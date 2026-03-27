WhatsApp, la aplicación de Meta que permite enviar y recibir mensajes de forma gratuita, presentó una serie de novedades que ya están causando furor entre los usuarios. Muchas de ellas fueron pedidas desde hace tiempo y por esa razón generan mucho revuelo.
NOVEDADES
Cambia WhatsApp: las nuevas funciones que pocos conocen y ya son realidad
La aplicación de mensajería más conocida, WhatsApp, lanzó una serie de nuevas funciones que van a querer usar todos.
La aplicación permite enviar y recibir mensajes de varias formas y pudiendo comunicar no solo con palabras, sino también vía audios, imágenes, videos, stickers y más. Ahora WhatsApp sumó nuevas herramientas que todos van a querer usar a partir de ahora.
WhatsApp suma nuevas funciones
Una de las novedades más importantes es para los usuarios de iPhone. Ahora podrán utilizar dos cuentas distintas en un mismo dispositivo. Si tenés un número personal y otro para el trabajo o cualquier actividad, ahora vas a poder enlazarlas en un mismo lugar. Mucho más sencillo.
Otro gran problema es que WhatsApp nos llena la memoria muy rápido porque guarda archivos grandes en la app. Ahora será posible buscar y eliminarlos directamente desde cualquier chat individual o grupal. Antes era mucho más difícil encontrar esta herramienta.
Por otra parte, Meta AI cambia y se incorpora en la escritura y edición:
Asistencia para redactar mensajes: La inteligencia artificial es capaz de generar borradores de respuestas según el contexto de la conversación, haciendo que el intercambio de mensajes sea mucho más ágil y dinámico.
Stickers inteligentes: Cuando escribís un emoji, la app detecta automáticamente el estado de ánimo y te sugiere stickers relacionados que lo expresan de forma más visual y creativa.
Tu privacidad, siempre protegida: La compañía garantiza que el uso de todas estas funciones de IA no compromete en ningún momento la confidencialidad de tus conversaciones.
Eso no es todo, porque la aplicación también añadió nuevos emojis para seguir agrandando la forma en la cual nos comunicamos. Hay muchísimas variantes nuevas que ya dieron de qué hablar, expandiendo así las opciones disponibles en WhatsApp.
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