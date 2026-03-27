La casta tiene alas: Manuel Adorni puso al discurso de la austeridad en zona de turbulencia

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Lo que tenes que saber a las 11:00: Economía, frente judicial, la Selección y Franco Colapinto

Economía y Finanzas

Licitación Clave del Tesoro: El Ministerio de Economía realiza hoy la licitación de instrumentos en pesos y dólares (Bonar 2027 y 2028). El mercado observa con atención los precios de suscripción, ya que el BCRA busca asegurar esta colocación en un contexto de alta morosidad del sistema.

Alerta en Consumo: Datos de la mañana confirman que el consumo en supermercados no frena su caída en lo que va de 2026. Aunque las ventas de combustibles bajan, se registra un aumento de precios en las naftas premium.

Paritarias de Comercio: Se conoció el acuerdo de la FAECYS (Empleados de Comercio) por un aumento del 5% trimestral más un bono de $120.000.

Calendario ANSES: Hoy cobran jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo (DNI terminados en 6 y 7) y titulares de la Prestación por Desempleo (DNI 6 y 7).

Política y Judiciales

Tragedia de Once: Un fallo reciente de la Corte ordena al Estado indemnizar a las víctimas de la tragedia, marcando un hito judicial de esta mañana.

Ley de Alquileres: Se discuten cambios profundos; versiones de hoy indican que se eliminaría el desalojo y se permitiría a los inquilinos permanecer dos años más en las propiedades bajo ciertas condiciones.

Seguridad en CABA: Operativo integral en la Villa 31; el Gobierno de la Ciudad reforzó la seguridad y limitó accesos para frenar obras clandestinas.

Deportes

Selección Argentina: Gran expectativa por el partido de hoy contra Mauritania (amistoso Fecha FIFA) en el Estadio de Santiago del Estero. Sin embargo, hay preocupación por la confirmación de la primera baja sensible para el Mundial 2026 por lesión.

Finalissima 2026: Se confirmó que el duelo contra España se jugará en el Estadio Lusail, Qatar, donde Argentina buscará su título oficial número 24.

Franco Colapinto: El piloto argentino cerró su segunda práctica en el GP de Japón en el puesto 17º, quedando bajo la lupa de Williams para la clasificación.

Sociedad y Servicios

Cortes de Luz: Se reportan interrupciones programadas por mantenimiento en diversos puntos del país y el AMBA durante la mañana de hoy.