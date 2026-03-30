Días decisivos: Vassalli comienza a mostrar señales de avance

Señales de avance en Vassalli
La información fue confirmada por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, quien comentó que el proceso lleva varios meses y que, actualmente, sólo hay un único oferente firme. "Son capitales nacionales y del mismo rubro", explicó, al tiempo que señaló que las demoras responden a cuestiones administrativas y a la revisión de documentación de la empresa.
En línea con esto, fuentes cercanas a la negociación ya habían anticipado que podría haber novedades concretas durante el mes de abril, teniendo en cuenta los plazos formales del proceso.
Vale tener en cuenta que la planta santafesina permanece paralizada desde noviembre, con unos 280 trabajadores afectados, los cuales padecen una deuda salarial que oscila entre los 6 y 8 millones de pesos por persona, en un contexto donde la falta de pago impide cubrir las necesidades básicas de alimentación. A raíz de ello, el futuro de Vasalli se volvió un tema clave para la economía del sur provincial.
En ese sentido, el funcionario fue prudente, aunque dejó abierta una posibilidad concreta: si las gestiones avanzan como se espera, la operación podría cerrarse en las próximas semanas.
Desempleo
Más allá de puntualizar en Vassalli, el funcionario también realizó un análisis general del empleo en Santa Fe. En tanto, remarcó que, pese al complicado escenario nacional, algunos indicadores locales dejan ver una situación relativamente mejor.
De acuerdo a lo precisado, mientras el desempleo a nivel país ronda el 7,5%, en el Gran Rosario se ubica sobre el 6,5% y en la capital provincial desciende al 4,8%. No obstante, el ministro advirtió que los grandes centros urbanos ya comenzaron a mostrar cifras alarmantes.
Obra pública y producción como motor
Por otra parte, Báscolo destacó el rol fundamental de la obra pública así como la inversión en infraestructura para sostener el empleo, en especial a sectores como la construcción.
De esa manera, hizo hincapié en el impulso que generan proyectos vinculados a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que vienen movilizando inversiones y generando puestos de trabajo en la región.
A su vez, subrayó la necesidad de fortalecer la producción local frente a un escenario internacional competitivo, donde los costos en Argentina resultan elevados en comparación con otros países.
Expectativa en el sur santafesino
La posible venta de Vassalli genera expectativas en toda la región, no solo por la recuperación de una compañía emblemática, sino también por el impacto directo en el empleo y la actividad económica.
Mientras continúan las negociaciones, el Gobierno de Santa Fe busca posicionarse como facilitador del proceso y garante de la continuidad productiva.
El desenlace de esta operación será clave para definir el futuro de cientos de trabajadores y para enviar una señal sobre el rumbo de la industria provincial en un contexto económico desafiante.
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