santa Fe deja atrás la batalla de relatos entre Milei y Kicillof
El fallo de la Cámara de Nueva York que anuló la condena de USD 16.000 millones generó un fenómeno curioso: dos ganadores para un mismo resultado.
-
Axel Kicillof: Lo usa como escudo. Dice que el fallo prueba que la recuperación de YPF fue legal y que el tiempo le dio la razón. Se posiciona como el "arquitecto" de la soberanía energética.
Javier Milei: Lo capitaliza como un triunfo de su "seriedad" internacional y lo usa para contrastar. Su narrativa es: "Gracias a que nosotros mostramos un camino de mercado, la justicia nos cree, a diferencia de los métodos del kirchnerismo".
Mientras la política discute pliegos judiciales y privatizaciones, la noticia del ataque escolar en San Cristóbal está rompiendo el clima de la mañana. Esto obligará al Ministerio de Seguridad a mover recursos y posiblemente a endurecer el discurso sobre la baja de la edad de imputabilidad, un tema que el oficialismo tiene en carpeta para las próximas semanas.
Cártel Jalisco Nueva Generación en el Boletín Oficial
Hay un denominador comun en el Boletín Oficial entre los controles en el fútbol y el Cártel Jalisco Nueva Generación: la tecnología de reconocimiento facial y el cruce de datos que mencionábamos para el programa Tribuna Segura (donde ahora caen también los deudores alimentarios) es la misma infraestructura que se utiliza para detectar a personas con alertas rojas de Interpol o vínculos con estas organizaciones ahora etiquetadas como terroristas.
La inclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el registro de organizaciones terroristas es una decisión del Ejecutivo Nacional formalizó esta decisión el jueves 26/03/2026, alineándose con la política de seguridad de la Administración de Donald Trump en USA.
Conceptos acerca de qué implica esto en Argentina:
1. El Golpe al "Bolsillo" (Congelamiento de Activos)
Al ser designada como organización terrorista, el Estado argentino (a través de la UIF - Unidad de Información Financiera) puede ordenar el congelamiento inmediato de activos, cuentas bancarias y bienes de cualquier persona o empresa que tenga vínculos con el cártel, sin necesidad de una condena previa. Esto busca asfixiar las posibles células de lavado de dinero que el CJNG utiliza para mover sus ganancias transnacionales.
2. Aplicación de la Ley Antiterrorista
Cualquier delito cometido en suelo argentino por miembros o colaboradores de esta organización (tráfico de drogas, armas o extorsión) ahora será juzgado bajo los agravantes de la Ley 26.734. Esto significa que las penas se duplican cuando el hecho tiene como fin aterrorizar a la población o coaccionar a las autoridades.
3. El Contexto Regional y la Caída de "El Mencho"
La medida llega en un momento de extrema debilidad para el grupo en México. El líder histórico del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido el pasado 22 de febrero de 2026 en un operativo en Tapalpa, Jalisco. Argentina busca prevenir que, ante la fragmentación del cártel en México, sus facciones busquen expandir rutas de salida de cocaína hacia Europa a través de los puertos de Rosario o Bahía Blanca.
4. Alineación Geopolítica
Con esta firma, el CJNG se suma a la lista de organizaciones que este gobierno ya considera terroristas, como Hamás, Hezbolá y el Cártel de los Soles (vinculado a Venezuela). Esto refuerza la cooperación de inteligencia en tiempo real con agencias internacionales como la DEA y el Mossad.
Plano internacional: Indignación mundial
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó la prohibición israelí de celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.
El Gobierno italiano reaccionó con dureza contra la administración de Benjamin Netanyahu, debido a que, según ellos, acaba de cruzar un límite al impedir que se llavera a cabo un rito milenario de la tradición cristiana, cuyos valores identitarios están presentes en la ultraderecha italiana.
Inicio de semana con humedad tremenda en AMBA
Lunes 30/03 en AMBA: Humedad de 83% con un cielo parcialmente nublado. Máxima de 26°C y mínima de 22°C.
¿Por qué fue la niebla matutina? Por la saturación de vapor de agua en las capas bajas de la atmósfera.
Los meteorólogos hablan de "una jornada marcada por un perfil higrométrico muy elevado", algo frecuente en transiciones otoñales inestables en la región pampeana.
La humedad dispara la Sensación Térmica (ST): Con una temperatura real que alcanzará los 26°C - 28°C, la alta humedad dispara la sensación térmica.
Importante: Esta carga de humedad, combinada con las temperaturas elevadas, mantiene una probabilidad de precipitaciones aunque no se esperan tormentas sino eventuales chaparrones aislados o lloviznas debido a la saturación del aire.
Este escenario continuará durante el martes 31/03.
La imagen de Javier Milei cae como plomo: Más títulos de la mañana en U24
INDIGNACIÓN MUNDIAL| Giorgia Meloni arremete contra Israel por impedir la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro
EXPECTATIVA| Días decisivos: Vassalli comienza a mostrar señales de avance
SE ACABA LA PACIENCIA| La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social
ALARMA| Todo sobre la nueva variante COVID que ha estado circulando en silencio
27 MESES SIN RUEDAS DE PRENSA| Encuesta entre periodistas: 80 % desaprueba la comunicación de Milei
Lunes de Boletín: Tarifazo de gas, bono a jubilados y guerra total a las barras en el fútbol
Anteúltimo día del mes en el Boletín Oficial, un marzo marcado por la indexación de servicios públicos y el intento de contención social mediante bonos específicos, en un contexto de fuerte presión sobre el gasto público.
Los puntos más destacados de la 1ra. Sección:
1. Tarifas y Energía (ENARGAS) / Se oficializaron las nuevas tarifas de gas que entrarán en vigencia el 1° de abril. A través de una batería de resoluciones (361/2026 a 370/2026), se aprobaron los cuadros tarifarios de transición para:
Transportadoras: TGS y Transportista Refinera del Norte.
Distribuidoras: Metrogas, Naturgy BAN, Gas Link y Gasoducto Norandino, entre otras.
Impacto: Los nuevos valores redefinen el costo para usuarios residenciales y comerciales, incorporando un esquema de bonificaciones segmentadas.
2. Seguridad Social y Salarios / Bono para Jubilados (Decreto 213/2026): Se confirmó el pago de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para el mes de abril, destinado a compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
Estatales: El Gobierno homologó aumentos salariales escalonados y el pago de una suma fija de $40.000 para trabajadores de la administración pública nacional.
Discapacidad: El Ministerio de Salud (Resolución 426/2026) aplicó un aumento del 2,9% en los aranceles del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, en línea con el IPC de febrero.
3. Reorganización en el Gabinete y Seguridad / Ministerio de Justicia: Se aceptó la renuncia del titular de la Oficina Anticorrupción y se designó en su lugar a Gabriela Zangaro.
Seguridad: Se endurecen los controles en el fútbol, ampliando las sanciones de derecho de admisión y reforzando el programa Tribuna Segura.
Lucha contra el Crimen: El Gobierno inscribió formalmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación en el registro de organizaciones terroristas.
4. Otras Medidas Relevantes / Defensa (Decreto): Se autorizó la salida de fuerzas nacionales para participar en el Ejercicio "ACRUX XII", una maniobra conjunta en aguas jurisdiccionales brasileñas que busca estrechar lazos regionales.
Becas Progresar: Se redefinieron los requisitos de acceso y se fijaron las nuevas fechas de inscripción para el ciclo 2026.
INeEC: Se actualizaron los montos de las multas por no suministrar datos estadísticos, elevando significativamente los topes máximos.
Estructura Estatal: El Decreto 205/2026 aprobó nuevas modificaciones en la estructura organizativa de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, continuando con el plan de reforma administrativa.
Controles en el fútbol
Hagamos foco en el endurecimiento de los controles en el fútbol para ampliar el alcance del programa "Tribuna Segura".
La clave (la 266/2026 y concordantes) es que el Estado ya no solo sanciona hechos ocurridos dentro de la cancha, sino que utiliza el derecho de admisión como una herramienta de control social y preventivo en otros ámbitos.
Aquí los puntos centrales de la profundización:
1. Extensión del Derecho de Admisión
Incidentes fuera del estadio: Se formalizó la prohibición de ingreso a estadios para personas identificadas en disturbios durante manifestaciones públicas (como las recientes protestas frente al Congreso). El argumento legal es que su conducta violenta en la vía pública los califica como "potencialmente peligrosos" para eventos masivos.
Fútbol Amateur y Plateas: Se incluyeron sanciones de hasta 24 meses para individuos involucrados en agresiones en partidos de fútbol amateur y para socios identificados en peleas dentro de las plateas (como el caso reciente de un hincha de Racing en el Cilindro).
2. Programa PROFERED (Control en Rutas)
A través de la Resolución 233/2026, se institucionalizó el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos.
Retenes anticipados: Las fuerzas federales ahora tienen potestad para interceptar colectivos y vehículos de hinchadas en rutas nacionales y terminales de ómnibus mucho antes de que lleguen a la ciudad del partido.
Criterio de razonabilidad: Los efectivos pueden incautar objetos que, aunque no sean ilegales (como herramientas o mástiles), sean considerados peligrosos según el contexto del traslado.
3. Cruce de Datos en Tiempo Real
El sistema de control en los ingresos ahora integra tres bases de datos críticas:
Registro de Restricción de Concurrencia: Los que tienen derecho de admisión directa.
Pedidos de Captura: Personas con deudas pendientes con la justicia.
Registro de Deudores Alimentarios: En varios operativos se está impidiendo el ingreso a quienes figuren como morosos alimentarios, labrándose un acta en el momento.
4. Casos Testigo
El Boletín ratificó la prohibición para figuras de alto perfil, como Rafael Di Zeo, tras el rechazo de sus recursos judiciales, consolidando la postura oficial de no negociar con los líderes de las barras bravas.
"Es difícil analizar este caso", remarcó Pullaro tras el episodio violento
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su conmoción tras el trágico hecho ocurrido en San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años ingresó a una escuela con una escopeta y abrió fuego contra sus compañeros.
“Estoy muy golpeado”, reconoció, al tiempo que confirmó el despliegue urgente de funcionarios hacia la localidad para intervenir en la situación.
La crisis ya no se puede ocultar: Las fuerzas federales salen a las calles por salarios muy bajos
Por primera vez en la historia, las cinco fuerzas federales decidieron unirse en una protesta conjunta contra el Gobierno por los bajos salarios.
La convocatoria será el 2 de abril, con un “abrazo solidario” en el edificio Centinela, sede de Gendarmería. Pero detrás del gesto simbólico hay un mensaje explosivo: el sistema está al límite.
El reclamo es claro:Los efectivos denuncian que muchos salarios quedaron por debajo de la línea de pobreza, obligando a buscar otros trabajos para sobrevivir. Mientras tanto, los sueldos rondan cifras que ya no alcanzan frente al costo de vida, generando un malestar creciente dentro de las fuerzas.
La crisis ya no se puede ocultar. Por primera vez en la historia, las cinco fuerzas federales decidieron unirse en una protesta conjunta contra el Gobierno por los bajos salarios.La convocatoria será el 2 de abril, con un “abrazo solidario” en el edificio Centinela, sede de… pic.twitter.com/Vt24otIbaE— Urgente24.com (@U24noticias) March 30, 2026
Conmoción en San Cristóbal: Comunicado del Gobierno de Santa Fe
Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, el Gobierno Provincial envió al lugar un equipo de acción interministerial. En el lugar estarán presentes el ministro de Educación; José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León Secretaría de Niñez; y Diana Gallo Secretaria de Territorio del Ministerio de Educación. Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región.
De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana.
Nueva variante de COVID causa alarma en el mundo
El COVID-19 vuelve a ocupar los principales titulares del mundo, esta vez, por una nueva variante. De acuerdo con los expertos, el virus SARS-CoV-2 continúa causando una morbilidad y mortalidad considerables a escala mundial. Pero, ¿Cómo es la nueva variante COVID a la que hay que prestar atención?
La aparición de nuevas variantes del COVID puede sonar alarmante, pero no es extraño para los expertos, ya que lo consideran un proceso evolutivo natural del virus.
Es oficial: Jubilados tendrán un nuevo 'aumento' para abril
El Gobierno nacional renovó el combo de prestaciones para jubilados y pensionados nacionales correspondiente a marzo y a cobrar en abril. Entre el aumento vía IPC de febrero y un nuevo bono extraordinario congelado en 70.000 pesos hace más de un año, los beneficiarios deberán enfrentar el nuevo mes que promete una nueva aceleración en términos de inflación.
En concreto, el aumento para jubilados y pensionados quedó en línea con el dato inflacionario más reciente liberado por INdEC, correspondiente al mes de febrero. Esto implica un incremento del mínimo en 2,9%, llevando el haber mínimo a los 380.319 pesos, cifra que puede alcanzar hasta los 450.000 pesos en total con la sumatoria del mencionado bono.
La polémica de Manuel Adorni impactó con fuerza en el Gobierno
Un grupo de más de 70 comunicadores consultados por Diego Dillenberger desaprobó en una encuesta el desempeño del jefe de gabinete Manuel Adorni en la rueda de prensa que ofreció para dar explicaciones sobre su situación patrimonial y los viajes en un jet privado que hizo junto a su familia.
Un 33,8 % dijo que la actuación del coordinador de ministros fue "mala"; un 35,2 % sostuvo que fue "regular" y un 21,1% aseguró que fue "muy mala". Apenas un 20 % aprobó las respuestas ofrecidas.
Otoño con sabor a verano en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varios días con un inusual calor en el AMBA y también en el resto del país: la llegada del otoño coincidió con el llamado “bloqueo atmosférico” que elevará mucho las temperaturas en toda la Argentina.
Se trata de un fenómeno que nos llevará a máximas persistentes de 30 grados y casi 40 grados en el norte del país. Significa el avance de un frente cálido desde el Norte que no permite el ingreso de aire más frío desde el Sur o el Atlántico.
Sociedad y servicios
A partir de este lunes 30 de marzo por la noche, distintas autopistas y accesos clave de la Ciudad de Buenos Aires permanecerán cerrados de manera total por obras de infraestructura, con desvíos previstos para el tránsito liviano y pesado. Las restricciones se extenderán durante la madrugada del martes y volverán a repetirse en algunos tramos al día siguiente.
Según informó el ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, entre las 22 y las 6 no se podrá circular por la autopista Illia hacia el norte ni por la avenida Intendente Cantilo, debido a trabajos de hormigonado del nuevo puente Labruna. Además, el Paseo del Bajo también estará cerrado en sentido norte a la altura de Retiro.
En ese contexto, los usuarios que habitualmente utilizan esos accesos deberán optar por la circulación por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. En tanto, el tránsito pesado será redirigido hacia la avenida Costanera para luego retomar Cantilo más adelante.
Por las mismas obras, permanecerán cerrados los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz, lo que afectará la conexión hacia el aeroparque Jorge Newbery y la Costanera. Como alternativa, se podrá continuar hasta la salida de la avenida Sarmiento.
Por otra parte, la autopista Dellepiane también tendrá cortes programados. Desde el lunes a las 22 y hasta las 5 del martes, se interrumpirá el tránsito en sentido hacia la provincia por tareas en el puente Río Negro. En ese lapso, los vehículos deberán desviarse y continuar por Larrazábal-Eva Perón.
Dolor de cabeza para LLA: Avanza el riesgo de estallido social en el país
Todas las encuestas coinciden: la imagen negativa de Javier Milei roza el 60% tras el caso de Manuel Adorni, que en verdad solo vino a complicar un poquito más un panorama que viene desgastándose por la economía más que por los escándalos políticos. El dilema es que si bien la imagen del presidente se mantuvo constantemente en un sube y baja, ahora la caída es más pronunciada y ya no se debe a la tristeza o el miedo, factores que inmovilizan sino a la bronca... y la bronca lleva a la reacción.
Cabe entonces la pregunta: ¿creen los argentinos que hay riesgo de estallido social en el país?
Universidades en pie de lucha
Arrancó este lunes (30/3) la tercera semana del paro nacional universitario en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso y una mejora en los salarios. La protesta incluye una clase pública frente a un departamento que no figura en la declaración del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La tercera etapa del paro universitario impulsado por las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu Histórica y la Conadu tiene, incluye –además de la aplicación de la Ley de Financiamiento para el funcionamiento de las universidades- el pedido de una recomposición salarial por el “atraso” frente a la inflación.
Conmoción en Santa Fe: Alumno entró armado a un colegio y mató a un compañero
La semana inició con complicaciones en las aulas. Por un lado, las universidades enfrentan un paro de actividades, mientras que en el departamento San Cristóbal un alumno ingresó con un arma a un colegio y desató una escena de horror tras matar a un compañero de 13 años. Al menos tres heridos, uno de ellos de gravedad.
La situación se desató en cuestión de segundos y provocó escenas de pánico entre compañeros y docentes, que se encontraban en el lugar al momento del episodio. En paralelo al operativo, varios alumnos fueron asistidos por crisis nerviosas y lesiones.
Tras el AdorniGate, el Gobierno busca cambiar de página
En medio del persistente revuelvo público por el caso Manuel Adorni, el Gobierno buscará recuperar iniciativa política este lunes, al reunirse la mesa política con Karina Milei al frente. El foco estará puesto en delinear los pasos a seguir para avanzar en el Congreso con un nuevo paquete de reformas de los que prometió el Presidente para este año. Estarán en debate en Casa Rosada las mejores estrategias en lo que respecta a la modificación del Código Penal y al financiamiento universitario, entre otras iniciativas relevantes.
El encuentro se llevará a cabo a las 15 en las oficinas de la planta baja de Balcarce 50. Además de la secretaria general de la Presidencia, asistirán el jefe de gabinete; el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo, junto con otros ministros y funcionarios clave del espacio oficialista.
La reunión se producirá luego de la euforia que se desató el viernes, y se prolongó durante el fin de semana, por el fallo de la justicia de Estados Unidos en el caso YPF que fue favorable a la Argentina y le evitó desembolsar más de USD 16.000 millones por la nacionalización en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Horas complicadas para 'Chiqui' Tapia
El escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino, con sus principales autoridades bajo investigación, afrontará este lunes dos resoluciones judiciales determinantes. Por un lado, el juez Diego Amarante deberá definir si dicta el procesamiento de Claudio Tapia, presidente de la entidad, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en aportes millonarios.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal resolverá qué juzgado continuará con la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a Toviggino: si el expediente regresa al despacho de Marcelo Aguinsky o si permanece bajo la órbita de Adrián González Charvay, tal como impulsa la conducción de la AFA.
Fallo por YPF: Conferencia de prensa de Axel Kicillof
Luego de que la Justicia de Estados Unidos anulara la condena contra Argentina por el caso YPF, el gobernador bonaerense brindó una conferencia de prensa.
Axel Kicillof señaló que la empresa "se encontraba en la Ley Bases", comparó las medidas del Gobierno con la década de 1990 y remarcó: "Privatizar para obtener unos dólares trae riesgos trágicos".
"Milei en campaña electoral sostuvo que venía a privatizar YPF. Una privatización a favor de determinados intereses conduce a un desastre absoluto. Privatizar para obtener unos dólares en las reservas trae peligros y riesgos trágicos".
El gobernador logró transformar un conflicto judicial en una bandera política, posicionándose como el defensor de la soberanía frente a un Javier Milei que, según él, solo celebra los resultados de una gestión que antes despreciaba.
Más contenidos en Urgente24:
Banco Nación cambia la forma de pagar e impacta a todos los usuarios
Tarjetas de crédito y el proyecto que podría tumbar a los bancos: ¿Te van a frenar las tasas usurarias?
Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."
Empleados de Comercio logró que la Justicia Federal frene la Reforma Laboral
El Trece la echó y en América TV ya negocian su vuelta: De quién se trata
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Deja tu comentario