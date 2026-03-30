Días decisivos: Vassalli comienza a mostrar señales de avance

image La histórica fábrica de cosechadoras atraviesa días decisivos para su futuro.

Desempleo

Más allá de puntualizar en Vassalli, el funcionario también realizó un análisis general del empleo en Santa Fe. En tanto, remarcó que, pese al complicado escenario nacional, algunos indicadores locales dejan ver una situación relativamente mejor.

De acuerdo a lo precisado, mientras el desempleo a nivel país ronda el 7,5%, en el Gran Rosario se ubica sobre el 6,5% y en la capital provincial desciende al 4,8%. No obstante, el ministro advirtió que los grandes centros urbanos ya comenzaron a mostrar cifras alarmantes.

"El problema hoy es que las familias no llegan a fin de mes y tienen miedo a perder el trabajo". "El problema hoy es que las familias no llegan a fin de mes y tienen miedo a perder el trabajo".

Obra pública y producción como motor

Por otra parte, Báscolo destacó el rol fundamental de la obra pública así como la inversión en infraestructura para sostener el empleo, en especial a sectores como la construcción.

De esa manera, hizo hincapié en el impulso que generan proyectos vinculados a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que vienen movilizando inversiones y generando puestos de trabajo en la región.

A su vez, subrayó la necesidad de fortalecer la producción local frente a un escenario internacional competitivo, donde los costos en Argentina resultan elevados en comparación con otros países.

Expectativa en el sur santafesino

La posible venta de Vassalli genera expectativas en toda la región, no solo por la recuperación de una compañía emblemática, sino también por el impacto directo en el empleo y la actividad económica.

Mientras continúan las negociaciones, el Gobierno de Santa Fe busca posicionarse como facilitador del proceso y garante de la continuidad productiva.

El desenlace de esta operación será clave para definir el futuro de cientos de trabajadores y para enviar una señal sobre el rumbo de la industria provincial en un contexto económico desafiante.

image La histórica fábrica lleva meses paralizada y cerca de 200 trabajadores aguardan definiciones.

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