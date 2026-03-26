La actividad creció 1,88% en enero pero muchos sectores siguen perdiendo

Sectores como el comercio y la industria manufacturera se vieron afectados por el precio del dólar y la apertura en las importaciones, que potenciaron las compras al exterior (a través del e-commerce y por viajes). Esto afectó a sectores que lidian con costos elevados y fuertes cargas impositivas que los hace menos competitivos.

Ayer, 25/03, un informe del sector textil develaba que en el primer bimestre de este año las ventas cayeron 8,4% interanual, una caída importante para un rubro ya golpeado.

El consumo y el trabajo

Otro efecto directo de esto es que mientras un sector y sus trabajadores viven una bonanza, otros están sobreviviendo, lo cual se refleja en el consumo y en el cierre de empresas y fábricas.

Aparte de las empresas conocidas, en los últimos dos años más de 23.500 empleadores cerraron sus puertas en todo el país.

En promedio, el salario real cayó en los últimos dos años. Según expresó Nadín Arrgañaraz en sus redes, los salarios privados registrados se ubican un 2,3% por debajo en términos reales, mientras que los del sector público acumulan una caída del 17,9%. Dentro de este último grupo, la contracción es mucho más pronunciada en el ámbito nacional (-35,8%) que en el provincial (-10,3%).

El desempleo creció 2 puntos en dos años, mientras que el trabajo irregular, o precarizado fue ocupando el lugar del empleo formal.

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