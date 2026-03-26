“Vamos a reforzar la seguridad y frenar el crecimiento sin control" anunció Jorge Macri en medio de nuevos operativos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en los accesos al barrio popular Villa 31 que alberga a unas 45.000 personas en un predio de más de 72 hectáreas.
RETENES POLICIALES Y MÁS PEATONALES
Jorge Macri puso un freno al ingreso de materiales de construcción a la Villa 31
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llamó a poner "orden en la Villa 31" y avanzó con un plan para frenar el crecimiento del barrio popular de Retiro.
Se dispusieron retenes policiales y peatonalización de calles para "evitar que entren materiales de la construcción y frenar así que se siga construyendo".
Agregó Jorge Macri que “ existirá una fiscalización de las obras y desalojo de unidades y terrenos usurpados. La Ciudad debe ser una sola, con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos".
La consigna desplegada por el jefe de gobierno en X fue clara: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.
Macri añadió:
Jorge Macri contra "el crecimiento descontrolado"
El jefe de gobierno porteño remarcó algunos de los hitos logrados en esa geografía durante su actual gestiòn:
Además, fueron clausurados corralones de materiales para la construcción ilegales, ya que no están permitidos por la ley de urbanización para evitar el crecimiento descontrolado de la villa, lo que aumenta los riesgos estructurales y de seguridad para los vecinos.
"Quienes lucran con la informalidad se aprovechan de personas que necesitan alquilar y no logran cumplir con los requerimientos que piden las inmobiliarias en otros barrios", justificó Jorge Macri.