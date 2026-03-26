La actividad económica de enero creció 1,88% interanual, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC. Con respecto a diciembre, el crecimiento fue de 0,4% desestacionalizado. Una vez más, se observa los sectores que crecen son los que no generan tanto trabajo.
SIGUE LA ECONOMÍA DUAL
La actividad creció 1,88% en enero pero muchos sectores siguen perdiendo
El EMAE publicado por el INDEC refleja un crecimiento de la actividad del 1,88% en enero, pero con fuerte dispersión entre sectores. El efecto en la economía.
Crecimiento por sector
Los rubros que más crecieron en términos interanuales son: Pesca (50,8%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%), Explotación de minas y canteras (9,6%) e Intermediación financiera (7,7%).
Por el grado de incidencia de la actividad en el nivel general, agricultura, impuestos netos de subsidios (no productivo) y explotación de minas y canteras generaron 2,09% de crecimiento, que luego se vería afectado positivamente por otros rubros que también crecieron y negativamente por los rubros cuya actividad cayó en el mismo período.
Dentro de los sectores con caída interanual de actividad, se destacan el Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), Electricidad, gas y agua (-3%), Industria manufacturera (-2,6%) y Hoteles y restaurantes (-2,2%).
Efectos en la economia
Estos resultados vuelven a mostrar una Argentina dual, con sectores que marcan un fuerte crecimiento a lo largo de los últimos dos años y otros con una caída constante, que no logra recuperarse, ni se implementan medidas para potenciarlo.
Sectores como el comercio y la industria manufacturera se vieron afectados por el precio del dólar y la apertura en las importaciones, que potenciaron las compras al exterior (a través del e-commerce y por viajes). Esto afectó a sectores que lidian con costos elevados y fuertes cargas impositivas que los hace menos competitivos.
Ayer, 25/03, un informe del sector textil develaba que en el primer bimestre de este año las ventas cayeron 8,4% interanual, una caída importante para un rubro ya golpeado.
El consumo y el trabajo
Otro efecto directo de esto es que mientras un sector y sus trabajadores viven una bonanza, otros están sobreviviendo, lo cual se refleja en el consumo y en el cierre de empresas y fábricas.
Aparte de las empresas conocidas, en los últimos dos años más de 23.500 empleadores cerraron sus puertas en todo el país.
En promedio, el salario real cayó en los últimos dos años. Según expresó Nadín Arrgañaraz en sus redes, los salarios privados registrados se ubican un 2,3% por debajo en términos reales, mientras que los del sector público acumulan una caída del 17,9%. Dentro de este último grupo, la contracción es mucho más pronunciada en el ámbito nacional (-35,8%) que en el provincial (-10,3%).
El desempleo creció 2 puntos en dos años, mientras que el trabajo irregular, o precarizado fue ocupando el lugar del empleo formal.
Más noticias en Urgente24
Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”
Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza
"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos
Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva
Noelia Castillo y la eutanasia: Violación múltiple, paraplejia y un Estado que falló