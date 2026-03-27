Arabia Saudita y Ucrania firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá a Kiev compartir su experiencia en la defensa contra los ataques de drones Shahed de fabricación iraní. Este arsenal es utilizado tanto por el frente ruso, en la guerra en Ucrania, como por el propio régimen de Irán, en los embates contra la infraestructura crítica de Riad y otros países sunitas del Golfo en represalia por la cooperación de todos estos en los bombardeos israelíes y estadounidenses contra la jurisdicción iraní.
DEFENSA ESTRATÉGICA
Polémico acuerdo entre Arabia Saudita y Ucrania contra Irán arrastra a Rusia a la guerra
Arabia Saudita y Ucrania firmaron un acuerdo de defensa aérea contra los ataques de misiles de Irán. Pero el pacto podría ser un paso en falso que llevaría a Rusia a meterse de lleno en esta nueva guerra.
El documento de cooperación en defensa abre la puerta a “futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones”, según anunció el propio líder ucraniano este viernes en su cuenta de X, quien dijo que se firmó ayer durante su visita a la ciudad saudita de Yeda. "Estamos listos para compartir nuestra pericia y nuestro sistema con Arabia Saudita para fortalecer la protección de vidas", indicó el mandatario ucraniano.
A través de las redes sociales, Zelensky celebró la firma de este “acuerdo importante” sobre cooperación “en materia de defensa”, al mismo tiempo que explicó que "los ucranianos estamos resistiendo el mismo tipo de ataques terroristas —misiles balísticos y drones— que el régimen iraní está llevando a cabo actualmente en Medio Oriente".
El presidente ucraniano comentó además que durante su reunión de este jueves con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, ambos líderes hablaron de la actual escalada en Medio Oriente, y en particular de cuestiones como “la asistencia de Rusia al régimen de Irán” y de una posible colaboración entre Kiev y Riad en materia de energía ante los estragos que la guerra está causando en el mercado del petróleo internacional.
Alemania acusa a Rusia de cooperar con Irán en esta nueva guerra
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, acusó abiertamente a Rusia de estar cooperando con Irán para identificar objetivos de ataques contra países de Medio Oriente que albergan bases estadounidenses. Este viernes se conoció que el régimen de Teherán lanzó un ataque con misiles contra Riad, capital saudí, en la misma jornada en la que se filtró que el príncipe heredero saudí está alentando a Donald Trump a no detener la guerra contra Teherán para un 'renacer' en Medio Oriente.
En declaraciones a los periodistas durante una reunión del G7 en Francia, el ministro alemán alegó que Putin está utilizando la guerra en Medio Oriente como distracción del conflicto con Ucrania, al que la Casa Blanca quería poner fin hasta que se abrió un nuevo foco de conflicto contra Irán.
Wadephul también dijo que habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para exponer la posición de Alemania, que está dispuesta a mediar para la reapertura del Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní y por donde fluye una quinta parte del petróleo del mundo, el 90% del crudo del mercado asiático, un porcentaje importante de gas y casi el total de los fertilizantes usados por el agro occidental.
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