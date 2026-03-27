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en vivo EL PILOTO COMPLICÓ AL JEFE DE GABINETE / GUERRA EN MEDIO ORIENTE, DÍA 28

La casta tiene alas: Manuel Adorni puso al discurso de la austeridad en zona de turbulencia

Los privilegios en el aire de Manuel Adorni.

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Imagen creada con IA/Grok
Los privilegios en el aire de Manuel Adorni.

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Imagen creada con IA/Grok

Los Milei no solo enfrentan el desafío de gestionar una economía en transición, sino de sostener la imagen de Manuel Adorni.

27 de marzo de 2026 - 10:08

EN VIVO

Javier Milei atraviesa una mañana de máxima tensión. El Gobierno no solo enfrenta el desafío de gestionar una economía en transición, sino de sostener a su pieza comunicacional más valiosa. Manuel Adorni, quien personificó la voz del ajuste y la batalla cultural contra "la casta", está en el centro de un laberinto judicial que amenaza con desdibujar la mística de austeridad oficialista.

Mientras el Jefe de Gabinete intenta recuperar la iniciativa mediante una "catarata" de anuncios de gestión —que incluyen la ambiciosa Ley de Hojarasca, reformas al Código Penal y una agenda de seguridad junto a Patricia Bullrich—, el frente judicial se complica tras las declaraciones del broker Agustín Issin ante el Juez Ariel Lijo, las cuales contradicen la versión oficial sobre el pago de los vuelos privados a Uruguay.

La táctica es clara: que la gestión tape al escándalo, intentando que la opinión pública procese la crisis de Adorni como un ataque de la "casta" contra las reformas estructurales del modelo libertario, mientras los abogados del Jefe de Gabinete intentan frenar los allanamientos en Comodoro Py.

Bajo este escenario de "ofensiva vulnerable", el oficialismo apuesta a que el dato de deflación en rubros clave y el despliegue de medidas contra la inseguridad logren blindar la imagen del "frontman" de la Casa Rosada. Sin embargo, la presión de la oposición por el incumplimiento del informe de gestión en el Senado y el ruido por presuntas dádivas amenazan con perforar el relato de austeridad "anti-casta" justo en las vísperas de un fin de semana largo clave para el consumo.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Lo que tenes que saber a las 11:00: Economía, frente judicial, la Selección y Franco Colapinto

Economía y Finanzas

Licitación Clave del Tesoro: El Ministerio de Economía realiza hoy la licitación de instrumentos en pesos y dólares (Bonar 2027 y 2028). El mercado observa con atención los precios de suscripción, ya que el BCRA busca asegurar esta colocación en un contexto de alta morosidad del sistema.

Alerta en Consumo: Datos de la mañana confirman que el consumo en supermercados no frena su caída en lo que va de 2026. Aunque las ventas de combustibles bajan, se registra un aumento de precios en las naftas premium.

Paritarias de Comercio: Se conoció el acuerdo de la FAECYS (Empleados de Comercio) por un aumento del 5% trimestral más un bono de $120.000.

Calendario ANSES: Hoy cobran jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo (DNI terminados en 6 y 7) y titulares de la Prestación por Desempleo (DNI 6 y 7).

Política y Judiciales

Tragedia de Once: Un fallo reciente de la Corte ordena al Estado indemnizar a las víctimas de la tragedia, marcando un hito judicial de esta mañana.

Ley de Alquileres: Se discuten cambios profundos; versiones de hoy indican que se eliminaría el desalojo y se permitiría a los inquilinos permanecer dos años más en las propiedades bajo ciertas condiciones.

Seguridad en CABA: Operativo integral en la Villa 31; el Gobierno de la Ciudad reforzó la seguridad y limitó accesos para frenar obras clandestinas.

Deportes

Selección Argentina: Gran expectativa por el partido de hoy contra Mauritania (amistoso Fecha FIFA) en el Estadio de Santiago del Estero. Sin embargo, hay preocupación por la confirmación de la primera baja sensible para el Mundial 2026 por lesión.

Finalissima 2026: Se confirmó que el duelo contra España se jugará en el Estadio Lusail, Qatar, donde Argentina buscará su título oficial número 24.

Franco Colapinto: El piloto argentino cerró su segunda práctica en el GP de Japón en el puesto 17º, quedando bajo la lupa de Williams para la clasificación.

Sociedad y Servicios

Cortes de Luz: Se reportan interrupciones programadas por mantenimiento en diversos puntos del país y el AMBA durante la mañana de hoy.

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Otoño en la Argentina

A las 10:00 de este viernes 27/03/2026, la situación meteorológica en Argentina presenta un escenario de transición otoñal con nubosidad variable e inestabilidad en varias regiones.

Alerta Amarilla por Tormentas: Rige para el centro y norte del país, afectando a Santa Fe (incluyendo Rosario), Córdoba, Entre Ríos y el noroeste de Buenos Aires. Complicado y con actividad eléctrica.

Localidades del noroeste de Jujuy (como La Quiaca y Susques) también se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

Pronóstico para la Tarde/NocheAMBA: Se prevé un desmejoramiento hacia la tarde con probabilidad de lloviznas y lluvias leves (aprox. 1-2 mm). La humedad seguirá alta, rozando el 82%.

Centro del País: La inestabilidad persistirá durante el resto de la jornada, con tormentas aisladas que podrían intensificarse hacia la noche en la zona núcleo.

Tendencia: Se espera que el mal tiempo se extienda durante el sábado, con una mejora gradual recién hacia la tarde del domingo.

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Muy importante para Misiones lo del Boletín Oficial

El Partido Renovador para la Concordia, de Misiones, es un aliado clave de La Libertad Avanza en el Legislativo de la Nación. Una de sus solicitudes fue la cuestión Zona Franca. En el Boletín Oficial de la fecha hay un avanza al respecto.

La Resolución General 5833/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada hoy, formaliza la ampliación del Duty Free Shop que opera en la Zona Franca Minorista de Puerto Iguazú.

Los puntos clave de esta medida son:

Ampliación de superficie: El predio pasa a tener una superficie total de 24.744,60 metros cuadrados. Esta expansión se distribuye de la siguiente manera:12.500,26 m² para locales de venta al público, áreas comunes, oficinas, sanitarios y gastronomía (cocina y bar).6.654,65 m² destinados exclusivamente a depósitos.5.589,69 m² de estacionamiento semicubierto.

Actualización normativa: La resolución modifica la antigua RG 1.230. No solo amplía el espacio físico, sino que aprueba un nuevo anexo técnico y deroga normas previas para unificar y actualizar el marco operativo.

Objetivo estratégico: Según los considerandos de la norma, la medida busca dinamizar el consumo y atraer divisas en una zona de frontera clave. Al aumentar la capacidad de almacenamiento y venta, se refuerza la competitividad frente al comercio de Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay).

Control Aduanero: A pesar de la expansión, se ratifica que todas las operaciones dentro de este nuevo perímetro siguen bajo la supervisión estricta de la Aduana, manteniendo el régimen de exención de impuestos para la venta minorista a turistas.

Esta ampliación es significativa para la economía regional de Misiones, ya que el Duty Free Shop de Iguazú es uno de los principales motores turísticos y generadores de empleo en la zona.

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Combustibles sin techo: Otro aumento de la nafta, y van...

El dato ya no es técnico. Es cotidiano. Cargar combustible en Argentina se volvió un golpe directo al bolsillo. En estaciones de YPF, pero también en Shell, Axion Energy y Puma Energy, los precios ya cruzaron una barrera clave: la nafta súper supera ampliamente los $2.000 por litro El caso testigo: Rosario.

En Rosario, la escalada es clara: • YPF: $2.038 • Shell: $2.099 • Puma: $2.039 • Axion: $2.089 en solo 3 semanas, suba acumulada del 20%.

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Guerra en Medio Oriente, día 28

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, personaje con luces y sombras, que mantiene relaciones comerciales con el yerno de Donald Trump, ha instado al Gobierno de Estados Unidos a intensificar los bombardeos contra Irán, según confirma una fuente de Inteligencia saudí a The Guardian, siendo una filtración llamativa en medio de un contexto en el que el presidente estadounidense dice al mundo que abrió un canal de diálogo “productivo” con Teherán, a pesar de que este lo niegue y se le ría en la cara.

Una fuente de Inteligencia saudí confirma este viernes la información publicada en el The New York Times, según la cual el líder de facto del reino, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha instado a Donald Trump a no detener su guerra contra Irán, y le ha dicho que la campaña estadounidense-israelí representa una "oportunidad histórica" para rehacer Medio Oriente, en una pulseada de poder entre el islam sunita (Arabia, Baréin, Qatar, EAU, los talibanes afganos) y el islam chiita (hutíes de Yemen, Hezbolá, milicias de Irak).

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Según una encuesta, Manuel Adorni es culpable

La PSA se hizo presente este viernes en el edificio de la TV Pública para dejar un oficio judicial del juez Ariel Lijo sobre la búsqueda de los contratos que la productora del periodista Marcelo Grandío tendría con la emisora estatal con el objetivo de determinar si hubo dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública por parte de Manuel Adorni.

Sobre la percepción social del jefe de ministros, este viernes Facundo Nejamkis, analista político y director de la consultora Opina Argentina, afirmó en declaraciones a la radio Futurock que la mayoría de las personas lo ve culpable: “menos de un tercio de la sociedad argentina cree que es mentira lo que se lo acusa a Adorni, un 73% considera que son verdad las acusaciones contra el jefe de Gabinete…son juicios de la opinión pública, no es que la gente tenga pruebas, es lo que sospecha”.

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Plano internacional: Italia detectó el primer caso europeo de gripe aviar

Italia confirmó el primer caso humano de gripe aviar H9N2 en Europa, un subtipo de lo que también se conoce como influenza aviar. Pero, ¿Qué se sabe del paciente? ¿Cómo es el virus detectado? ¿Hay riesgo de que se propague? Aquí, todo lo que sabemos hasta ahora.

Se ha detectado el 1er caso humano de gripe aviar H9N2 en Europa, específicamente, en Lombardía, Italia.

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El petróleo continúa escalando e impacta en los combustibles: La medida del Gobierno

El Gobierno nacional habilitó a las empresas refinadoras a elevar la proporción de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, para de esta forma atenuar el impacto del aumento del precio del petróleo.

Para permitir este aumento, se ajustó el límite máximo de oxígeno permitido en los combustibles líquidos, llevándolo al 5,6%.

Según los informes técnicos oficiales, este cambio mejora la eficiencia de la combustión y reduce la emisión de monóxido de carbono.

En medio de la guerra en Medio Oriente, el barril continúa en alza: Está en US$104.

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Adorni complicado: Operativo de la PSA en busca de los contratos de Grandio

La Policía de Seguridad Aeroportuaria irrumpió en la TV Pública para incautar documentación del periodista Marcelo Grandio. La Justicia investiga si el comunicador pagó un vuelo privado a Punta del Este para Manuel Adorni y su familia, en el marco de una causa por supuestas dádivas.

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Comodoro Py: La secretaria del broker ratificó que Grandio pagó el vuelo

El piloto del vuelo en el que Manuel Adorni fue a Punta del Este declaró que quien pagó el viaje fue Marcelo Grandio, empleado de la TV Pública y amigo del Jefe de Gabinete. Apenas un día antes, el jefe de Gabinete había asegurado que él mismo había pagado su pasaje.

Agustín Issin, piloto y broker de vuelos, se presentó de forma voluntaria ante el juez federal Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py y declaró que los pasajes del vuelo privado en el que el jefe de Gabinete Manuel Adorni viajó a Punta del Este fueron pagados por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo personal del funcionario.

Vanesa Tossi lo ratificó en Comodoro Py.

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Pero, la mejora existe (¿?)

La inflación esperada por los argentinos para los próximos doce meses volvió a mostrar una mejora en marzo, aunque el dato vino lejos de clausurar la discusión de fondo. Según la última Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, el promedio nacional cayó a 33,5%, desde el 35,7% registrado en febrero, mientras que la mediana permaneció en 30%, un nivel que expone que buena parte de los hogares todavía no termina de modificar su percepción sobre el rumbo de los precios.

El informe, elaborado sobre la base de un relevamiento realizado entre el 4 y el 13 de marzo de 2026, deja así una foto con dos planos bien distintos. En el primero aparece una baja concreta en la expectativa promedio anual, con un recorte de 2,2 puntos porcentuales frente al mes anterior. En el segundo surge una señal de mayor prudencia, porque la mediana no se movió y porque la expectativa para los próximos treinta días, lejos de mejorar, mostró un leve deterioro.

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Llegar a fin de mes, todo un problema

Es una tendencia que se aceleró en los últimos dos años y que no mide el Indec pero sí consultoras privadas: los jubilados siguen trabajando, mayormente en la informalidad, para poder llegar a fin de mes. Oficialmente, solo se sabe que hay 433.525 jubilados con aportes a junio de 2025 contra 275.431 en 2015.

Los magros ingresos de los jubilados, especialmente los que cobran el haber mínimo, muchas veces los lleva a pedir ayuda económica a sus hijos o familiares, pero hay quienes o bien no tienen quien los ayude o siguen en condiciones de seguir trabajando en determinadas actividades, mayormente en la informalidad.

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Servicios en alza

La presión sobre el bolsillo no da tregua y viene con nombre, servicios. En marzo, la canasta básica de luz, gas, agua y transporte volvió a pegar un salto que dejó a más de un hogar haciendo cuentas. Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, una familia tipo del AMBA necesitó $213.557 mensuales para cubrir estos gastos esenciales.

El dato crece a una velocidad preocupante, 11,4% en un solo mes y 46% en el último año, muy por encima de la inflación estimada para el mismo período. Los servicios suben más rápido que los precios en general y bastante más rápido que los salarios.

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Luis Caputo celebró los datos del INDEC

El ministro de economía, Luis Caputo, volvió a presentarse en el programa de streaming oficialista Tres Anclas. Allí lanzó frases contra el periodismo y la desconfianza de los datos del INDEC, criticó al kirchnerismo y celebró los resultados económicos del gobierno.

Una de sus polémicas declaraciones: "Lo que uno lee en los medios y están tratando de instalar, es que estamos en una mega recesión y que la gente no llega al día 15 del mes. Puede haber diferentes razones por lo que digan esto: ideología, operación y demás Hacen la combinación que siempre dice el presidente".

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La actividad económica creció, pero no todo es lo que parece

La actividad económica de enero creció 1,88% interanual, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC. Con respecto a diciembre, el crecimiento fue de 0,4% desestacionalizado.

Una vez más, se observa los sectores que crecen son los que no generan tanto trabajo.

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Que la economía no se pierda de vista

La negociación de paritarias de uno de los sectores más numerosos del país cerró con una señal clara. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, acordó con las cámaras empresariales un incremento del 5% para el trimestre abril-junio, junto con el pago de un bono extraordinario de $20.000.

El aumento será escalonado: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, alcanzando a unos 1,2 millones de trabajadores del sector. La estructura del acuerdo plantea un ajuste por debajo de la inflación mensual, con un techo cercano al 2%.

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En medio de turbulencias, Javier Milei intenta enviar una señal de unidad

El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto junto a Manuel Adorni y Sandra Pettovello por la inauguración de un nuevo Centro de Formación Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal. Antes de esa actividad, el mandatario mantendría una reunión con el jefe de Gabinete.

La foto política adquiere especial relevancia porque se produce en medio de la causa judicial que investiga cómo se financiaron los vuelos que Adorni realizó con su familia a Uruguay durante febrero.

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Daniel Scioli respaldó al Jefe de Gabinete: "Fue muy claro"

En el marco de la 175ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), Daniel Scioli se mostró junto a Maximiliano Pullaro en la Cuna de la Bandera y puso en valor la transformación de la ciudad. A su vez, no obvió el problema central del Gobierno: Manuel Adorni.

Scioli no logró esquivar la polémica por los viajes del Jefe de Gabinete. Tal es así que brindó su análisis sobre la conferencia de prensa que dio Adorni tras los cuestionamientos que lo involucran.

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Manuel Adorni se aferra con desesperación a su cargo

La novedad en 2026 es que el “fusible” (el jefe de Gabinete Manuel Adorni) se resiste a ser sacrificado a pesar de que está llevando a la administración libertaria de los hermanos Milei a un subsuelo inédito en materia de aceptación en la consideración pública.

Hasta los periodistas más oficialistas reconocen que los “idus de marzo” le han costado ya al actual jefe de Estado 10 puntos de caída en la consideración de los votantes.

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