En medio de la oscuridad, Daniel Scioli envió un guiño a Manuel Adorni

"Pudimos ver en todo el país cómo esta nueva realidad de Rosario. Ahora es un destino que presentamos al mundo como de calidad, seguro y cada vez más demandado". "Pudimos ver en todo el país cómo esta nueva realidad de Rosario. Ahora es un destino que presentamos al mundo como de calidad, seguro y cada vez más demandado".

En ese sentido, atribuyó este cambio a un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. "Esto no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de municipios, provincias y el sector privado para poner en valor la oferta turística", reconoció.

Crecimiento en cifras

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, remarcó las inversiones en infraestructura que acompañan este proceso. "Se invirtieron 150 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Rosario, lo que permitió un incremento del 38% en la cantidad de pasajeros respecto del año pasado, de los cuales el 41% son internacionales", detalló.

El funcionario agregó que la terminal pasó de 17 a 50 frecuencias semanales, consolidando a Rosario como puerta de entrada a la provincia y fortaleciendo su posicionamiento turístico.

¿Más turismo?

En medio de un complejo panorama, y números que no acompañan (según CAME, el último fin de semana largo no dejó buena postal), Scioli no evitó mencionar el crecimiento del turismo a nivel nacional, con datos que reflejan una tendencia positiva.

"Aumentó un 8,5% la llegada de turistas al país en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que el turismo emisivo bajó un 13%", precisó, y consideró que estos indicadores confirman el impacto de las políticas de promoción y conectividad.

En base a ello, insistió en la importancia de una gestión integral y coordinada. "Es clave la articulación entre lo público y lo privado y una mirada transversal de todas las áreas de gobierno, porque eso es lo que garantiza el éxito de la agenda turística", remarcó.

Sobre Manuel Adorni

Sin embargo, no todo tuvo que ver con las cifras del turismo. Scioli no logró esquivar la polémica por los viajes del Jefe de Gabinete. Tal es así que brindó su análisis sobre la conferencia de prensa que dio Adorni tras los cuestionamientos que lo involucran.

"Fue muy claro, lo que es evidente es que la responsabilidad que le ha confiado el presidente. En mi caso particular, sus tareas me facilitan articular todo este tipo de eventos como en el que estamos", expresó.

image El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación respaldó al Jefe de Gabinete.

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