Pascuas 2026 con caída de ventas en panaderías pero aumentos que superan a la inflación

La canasta de Pascuas

En el total de productos comestibles para las pascuas, la denominada “canasta de pascuas” tuvo aumentos de hasta el 63% en algunos casos.

Según un relevamiento de la consultora Focus Market que analiza la evolución de precios en bienes típicos de consumo durante estas fechas religiosas, en el rubro pescados, el mayor aumento se detectó en el kilo de calamar, que subió un 58% interanual, seguido por el filet de merluza con un 27%, la milanesa de pescado con un 15% y el kanikama con un 9%, evidenciando distintas dinámicas dentro del mismo sector.

Cabe recordar que en febrero pasado la inflación interanael fue del 33,1%, según el Indec.

rosca

“La mayor suba del calamar frente al filet de merluza se explica principalmente por factores externos”, aclaró Damián Di Pace, director de Focus Market y añadió que “hay una demanda externa muy firme —especialmente desde China y Europa— que presiona los precios domésticos vía arbitraje exportador”.

En cuanto a los huevos de Pascua, el Mini Eggs de 24 unidades lidó las subas con un aumento del 49% interanual.

Le siguen el huevo sorpresa de 150 gramos con un incremento del 45%, el huevo más chico de 17 gramos con un 40%, el de 20 gramos con un 38%, el de 110 gramos con un 28% y el de 55 gramos con un 27%, lo que refleja una suba extendida en toda la oferta disponible en el mercado, similares porcentajes en torno al 40% que había informado la CIPAN.

El huevo de Pascua artesanal relleno alcanza un valor aproximado de $29.900 para una presentación de 500 gramos, lo que implica un aumento interanual del 36% frente a los $22.000 registrados en 2025.

En el caso de los huevos, también hay factores internacionales según Di Pace: “se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao”.

Las roscas de Pascua también presentan aumentos destacados en 2026, con la versión artesanal de 500 gramos encabezando la lista con una suba del 63%, al pasar de $8.000 en 2025 a $13.000 este año.

La rosca de 900 gramos muestra un incremento del 52%, mientras que la versión industrial de 400 gramos, comercializada en supermercados, registra una suba del 47%.

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