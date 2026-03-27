Avión de United logra esquivar un helicóptero en el último segundo y desata dudas de seguridad en USA

En ese sentido, familiares de las víctimas del accidente en Washington reclamaron recientemente al Gobierno estadounidense mayor celeridad para la sanción de la Ley Alerta, que apunta a mejorar la operatividad en aeropuertos de alto tráfico estableciendo procedimientos estrictos tendientes a evitar cualquier tipo de incidente entre aeronaves.

Aeropuerto Washington P.jpg

Cuántos accidentes hubo bajo la administración Trump

Desde principios del 2025, Estados Unidos ha registrado al menos 20 accidentes de distinta magnitud que dejaron saldos con heridos o muertos a nivel aerocomercial. El conteo fatal se eleva ahora a las 136 muertes sumando a los dos pilotos fallecidos de Air Canada Express.

Desde helicópteros militares y privados, hasta aviones de carga, distintos escenarios han desplegado sospechas sobre la política de seguridad operacional vigente en los cielos estadounidenses. Según la FAA, la mayoría de estos accidentes eran prevenibles con políticas más estrictas.

Coincidencia o no, los registros de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) revelaron que durante la administración anterior, no se registraron mayores eventos ni incidentes en aviación comercial regular, con un récord de cero.

Embed - NTSB B-Roll - LaGuardia Airport Runway Collision Between Flight 8646 and Firefighting Truck

Más noticias en Urgente24:

La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío

Adornigate: Declaró el broker y confirmó que el viaje de regreso lo pagó el amigo del jefe de Gabinete

Caso Noelia Castillo: 1ra eutanasia cuestionada en España y 'suicidio legal' a una depresiva

Mucho dolor en River por lo último que filtraron sobre Franco Armani