Cambia WhatsApp: las nuevas funciones que pocos conocen y ya son realidad

Asistencia para redactar mensajes: La inteligencia artificial es capaz de generar borradores de respuestas según el contexto de la conversación, haciendo que el intercambio de mensajes sea mucho más ágil y dinámico.

Stickers inteligentes: Cuando escribís un emoji, la app detecta automáticamente el estado de ánimo y te sugiere stickers relacionados que lo expresan de forma más visual y creativa.

Tu privacidad, siempre protegida: La compañía garantiza que el uso de todas estas funciones de IA no compromete en ningún momento la confidencialidad de tus conversaciones.

Eso no es todo, porque la aplicación también añadió nuevos emojis para seguir agrandando la forma en la cual nos comunicamos. Hay muchísimas variantes nuevas que ya dieron de qué hablar, expandiendo así las opciones disponibles en WhatsApp.

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