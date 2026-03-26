Luis Caputo: "récord de consumo" y "los trabajadores de FATE no eran millonarios"

A lo que agregó:

La interpretación en ese momento fue que era el temor de la vuelta a los Kukas. Ahora, miremos los datos de julio a septiembre de ese año. Decían que la economía creció al 1,5% en ese trimestre. Entonces, el resultado de la elección empieza a tener otro fundamento. La interpretación en ese momento fue que era el temor de la vuelta a los Kukas. Ahora, miremos los datos de julio a septiembre de ese año. Decían que la economía creció al 1,5% en ese trimestre. Entonces, el resultado de la elección empieza a tener otro fundamento.

Mencionó la importancia de enfocarse en las estadísticas. “También nosotros desde el equipo económico podríamos tener sesgo. Todos conocemos gente que la va bien, gente que la va mal y gente que le va espectacular. El sesgo se dirime con datos. Los datos son la verdad. Las sensaciones las dejamos de lado”.

Eligen algo que esté mal y dicen que está todo mal. Es como que elijan uno de los cuatro sectores que salieron con números negativos en el PBI y digan que está todo mal. Eligen algo que esté mal y dicen que está todo mal. Es como que elijan uno de los cuatro sectores que salieron con números negativos en el PBI y digan que está todo mal.

Sobre FATE y Lumilagro

Era un modelo proteccionista en el que obligabas a la gente a pagar hasta diez veces lo que valían las cosas para que el empresario se hiciera rico. Era un modelo proteccionista en el que obligabas a la gente a pagar hasta diez veces lo que valían las cosas para que el empresario se hiciera rico.

Tomando el ejemplo de Fate, los trabajadores no eran millonarios, el multimillonario era Madanes. Tomando el ejemplo de Fate, los trabajadores no eran millonarios, el multimillonario era Madanes.

Si le preguntás al trabajador de FATE va a decir ‘estoy peor, porque tengo que salir a buscar trabajo’, pero esa situación se dio porque su jefe decidió no adaptarse al nuevo modelo. Si le preguntás al trabajador de FATE va a decir ‘estoy peor, porque tengo que salir a buscar trabajo’, pero esa situación se dio porque su jefe decidió no adaptarse al nuevo modelo.

Luego trazó una comparación entre Fate y Lumilagro, con la primera que decidió cerrar ante el cambio de modelo, y la segunda, que se amoldó y comenzó a importar:

Tenés el ejemplo de FATE, cuyo dueño decidió no ‘jugar más’ y tenés otros caso, como el de Lumilagro, que decidió acomodarse y ahora está con ventas récord y exportaciones. Hoy la gente puede comprar termos argentinos mucho más baratos y de mejor calidad. Se beneficiaron los argentinos y las empresas. Tenés el ejemplo de FATE, cuyo dueño decidió no ‘jugar más’ y tenés otros caso, como el de Lumilagro, que decidió acomodarse y ahora está con ventas récord y exportaciones. Hoy la gente puede comprar termos argentinos mucho más baratos y de mejor calidad. Se beneficiaron los argentinos y las empresas.

Sobre el sector automotriz

Sus mejores años fueron con Massa, porque podían importar a un tercio de lo que valían y vender, con escasez de autos, al precio que querían. Ahora, vos le cambiaste las reglas de juego. Dietrich no dijo ‘no juego más’, salió a competir. Sus mejores años fueron con Massa, porque podían importar a un tercio de lo que valían y vender, con escasez de autos, al precio que querían. Ahora, vos le cambiaste las reglas de juego. Dietrich no dijo ‘no juego más’, salió a competir.

Sobre el sector textil

Tenés tipos que andan llorando porque no pueden competir y tenés otros que dicen ‘yo puedo competir perfectamente’. Es una decisión empresarial. Tenés tipos que andan llorando porque no pueden competir y tenés otros que dicen ‘yo puedo competir perfectamente’. Es una decisión empresarial.

Sobre el kirchnerismo

A los kirchneristas no hay forma de convencerlos. Ellos piensan diferente. Creo que cada vez más gente se da cuenta de esas cosas A los kirchneristas no hay forma de convencerlos. Ellos piensan diferente. Creo que cada vez más gente se da cuenta de esas cosas

Podés pensar distinto, pero si al otro le está yendo mejor, es como raro querer que al país le vaya mal para vos poder volver. Eso es triste, dijo el ministro sobre las críticas al gobierno. Podés pensar distinto, pero si al otro le está yendo mejor, es como raro querer que al país le vaya mal para vos poder volver. Eso es triste, dijo el ministro sobre las críticas al gobierno.

El otro era un modelo contra la gente, porque todos teníamos escasez de productos y los pagábamos carísimos. Ahora vas a un modelo donde todos tienen acceso a bienes de mejor calidad a menor precio, mayor variedad y en mucha mayor medida, a crédito. El otro era un modelo contra la gente, porque todos teníamos escasez de productos y los pagábamos carísimos. Ahora vas a un modelo donde todos tienen acceso a bienes de mejor calidad a menor precio, mayor variedad y en mucha mayor medida, a crédito.

Sobre su supremacía moral, dijo:

Yo jamás quise que al kirchnerismo le vaya mal y me pidieron ayuda 500 veces. Lo pueden decir los diferentes presidentes del Banco Central, desde Prat-Gay hasta Fábrega. Siempre que tuve que ayudar, ayudé. Nunca quise que les fuera mal. Yo jamás quise que al kirchnerismo le vaya mal y me pidieron ayuda 500 veces. Lo pueden decir los diferentes presidentes del Banco Central, desde Prat-Gay hasta Fábrega. Siempre que tuve que ayudar, ayudé. Nunca quise que les fuera mal.

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