Jorge Macri impuso a Waldo Wolff aunque todos pedían a Gimena Villafruela

Pilar Ramírez, la jefa de LLA en la Legislatura y en CABA -amiga de Karina Milei y mujer de Darío Wasserman, titular del Banco Nación- tiene la siguiente agenda para este ejercicio legislativo, recordó el periodista Ezequiel Spillman:

Reforma impositiva (baja de impuestos)

Libertad comercial y simplificación (habilitaciones automáticas)

Modernización del Estado (digitalización y menos trámites)

Incentivo a inversiones (RIMI + adhesión RIGI)

Reforma VTV y autopartes

Ley Bases porteña

Reforma del Estado (achique y eficiencia)

Reforma Ley de Comunas

Ficha Limpia

Baja de imputabilidad

Reforma Código Contravencional

Regulación de trapitos.

Gimena-Villafruela Gimena Villafruela, la legisladora que pedían todos para la Comisión de Presupuesto. Jorge Macri prefirió a Waldo Wolff.

De paso, Ramírez envió esta advertencia a Macri: “La Ciudad necesita un Gobierno con visión y decisión política, capaz de avanzar en cambios estructurales que durante años fueron postergados. El Gobierno Nacional viene impulsando soluciones de fondo que la Ciudad tiene acompañar. El país avanza pero la Ciudad se queda a medio camino. Perdió agilidad. Es hora de que la Ciudad avance a la velocidad de la Nación”.

Las presidencias de las comisiones más importantes quedaron así:

Presupuesto: Waldo Wolff (PRO)

Justicia: Solana Pelayo (LLA)

Seguridad: Crucitta o Loupias (UCR)

Asuntos Constitucionales: Nicolás Pakgojz (LLA)

Legislación General: Gimena Villafruela (PRO)

Planeamiento Urbano: Edgardo Alifraco (Volvamos Buenos Aires)

Personas Mayores: Graciela Ocaña (Volvamos Buenos Aires)

Salud: Juan Facundo Del Gaiso (CC-PRO)

Junta de Interpretación del Reglamento: Matías Lammens (PJ).

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