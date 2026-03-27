Italia detecta 1er caso europeo de gripe aviar H9N2: ¿Qué tan grave es?

"Todas las comprobaciones necesarias se han realizado de forma inmediata y se han identificado los contactos del caso, en el marco de las habituales tareas de prevención y vigilancia", señaló el ministerio de sanidad italiano en un comunicado, recoge Euronews.

¿Cómo es la gripe aviar H9N2?

La gripe aviar es una infección viral que se transmite, principalmente, entre aves. También puede infectar a humanos. Hay varios subtipos de influenza aviar, la gripe aviar H9N2 es uno de los que menos preocupación ha causado en el mundo hasta los momentos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "desde 1999, los virus de la influenza aviar A(H9N2) han infectado a humanos tras la exposición a aves infectadas, pero sin una mayor transmisión entre humanos".

Según el ECDC, hasta ahora, se habían notificado 195 casos humanos de A(H9N2) mundialmente en 10 países de Asia y África.

"Solo dos infecciones fueron mortales. No se han notificado brotes de infecciones humanas por influenza A(H9N2)", enfatizaron.

gripe aviar.jpg Los seres humanos pueden infectarse con gripe aviar.

¿Qué tan agresiva es la gripe aviar H9N2?

La gripe aviar H9N2 es una de las consideradas como menos agresivas.

"No se preocupen, no voy a volver para decirles que hay una nueva pandemia", dijo Roberta Villa, periodista y divulgadora científica, licenciada en medicina y cirugía, en un video publicado en redes sociales, recoge Bermagonews.

"No es la gripe aviar H5N1, altamente patógena, que sigue preocupándonos porque podría causar problemas realmente graves. Se trata del virus H9N2, que todavía se clasifica como virus de la gripe aviar, pero no se espera que cause enfermedades graves como el H5N1", agregó.

¿Hay riesgo de que se propague?

Si bien, por ahora, no hay alarma grave, las autoridades sanitarias informaron que siguen de cerca la situación.

"El ECDC considera actualmente que el riesgo de contraer la gripe A(H9N2) para la población general de la UE/EEE, derivado de este evento, es muy bajo", detalló el centro europeo.

Asimismo, informó que reevaluarán los riesgos conforme se disponga de más información.

chica-gripe-dm.jpg.webp La influenza aviar puede provocar síntomas similares a los de la gripe común.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?

De cualquier manera, siempre es importante conocer los síntomas de la gripe aviar.

De acuerdo con la OMS, las infecciones humanas por virus de la influenza aviar pueden causar:

Síntomas leves similares a los de la gripe o inflamación ocular (conjuntivitis)

Enfermedades respiratorias agudas graves

Síntomas gastrointestinales y neurológicos con poca frecuencia

---------

Más noticias en Urgente24

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva

Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo

Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos