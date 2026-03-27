Polémico acuerdo entre Arabia Saudita y Ucrania contra Irán arrastra a Rusia a la guerra

image Al respecto, un funcionario relacionado con el asunto detalló en exclusiva a la agencia de noticias AFP que “el objetivo del acuerdo es que Ucrania les ayude a desarrollar los componentes necesarios de defensa aérea que les hacen falta para enfrentar los Shaheds y otros drones”.

Alemania acusa a Rusia de cooperar con Irán en esta nueva guerra

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, acusó abiertamente a Rusia de estar cooperando con Irán para identificar objetivos de ataques contra países de Medio Oriente que albergan bases estadounidenses. Este viernes se conoció que el régimen de Teherán lanzó un ataque con misiles contra Riad, capital saudí, en la misma jornada en la que se filtró que el príncipe heredero saudí está alentando a Donald Trump a no detener la guerra contra Teherán para un 'renacer' en Medio Oriente.

En declaraciones a los periodistas durante una reunión del G7 en Francia, el ministro alemán alegó que Putin está utilizando la guerra en Medio Oriente como distracción del conflicto con Ucrania, al que la Casa Blanca quería poner fin hasta que se abrió un nuevo foco de conflicto contra Irán.

Putin espera cínicamente que la escalada en Oriente Medio desvíe nuestra atención de sus crímenes en Ucrania... Este cálculo no debe tener éxito. Vemos con claridad la estrecha interconexión entre ambos conflictos. Rusia está apoyando a Irán con información sobre posibles objetivo Putin espera cínicamente que la escalada en Oriente Medio desvíe nuestra atención de sus crímenes en Ucrania... Este cálculo no debe tener éxito. Vemos con claridad la estrecha interconexión entre ambos conflictos. Rusia está apoyando a Irán con información sobre posibles objetivo

Wadephul también dijo que habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para exponer la posición de Alemania, que está dispuesta a mediar para la reapertura del Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní y por donde fluye una quinta parte del petróleo del mundo, el 90% del crudo del mercado asiático, un porcentaje importante de gas y casi el total de los fertilizantes usados por el agro occidental.

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