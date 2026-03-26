Servicios al rojo vivo: El tarifazo ya devora más del sueldo

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Servicios: ¿Por qué el transporte ya se lleva casi la mitad del gasto?

Uno de los datos más llamativos del informe es el peso del transporte dentro de la canasta. Hoy representa el 47% del gasto total, casi la mitad de todo lo que una familia destina a servicios.

En el último año, el transporte aumentó cerca de 70%, muy por encima de otros rubros como el gas (37%), la electricidad (33%) o el agua (18%). Esto responde, en gran parte, a la reducción de subsidios y a la actualización más agresiva de tarifas en colectivos y trenes.

¿Cómo impactan los servicios en el salario de los argentinos?

En marzo, la canasta de servicios representó el 12,3% del salario promedio registrado.

Es decir que, un sueldo típico apenas alcanza para cubrir 8,1 canastas de servicios, cuando hace un año rendía para 9,3. La pérdida de poder adquisitivo es mayor, incluso sin mirar el resto de los gastos como alimentos o alquiler.

Servicios y subsidios: ¿Por qué cada vez pagás más de tu bolsillo?

Detrás de este escenario hay una decisión estructural, la reducción de subsidios. Actualmente, los usuarios del AMBA cubren en promedio el 65% del costo real de los servicios, mientras que el Estado absorbe el 35% restante.

Este cambio se profundizó con el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados, que recortó la asistencia estatal. En electricidad, por ejemplo, los usuarios sin subsidios ya pagan el costo completo. En gas, la cobertura estatal también se redujo drásticamente en marzo.

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Desde el punto de vista fiscal, los subsidios representan cerca del 6,7% del gasto primario y su ajuste fue clave para sostener el superávit. Pero del otro lado del mostrador, eso se traduce en facturas más pesadas.

Desde diciembre de 2023, el costo de los servicios se disparó 591%, muy por encima del aumento general de precios (203%). Esto indica que todavía hay recorrido en las tarifas, especialmente si continúa la política de reducción de subsidios.

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