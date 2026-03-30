Qué papelón: La Oficina de Respuesta Oficial negó una ley básica y quedó en ridículo

A un periodista incluso le dijo de manera hostil, reflejando el mantra del Gobierno de "no odiamos lo suficiente a los periodistas", que "Apenas sos un periodista, no sos un juez". La conferencia terminó mal, con el jefe de Gabinete abandonando el salón antes de tiempo. La conferencia, lejos de cerrar el tema, empeoró la percepción pública.

FOPEA no opina: recuerda una ley vigente hace décadas

A raíz de este escándalo, FOPEA realizó una publicación en su cuenta oficial de X el 26 de marzo de 2026, que lejos de ser provocadora o novedosa, se limita a recordar algo básico dentro de cualquier sistema democrático. El texto afirma: "Los funcionarios públicos tienen la obligación de informar y rendir cuentas de sus actos ante la sociedad independientemente de todo proceso judicial en marcha".

Embed El Foro de Periodismo Argentino recuerda que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar y rendir cuentas de sus actos ante la sociedad independientemente de todo proceso judicial en marcha



Comunicado: https://t.co/RtCNAAtTSO pic.twitter.com/45gch1oHZr — FOPEA (@FOPEA) March 26, 2026

No hay interpretación posible, puesto que es un principio establecido en normas vigentes desde hace años en Argentina, que además forman parte del funcionamiento institucional mínimo de cualquier Estado moderno.

Por un lado, la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece en su Artículo 2 inciso e): "Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan."

image Como afirmó FOPEA, la ley argentina obliga a los funcionarios públicos a informar y rendir cuentas permanentemente, sin depender de causas judiciales.

Por otro, la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública amplía ese marco y lo vuelve operativo en la práctica cotidiana del Estado: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública. Los organismos deben responder en plazos cortos (15 días hábiles) y solo pueden denegar por excepciones taxativas (seguridad nacional, privacidad, etc.)."

En otras palabras, estos dos marcos legales establecen que la transparencia es una obligación para cualquier funcionario público, que además no depende de investigaciones judiciales (ni de si uno es juez o periodista, como argumentaba Adorni). Y en ese esquema, el periodismo funciona como un canal, una herramienta más para ejercer ese control.

La respuesta de la Oficina de Respuesta Oficial: más relato que argumento

Tres días después, el 29/03, la Oficina de Respuesta Oficial publicó un mensaje con un título que ya marca el tono confrontativo de entrada: "FOPEA: LA VERGÜENZA CORPORATIVA DE LA CASTA MEDIÁTICA"

En el largo y confrontativo texto, la ORO acusa a FOPEA de "mentir sobre la Ley de Ética Pública" y plantea que los funcionarios "rinden cuentas al pueblo argentino, no a un lobby corporativo". También agrega que el periodismo "NO es el Cuarto Poder" y que el Gobierno responde con "hechos concretos".

Embed FOPEA: LA VERGÜENZA CORPORATIVA DE LA CASTA MEDIÁTICA



El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado hipócrita que miente sobre la Ley de Ética Pública y defiende, como siempre, a la casta periodística.



Aclaremos lo elemental: los funcionarios públicos rinden… https://t.co/fLAgOJpHVt — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 29, 2026

El problema es que en el contenido no aparece una sola refutación legal del planteo de FOPEA. En lugar de discutir lo que dicen las leyes, la ORO recurre a tres movimientos bastante claros:

Primero, convierte una obligación legal como la transparencia en un supuesto reclamo corporativo del periodismo. Segundo, reemplaza el concepto de "rendición de cuentas" por una idea abstracta como "el pueblo", evitando explicar cómo se materializa ese control en la práctica. Y tercero, vuelve a escudarse en variables económicas que no tienen nada que ver con el cumplimiento de las normas de acceso a la información (falacia del arenque rojo). Como si ambos planos (indicadores positivos y el incumplimiento de acceso a la información) fueran mutuamente excluyentes.

image En su respuesta, la Oficina de Respuesta Oficial no refutó leyes y respondió con discurso político, descalificaciones y hablando de resultados económicos. Fuente: La Derecha Diario.

Además de usar el concepto de "casta mediática" como argumento central, como si eso resolviera la cuestión de fondo. Las leyes citadas no hacen distinción entre periodistas, ciudadanos o instituciones: el derecho a la información es universal. Por eso, presentar el reclamo como un privilegio sectorial resulta, cuando poco, una simplificación.

La gente no les cree: Cómo reaccionaron las redes

En redes sociales, especialmente en las respuestas al posteo, el clima hacia la cuenta oficial fue mayoritariamente crítico, habiendo una mezcla de enojo, ironía y desconfianza hacia ella.

Algunos comentarios reflejan con bastante claridad ese tono:

"son todos una manga de brutos e ignorantes los del gobierno. Esa cuenta la maneja algún gordo resentido sin futuro."

"Una vergüenza esta oficina. Atacan sin conocimientos."

"Insoportable el cinismo de esa gentuza."

"Son tan carentes de ppios éticos básicos, q tenemos q recurrir al respaldo de la información de IA..."

"Parece que grok no pierde tiempo respondiendo estupideces."

"Para mi... tanto FOPEA como ellos están desinformando al Ciudadano de Clase Media..."

"Jajajajajaja tremendo fantasioso. Se cansaron de reclamarle a Cristina hasta por las formas."

Hay un patrón que se repite en redes, y es que se percibe que la ORO no está respondiendo con argumentos sólidos, sino con discurso político.

Incluso en los comentarios más equilibrados aparece de fondo la idea de que la discusión se está corriendo del terreno institucional hacia el relato puro, donde lo importante no es lo que dicen las normas, sino quién logra imponer su interpretación.

Si algo queda claro en este caso es que la ley obliga a rendir cuentas, y frente a eso, el debate no debería ser ideológico, sino estrictamente institucional.

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