A pocos días de la tragedia en LaGuardia, Nueva York, donde un avión de Air Canada colisionó con un camión en pista, un nuevo episodio aéreo tuvo lugar en Estados Unidos (USA). En este caso, una aeronave de United Airlines tuvo que esquivar un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional en Santa Ana, California, a segundos del desastre.
CALIFORNIA
Avión de United logra esquivar un helicóptero en el último segundo y desata dudas de seguridad en USA
Un avión de United Airlines casi choca con un helicóptero en California. Qué pasa con la seguridad de los vuelos en USA.
El evento, que fue tomado como un grave incidente por la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) y tuvo lugar el miércoles 25 de marzo, involucró a un 737-800 que operaba el vuelo 589 de la aerolínea estadounidense y el helicóptero de la fuerza de defensa, que durante varios segundos se posicionaron en rumbo de colisión. Afortunadamente, el sistema anticolisión (TCAS) del Boeing alertó a la tripulación en el momento justo, permitiendo que el avión de gran porte pueda realizar una maniobra evasiva a pesar de estar en curso de aterrizaje hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco.
Según la Guardia Nacional, la aeronave oficial se encontraba ejecutando maniobras de entrenamiento tras haber despegado de la Base de Entrenamiento de las Fuerzas Conjuntas de Los Alamitos. Se trataba de maniobras regulares y previstas, con una posición asignada por la torre de control más cercana.
Qué pasa con los vuelos en USA
Si bien el incidente terminó sin mayores percances, la FAA posó su investigación sobre el mismo para determinar patrones que se observaron repetidos en una serie de hechos que tuvieron lugar en espacio aéreo estadounidense en los últimos tiempos. Basta con revisar el historial del 2025 para encontrar que un suceso similar terminó en tragedia con el accidente de American Airlines en Washington, donde un avión de pasajeros colisionó efectivamente contra un helicóptero militar en su aproximación al Aeropuerto Nacional Reagan.
Si bien la FAA se centró en determinar patrones técnicos, ciertos sectores de la aviación estadounidense señalan un deterioro continuado de la cultura operacional, especialmente en la navegación aérea, empujada por la falta de inversión en el personal. Cabe recordar que la Casa Blanca sufrió varios cierres de gobierno en los últimos meses, afectando directamente las tareas de control y dejando a los trabajadores de los aeropuertos bajo circunstancias de alto estrés, al que se suma el aumento progresivo del tráfico.
En ese sentido, familiares de las víctimas del accidente en Washington reclamaron recientemente al Gobierno estadounidense mayor celeridad para la sanción de la Ley Alerta, que apunta a mejorar la operatividad en aeropuertos de alto tráfico estableciendo procedimientos estrictos tendientes a evitar cualquier tipo de incidente entre aeronaves.
Cuántos accidentes hubo bajo la administración Trump
Desde principios del 2025, Estados Unidos ha registrado al menos 20 accidentes de distinta magnitud que dejaron saldos con heridos o muertos a nivel aerocomercial. El conteo fatal se eleva ahora a las 136 muertes sumando a los dos pilotos fallecidos de Air Canada Express.
Desde helicópteros militares y privados, hasta aviones de carga, distintos escenarios han desplegado sospechas sobre la política de seguridad operacional vigente en los cielos estadounidenses. Según la FAA, la mayoría de estos accidentes eran prevenibles con políticas más estrictas.
Coincidencia o no, los registros de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) revelaron que durante la administración anterior, no se registraron mayores eventos ni incidentes en aviación comercial regular, con un récord de cero.
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