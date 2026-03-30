Un grupo de más de 70 comunicadores consultados por Diego Dillenberger desaprobó en una encuesta el desempeño del jefe de gabinete Manuel Adorni en la rueda de prensa que ofreció para dar explicaciones sobre su situación patrimonial y los viajes en un jet privado que hizo junto a su familia.
27 MESES SIN RUEDAS DE PRENSA
Encuesta entre periodistas: 80 % desaprueba la comunicación de Milei
En “La Hora de Maquiavelo” (Canal Metro), Diego Dillenberger difundió una encuesta lapidaria para la Casa Rosada. Los mismos guarismos logró Manuel Adorni.
Un 33,8 % dijo que la actuación del coordinador de ministros fue "mala"; un 35,2 % sostuvo que fue "regular" y un 21,1% aseguró que fue "muy mala". Apenas un 20 % aprobó las respuestas ofrecidas.
Los guarismos se repiten a la hora de analizar el conjunto de la comunicación gubernamental de Balcarce 50: un 35 % de los comunicadores consultados dicen que es "deficiente"; un 28,2 % dicen que es "muy mala" y un 15,5 % dicen que es "mala".
Menos del 20% sostiene que es "pasable", "buena" o "muy buena".
Encuesta con las "curvas invertidas"
El Jefe de Estado perforó el piso de 40% de aprobación de septiembre: hoy tiene 36%. Las mujeres desaprueban mucho más que los hombres la gestión de La Libertad Avanza. Los jóvenes dejaron de acompañarlos, según datos de Atlas Intel.
“La gestión nacional actual le está abriendo las puertas al regreso del justicialismo” advirtió Dillenberger.
Finalmente, la Universidad de San Andrés difundió el análisis mensual que realiza sobre opinión pública: es coincidente con el de Atlas Intel.
Las curvas se van invirtiendo y por ello los trazados en rojo (desaprobación) van superando y dejando debajo a los de azul (aprobación).
La corrupción y el desempleo se convirtieron en las 2 grandes preocupaciones del electorado, por encima de la inflación.