La Oficina de Respuesta sale a tapar lo de Adorni pero ignora los datos duros

Los hechos que la Oficina de Respuesta Oficial no responde oficialmente

Cuando se baja al detalle, la cosa se pone más compleja de lo que plantea la comunicación oficial. Las denuncias impulsadas por la diputada Marcela Pagano derivaron en una causa judicial que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, con medidas concretas en marcha.

A partir de esto, hubo allanamientos en aeropuertos, pedidos de documentación y ampliaciones de denuncia, lo cual indica que la Justicia encontró elementos suficientes como para avanzar, aunque, por supuesto, eso no implique una condena ni una demostración de culpabilidad.

image Las denuncias contra Adorni avanzan en la Justicia con pruebas y medidas en curso. A diferencia de lo que el Gobierno intenta hacer creer, hay hechos confirmados que justifican el escrutinio público. Fuente: Perfil.

En ese marco aparecen tres ejes que explican por qué el tema sigue vigente:

El primero es el vuelo privado a Punta del Este en febrero de 2026. El viaje está confirmado: Adorni viajó con su familia y un amigo en un avión privado. Pero lo que está en duda es cómo se pagó. El periodista Marcelo Grandio reconoció que su productora cubrió parte del costo, mientras que Adorni sostuvo que abonó su "parte proporcional". El tema es que, a dos semanas de destaparse este escándalo, no mostró comprobantes públicos, y además aparecieron inconsistencias en facturas y testimonios que la Justicia está analizando.

El segundo eje es el viaje de su esposa en la comitiva presidencial a Estados Unidos. También confirmado por el propio Adorni, quien explicó que había asientos disponibles y que ella pagó sus gastos personales. Aunque esto podría encuadrarse dentro de lo permitido, igual hace ruido sobre si se usaron o no recursos del Estado, algo que en Argentina siempre genera sensibilidad.

El tercer punto es el más delicado: la propiedad en el country Indio Cuá, vinculada a su esposa, con expensas cercanas a los 700 mil pesos mensuales y que no figura en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en 2024. Este dato motivó una ampliación de la denuncia por posible enriquecimiento ilícito.

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Frente a todo esto, la respuesta de Adorni fue mostrarse molesto con las preguntas de los periodistas (aunque sin negar los hechos), remarcando que "hace lo que quiere con su plata" y dejó todo en manos de la investigación judicial.

Ahí está el punto central: hechos concretos que, con mayor o menor gravedad, justifican que se los mire de cerca.

El recurso del "fake" para desacreditar todo en bloque

El video difundido por la ORO va en línea con una lógica cada vez más instalada: agarrar titulares críticos y estamparles un sello de "FAKE" o "OPERETA" para desacreditarlos. Funciona a nivel político porque ordena a la tropa propia, pero tiene un límite: no distingue entre lo falso, lo exagerado y lo que efectivamente se discute. Y cuando todo se mete en la misma bolsa, la explicación pierde credibilidad.

A eso se le suma otro elemento que el Gobierno viene usando como respaldo, como para decir "estamos haciendo las cosas bien": los datos económicos. Según el INDEC, el PBI creció 4,4% en 2025, revirtiendo la caída de 2024 (alrededor de -1,3%). Es un dato positivo, desde ya, que muestra un rebote después de un año complicado. Pero no fue un salto de "-8% a +4%" como quisieron instalar; fue una recuperación después de una recesión profunda, con señales de desaceleración hacia fines de 2025 y con un mercado laboral todavía golpeado.

image En esta y otras ocasiones, el Gobierno explotó la falacia del arenque rojo (o de la falsa pista), como datos económicos, para zafar de explicar sus propios escándalos.

El punto es que esa falacia del arenque rojo no invalida las denuncias ni las dudas sobre la transparencia de Adorni. Una cosa es la macroeconomía y otra, la conducta patrimonial de un funcionario. La ORO no miente cuando aclara los rumores de renuncia de Adorni, pero se queda corta, o directamente sesga, cuando trata presentar todo lo demás como una invención. Porque no lo es.

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