Es cierto que La Libertad Avanza y el peronismo (Fuerza por Buenos Aires) son las fuerzas partidarias en progreso en la Legislatura de CABA, y el PRO (Vamos por Más) perdió varias comisiones. Sin embargo, el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri. logró conservar la de Presupuesto, en la que encumbró a Waldo Wolff, ex secretario de Seguridad.
COMISIONES EN CABA
Jorge Macri impuso a Waldo Wolff aunque todos pedían a Gimena Villafruela
Con mucha demora, la Legislatura de CABA definió Comisiones. Jorge Macri impuso a Waldo Wolff, resistido porque era más popular Gimena Villafruela.
Muy curioso todo porque quien era la favorita de buena parte del hemiciclo era otra legisladora del PRO -que se definió que quien gestiona CABA conduciría esa Comisión- era Gimena Villafruela.
Finalmente, a ella le concedieron Legislación General.
Tal como sucedió durante mucho tiempo, mientras PRO y UCR tenían alianzas nacionales y en muchas provincias pero no en CABA, ahora PRO y La Libertad Avanza viven un proceso similar.
La Libertad Avanza se asume como oposición al PRO, anticipando que competirá por gestionar la Ciudad Autónoma desde 2027.
Pilar Ramírez, la jefa de LLA en la Legislatura y en CABA -amiga de Karina Milei y mujer de Darío Wasserman, titular del Banco Nación- tiene la siguiente agenda para este ejercicio legislativo, recordó el periodista Ezequiel Spillman:
- Reforma impositiva (baja de impuestos)
- Libertad comercial y simplificación (habilitaciones automáticas)
- Modernización del Estado (digitalización y menos trámites)
- Incentivo a inversiones (RIMI + adhesión RIGI)
- Reforma VTV y autopartes
- Ley Bases porteña
- Reforma del Estado (achique y eficiencia)
- Reforma Ley de Comunas
- Ficha Limpia
- Baja de imputabilidad
- Reforma Código Contravencional
- Regulación de trapitos.
De paso, Ramírez envió esta advertencia a Macri: “La Ciudad necesita un Gobierno con visión y decisión política, capaz de avanzar en cambios estructurales que durante años fueron postergados. El Gobierno Nacional viene impulsando soluciones de fondo que la Ciudad tiene acompañar. El país avanza pero la Ciudad se queda a medio camino. Perdió agilidad. Es hora de que la Ciudad avance a la velocidad de la Nación”.
Las presidencias de las comisiones más importantes quedaron así:
- Presupuesto: Waldo Wolff (PRO)
- Justicia: Solana Pelayo (LLA)
- Seguridad: Crucitta o Loupias (UCR)
- Asuntos Constitucionales: Nicolás Pakgojz (LLA)
- Legislación General: Gimena Villafruela (PRO)
- Planeamiento Urbano: Edgardo Alifraco (Volvamos Buenos Aires)
- Personas Mayores: Graciela Ocaña (Volvamos Buenos Aires)
- Salud: Juan Facundo Del Gaiso (CC-PRO)
- Junta de Interpretación del Reglamento: Matías Lammens (PJ).
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