Importante decisión de Rusia sobre Telegram y YouTube en medio de tensión

Las autoridades acusan a Telegram de negarse a bloquear contenido que consideran “criminal y terrorista”, detalla CNN.

Telegram Rusia está restringiendo el acceso a Telegram.

Lo nuevo sobre Telegram y YouTube en Rusia

En ese sentido, el FAS concedió un período de gracia para que los anunciantes se adapten a las nuevas normas.

"Es evidente que las empresas necesitan tiempo para adaptarse a las nuevas normas y reorientarse hacia otros canales publicitarios", indicaron.

"Por lo tanto, para la publicidad en Telegram y YouTube, se necesita un período transitorio hasta finales de 2026, durante el cual no se aplicarán medidas de responsabilidad por la distribución de publicidad en dichas plataformas", declaró la FAS.

De acuerdo con la agencia Interfax, el FAS chequea "indicios de una infracción legal en la colocación de publicidad" en Telegram y YouTube.

El FAS también recordó que rigen multas por publicar anuncios en Instagram y Facebook, plataformas que Rusia prohibió en 2022.

Millonaria multa de Rusia a Telegram

Vale recordar que esta semana, Rusia impuso una nueva multa a Telegram con otros 10,5 millones de rublos (unos 127.000 dólares)

Esta se habría sumado a una multa del 16 de marzo por 35 millones de rublos, y otra impuesta en febrero, con 17,8 millones, según Forbes.

La agencia TASS detalló la semana pasada que la multa impuesta por el Tribunal Tagansky de Moscú a Telegram (35 millones de rublos) fue por no eliminar información prohibida en Rusia.

"Se declara a Telegram Messenger Inc. culpable de cinco infracciones administrativas en virtud del apartado 4 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa (incumplimiento por parte del propietario de un sitio web o de un recurso de información de la obligación de eliminar información o una página de internet que contenga llamamientos a la actividad extremista, material con imágenes pornográficas de menores y/o anuncios para el reclutamiento de menores como intérpretes para participar en eventos de entretenimiento pornográfico, información sobre los métodos y técnicas para el desarrollo, la fabricación y el uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores, lugares de adquisición y métodos y lugares para el cultivo de plantas estupefacientes) y se le impone una multa de 35 millones de rublos", declaró el juez.

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