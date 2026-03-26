Adorni se aferra al poder porque ya tiene 6 causas penales en contra

Las repercusiones en la prensa fueron abiertamente negativas. Hicieron recordar los fallidos descargos de José Luis Espert debido a sus vínculos don Fred Machado. Como se recordará. todo terminó con la renuncia del economista a la lista de La Libertad Avanza de aspirantes a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Las repercusiones en la prensa fueron abiertamente negativas. Hicieron recordar los fallidos descargos de José Luis Espert debido a sus vínculos don Fred Machado. Como se recordará. todo terminó con la renuncia del economista a la lista de La Libertad Avanza de aspirantes a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.