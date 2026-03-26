La novedad en 2026 es que el “fusible” (el jefe de Gabinete Manuel Adorni) se resiste a ser sacrificado a pesar de que está llevando a la administración libertaria de los hermanos Milei a un subsuelo inédito en materia de aceptación en la consideración pública.
INFORME AUDIOVISUAL 26/3
Adorni se aferra al poder porque ya tiene 6 causas penales en contra
Manuel Adorni, jefe de gabinete, fue denunciado por viajes a Nueva York y Punta del Este; propiedades; licitación de Tecnópolis y servicios de mensajería.
26 de marzo de 2026 - 18:49
Hasta los periodistas más oficialistas reconocen que los “idus de marzo” le han costado ya al actual jefe de Estado 10 puntos de caída en la consideración de los votantes.
¿Por qué Adorni se resiste a ser un fusible?
El funcionario se aferra con desesperación a su cargo porque le han abierto ya varias causas penales y las primeras medidas de los magistrados consistieron en allanar el aeropuerto de San Fernando para buscar las facturas y comprobantes que Adorni se niega a suministrar.
Adorni no se quiere ir porque sabe que si se muda al desierto será objetivo fácil para los predadores que le caerán encima.