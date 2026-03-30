Todo sobre la nueva variante COVID que ha estado circulando en silencio

Los CDC indican que se han notificado casos de BA.3.2 en, por al menos, 23 países (datos hasta febrero de 2026).

gripe resfriado h3n2 covid freepik Preocupa la nueva variante del COVID que estaba oculta.

¿Qué es la variante BA.3.2 del Covid-19?

Los CDC explican que BA.3.2 presenta, aproximadamente, "entre 70 y 75 sustituciones y deleciones en la secuencia genética de la proteína de la espícula en comparación con JN.1 y su descendiente, LP.8.1".

La proteína de espícula es la parte del virus que le permite entrar en las células. Mientras, JN.1 y LP.8.1 son otras variantes COVID.

"Las mutaciones BA.3.2 en la proteína de la espícula tienen el potencial de reducir la protección conferida por una infección o vacunación previa", advierten los CDC.

¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante COVID?

De acuerdo con informes de medios, los síntomas de BA.3.2 parecen similares a los de otras variantes recientes y pueden incluir:

Dolor de garganta

Tos

Congestión nasal

Fatiga

Dolor de cabeza

Fiebre

Problemas gastrointestinales

pfizer vacuna neumonia.jpg Vacunarse contra la COVID es una de las medidas de protección más importantes, según expertos.

¿La vacuna protege contra la variante BA.3.2 del Covid-19?

Según expertos, aunque la respuesta puede ser un poco más débil, las vacunas actuales contra la COVID-19 aún podrían brindar cierta protección contra la BA.3.2.

Kyle B. Enfield, Profesor asociado de Medicina de la Universidad de Virginia, escribe en The Conversation que, debido a que esta variante es significativamente diferente a otras variantes que ya han circulado, la vacuna actual contra la COVID-19 podría no ser tan eficaz contra ella.

"Esto no significa que no debas vacunarte; numerosas pruebas demuestran que las vacunas reducen las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19. Sin embargo, una vacuna que no coincida con la cepa original simplemente no reconocerá la nueva variante con la misma rapidez, lo que significa que el sistema inmunitario tardará más en activar su defensa", señaló.

¿La variante BA.3.2 del Covid-19 es más grave?

Hasta ahora, no hay evidencia de que la variante BA.3.2 del Covid-19 sea más peligrosa que las variantes anteriores, indican especialistas.

Según Neil Maniar director del programa de maestría en salud pública de la Universidad Northeastern, las primeras evidencias sugieren que esta variante no es más grave, pero podría plantear riesgos adicionales para las poblaciones vulnerables si se propaga más ampliamente, apunta la Universidad Northeastern.

“La prioridad principal es proteger a las personas de mayor riesgo y continuar con las precauciones habituales”, dijo Maniar. “En este momento, la COVID-19 forma parte de nuestra vida cotidiana, al igual que la gripe y otras enfermedades respiratorias”.

¿Cómo prevenir el COVID?

Independientemente de la variante, los expertos alientan a la población a continuar tomando medidas de prevención contra la Covid-19:

Vacunarse siguiendo las recomendaciones vigentes

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, o con alcohol en gel

Ventilar adecuadamente los ambientes

Toser y estornudar sobre el pliegue del codo, o sobre un pañuelo de papel y descartar

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