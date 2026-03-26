IA cambia el SEO: por qué Google ya no alcanza para ser visible

Según datos de Semrush, Reddit es la principal fuente de información de ChatGPT para productos electrónicos de consumo, seguida de Tom's Guide y Wikipedia. "La búsqueda mediante IA está intrínsecamente ligada al contenido generado por los usuarios, a lo que la gente dice sobre tu marca", explica Andrew Warden, director de marketing de Semrush en el mismo informe.

En la práctica, esto significa que un comentario en Reddit o una reseña negativa puede tener más impacto en tu visibilidad que una optimización técnica en tu web.

Andrew Warden Andrew Warden, director de marketing de Semrush.

¿Qué sigue funcionando del SEO tradicional?

Los aspectos técnicos siguen siendo necesarios. Velocidad de carga, estructura del sitio y buena indexación continúan influyendo, incluso cuando los usuarios recurren a chatbots, ya que estos suelen realizar búsquedas web tradicionales en segundo plano.

La diferencia es que ahora son una base, no una ventaja competitiva. Las empresas necesitan complementar eso con contenido claro y bien organizado. Subtítulos, listas, preguntas frecuentes y resúmenes directos ayudan a que la información sea captada por los sistemas de IA.

Las búsquedas también se volvieron más conversacionales y específicas. Según Rachel Klein quien también menciona el artículo, vicepresidenta de la agencia Wpromote, "se trata de ponerse en el lugar de los clientes y pensar en toda la información contextual que se podría añadir."

La IA prioriza fuentes diferentes

"Todas las plataformas tienen una ponderación diferente de los ingredientes", dice James Cadwallader, CEO de Profound, empresa especializada en visibilidad en búsquedas con IA, y eso complica la estrategia. "Gemini extrae mucha más información de YouTube que ChatGPT, por ejemplo."

Esto obliga a las marcas a diversificar su presencia digital. Una empresa financiera puede beneficiarse publicando artículos de autoridad en su propio sitio. Una empresa de comercio electrónico puede obtener mejores resultados incentivando reseñas y conversaciones en redes sociales.

James Cadwallader James Cadwallader, CEO de Profound

¿Por qué es tan difícil medir resultados en la búsqueda con IA?

La inestabilidad es estructural. Según Jesse Dwyer, director de comunicación de Perplexity citado en el informe, los modelos de IA se actualizan en promedio cada 17 días. "En 2025 se realizaron más actualizaciones de modelos que las que Google ha tenido en sus algoritmos desde 2018", afirma Dwyer en el mismo análisis.

Un análisis de Profound sobre miles de consultas en cuatro plataformas de IA encontró que entre el 40% y el 60% de los dominios citados en las respuestas eran completamente diferentes apenas un mes después, incluso con preguntas idénticas.

Muchos usuarios obtienen respuestas sin hacer clic en ningún enlace, lo que reduce el tráfico directo a los sitios. La pregunta que queda abierta para las marcas no es cómo aparecer primero en Google, sino cómo formar parte de las respuestas que la IA decide mostrar, en un sistema que cambia antes de que cualquier estrategia pueda consolidarse.

Jesse Dwyer Jesse Dwyer, director de comunicación de Perplexity

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