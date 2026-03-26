Jorge Macri puso un freno al ingreso de materiales de construcción a la Villa 31

Macri añadió:

La urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación. La urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037012614857818322&partner=&hide_thread=false DERRUMBAN CASAS EN LA VILLA 31: ESTABAN EN PLENA CALLE... pic.twitter.com/uXJTx0bFqA — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) March 26, 2026

Jorge Macri contra "el crecimiento descontrolado"

El jefe de gobierno porteño remarcó algunos de los hitos logrados en esa geografía durante su actual gestiòn:

Erradicamos la feria ilegal de la calle Perette, donde se vendían cosas robadas. Hace un mes aumentaron los operativos contra las ocupaciones: se despejaron veredas tapadas por chatarra y que eran usadas como depósitos improvisados por cartoneros o como patios de las casas. También, se removió un lavadero de autos que obstruía la calle sobre un sector peatonal y fue desalojada una gomería montada en un micro en desuso en plena vereda. Erradicamos la feria ilegal de la calle Perette, donde se vendían cosas robadas. Hace un mes aumentaron los operativos contra las ocupaciones: se despejaron veredas tapadas por chatarra y que eran usadas como depósitos improvisados por cartoneros o como patios de las casas. También, se removió un lavadero de autos que obstruía la calle sobre un sector peatonal y fue desalojada una gomería montada en un micro en desuso en plena vereda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036788687749439574&partner=&hide_thread=false Tiramos abajo un búnker narco en la Villa 31.



El lugar operaba como punto de distribución de drogas. Quiero ser claro con algo, en la Ciudad no hay zonas liberadas. La ley se cumple en todos lados.



Ley y orden. pic.twitter.com/OCjgP2KVcT — Jorge Macri (@jorgemacri) March 25, 2026

Además, fueron clausurados corralones de materiales para la construcción ilegales, ya que no están permitidos por la ley de urbanización para evitar el crecimiento descontrolado de la villa, lo que aumenta los riesgos estructurales y de seguridad para los vecinos.

La 31 está rodeada por el puerto, las estaciones de trenes del Mitre, el Belgrano y el San Martín. Tiene en las adyacencias 2 líneas se subtes (la C y la E). Es colindante con Puerto Madero, donde el metro cuadrado de construcción supera los US$ 10.000. El alquiler de una vivienda en este barrio popular oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos.Los locales comerciales son más caros: entre 1,5 y 1,8 millones por mes. La 31 está rodeada por el puerto, las estaciones de trenes del Mitre, el Belgrano y el San Martín. Tiene en las adyacencias 2 líneas se subtes (la C y la E). Es colindante con Puerto Madero, donde el metro cuadrado de construcción supera los US$ 10.000. El alquiler de una vivienda en este barrio popular oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos.Los locales comerciales son más caros: entre 1,5 y 1,8 millones por mes.

"Quienes lucran con la informalidad se aprovechan de personas que necesitan alquilar y no logran cumplir con los requerimientos que piden las inmobiliarias en otros barrios", justificó Jorge Macri.