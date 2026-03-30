El COVID-19 vuelve a ocupar los principales titulares del mundo, esta vez, por una nueva variante. De acuerdo con los expertos, el virus SARS-CoV-2 continúa causando una morbilidad y mortalidad considerables a escala mundial. Pero, ¿Cómo es la nueva variante COVID a la que hay que prestar atención?
ALARMA
Todo sobre la nueva variante COVID que ha estado circulando en silencio
Nueva variante COVID había estado oculta y ahora se propaga rápidamente. De qué se trata, cuáles son sus síntomas y qué tan peligrosa es.
Nueva variante COVID 2026
La aparición de nuevas variantes del COVID puede sonar alarmante, pero no es extraño para los expertos, ya que lo consideran un proceso evolutivo natural del virus.
Ahora, ha aparecido la nueva variante BA.3.2 del Covid-19, también conocida como la variante "Cicada", o "Cigarra".
Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indica que, la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, altamente divergente, se identificó por primera vez el 22 de noviembre de 2024 en Sudáfrica.
Desde entonces, prácticamente no se ha sabido mucho de esta variante, hasta mediados de 2025 cuando comenzó a propagarse de forma más rápida.
Los CDC indican que se han notificado casos de BA.3.2 en, por al menos, 23 países (datos hasta febrero de 2026).
¿Qué es la variante BA.3.2 del Covid-19?
Los CDC explican que BA.3.2 presenta, aproximadamente, "entre 70 y 75 sustituciones y deleciones en la secuencia genética de la proteína de la espícula en comparación con JN.1 y su descendiente, LP.8.1".
La proteína de espícula es la parte del virus que le permite entrar en las células. Mientras, JN.1 y LP.8.1 son otras variantes COVID.
"Las mutaciones BA.3.2 en la proteína de la espícula tienen el potencial de reducir la protección conferida por una infección o vacunación previa", advierten los CDC.
¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante COVID?
De acuerdo con informes de medios, los síntomas de BA.3.2 parecen similares a los de otras variantes recientes y pueden incluir:
- Dolor de garganta
- Tos
- Congestión nasal
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Fiebre
- Problemas gastrointestinales
¿La vacuna protege contra la variante BA.3.2 del Covid-19?
Según expertos, aunque la respuesta puede ser un poco más débil, las vacunas actuales contra la COVID-19 aún podrían brindar cierta protección contra la BA.3.2.
Kyle B. Enfield, Profesor asociado de Medicina de la Universidad de Virginia, escribe en The Conversation que, debido a que esta variante es significativamente diferente a otras variantes que ya han circulado, la vacuna actual contra la COVID-19 podría no ser tan eficaz contra ella.
"Esto no significa que no debas vacunarte; numerosas pruebas demuestran que las vacunas reducen las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19. Sin embargo, una vacuna que no coincida con la cepa original simplemente no reconocerá la nueva variante con la misma rapidez, lo que significa que el sistema inmunitario tardará más en activar su defensa", señaló.
¿La variante BA.3.2 del Covid-19 es más grave?
Hasta ahora, no hay evidencia de que la variante BA.3.2 del Covid-19 sea más peligrosa que las variantes anteriores, indican especialistas.
Según Neil Maniar director del programa de maestría en salud pública de la Universidad Northeastern, las primeras evidencias sugieren que esta variante no es más grave, pero podría plantear riesgos adicionales para las poblaciones vulnerables si se propaga más ampliamente, apunta la Universidad Northeastern.
“La prioridad principal es proteger a las personas de mayor riesgo y continuar con las precauciones habituales”, dijo Maniar. “En este momento, la COVID-19 forma parte de nuestra vida cotidiana, al igual que la gripe y otras enfermedades respiratorias”.
¿Cómo prevenir el COVID?
Independientemente de la variante, los expertos alientan a la población a continuar tomando medidas de prevención contra la Covid-19:
- Vacunarse siguiendo las recomendaciones vigentes
- Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, o con alcohol en gel
- Ventilar adecuadamente los ambientes
- Toser y estornudar sobre el pliegue del codo, o sobre un pañuelo de papel y descartar
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