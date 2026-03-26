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RETENES POLICIALES Y MÁS PEATONALES

Jorge Macri puso un freno al ingreso de materiales de construcción a la Villa 31

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llamó a poner "orden en la Villa 31" y avanzó con un plan para frenar el crecimiento del barrio popular de Retiro.

26 de marzo de 2026 - 21:30
Jorge Macri frenó las construcciones en la Villa 31

Jorge Macri frenó las construcciones en la Villa 31

“Vamos a reforzar la seguridad y frenar el crecimiento sin control" anunció Jorge Macri en medio de nuevos operativos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en los accesos al barrio popular Villa 31 que alberga a unas 45.000 personas en un predio de más de 72 hectáreas.

Se dispusieron retenes policiales y peatonalización de calles para "evitar que entren materiales de la construcción y frenar así que se siga construyendo".

A partir del plan de Control de Acceso lanzado cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos se convirtieron en calles peatonales, tres pasarán a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad y se suman a otros tres que ya existían; dos calles se convirtieron en contramano, se colocaron bolardos y también habrá controles itinerantes y rotativos de fiscalización para reforzar la seguridad. A partir del plan de Control de Acceso lanzado cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos se convirtieron en calles peatonales, tres pasarán a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad y se suman a otros tres que ya existían; dos calles se convirtieron en contramano, se colocaron bolardos y también habrá controles itinerantes y rotativos de fiscalización para reforzar la seguridad.

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Agregó Jorge Macri que “ existirá una fiscalización de las obras y desalojo de unidades y terrenos usurpados. La Ciudad debe ser una sola, con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos".

La consigna desplegada por el jefe de gobierno en X fue clara: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.

Macri añadió:

La urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación. La urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación.

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Jorge Macri contra "el crecimiento descontrolado"

El jefe de gobierno porteño remarcó algunos de los hitos logrados en esa geografía durante su actual gestiòn:

Erradicamos la feria ilegal de la calle Perette, donde se vendían cosas robadas. Hace un mes aumentaron los operativos contra las ocupaciones: se despejaron veredas tapadas por chatarra y que eran usadas como depósitos improvisados por cartoneros o como patios de las casas. También, se removió un lavadero de autos que obstruía la calle sobre un sector peatonal y fue desalojada una gomería montada en un micro en desuso en plena vereda. Erradicamos la feria ilegal de la calle Perette, donde se vendían cosas robadas. Hace un mes aumentaron los operativos contra las ocupaciones: se despejaron veredas tapadas por chatarra y que eran usadas como depósitos improvisados por cartoneros o como patios de las casas. También, se removió un lavadero de autos que obstruía la calle sobre un sector peatonal y fue desalojada una gomería montada en un micro en desuso en plena vereda.

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Además, fueron clausurados corralones de materiales para la construcción ilegales, ya que no están permitidos por la ley de urbanización para evitar el crecimiento descontrolado de la villa, lo que aumenta los riesgos estructurales y de seguridad para los vecinos.

La 31 está rodeada por el puerto, las estaciones de trenes del Mitre, el Belgrano y el San Martín. Tiene en las adyacencias 2 líneas se subtes (la C y la E). Es colindante con Puerto Madero, donde el metro cuadrado de construcción supera los US$ 10.000. El alquiler de una vivienda en este barrio popular oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos.Los locales comerciales son más caros: entre 1,5 y 1,8 millones por mes. La 31 está rodeada por el puerto, las estaciones de trenes del Mitre, el Belgrano y el San Martín. Tiene en las adyacencias 2 líneas se subtes (la C y la E). Es colindante con Puerto Madero, donde el metro cuadrado de construcción supera los US$ 10.000. El alquiler de una vivienda en este barrio popular oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos.Los locales comerciales son más caros: entre 1,5 y 1,8 millones por mes.

"Quienes lucran con la informalidad se aprovechan de personas que necesitan alquilar y no logran cumplir con los requerimientos que piden las inmobiliarias en otros barrios", justificó Jorge Macri.

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