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27 MESES SIN RUEDAS DE PRENSA

Encuesta entre periodistas: 80 % desaprueba la comunicación de Milei

En “La Hora de Maquiavelo” (Canal Metro), Diego Dillenberger difundió una encuesta lapidaria para la Casa Rosada. Los mismos guarismos logró Manuel Adorni.

30 de marzo de 2026 - 09:18
Javier y Karina Milei junto a Manuel Adorni

Javier y Karina Milei junto a Manuel Adorni

Un grupo de más de 70 comunicadores consultados por Diego Dillenberger desaprobó en una encuesta el desempeño del jefe de gabinete Manuel Adorni en la rueda de prensa que ofreció para dar explicaciones sobre su situación patrimonial y los viajes en un jet privado que hizo junto a su familia.

Un 33,8 % dijo que la actuación del coordinador de ministros fue "mala"; un 35,2 % sostuvo que fue "regular" y un 21,1% aseguró que fue "muy mala". Apenas un 20 % aprobó las respuestas ofrecidas.

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Una encuesta de La Hora de Maquiavelo mostró alta desaprobación a la comunicación de Adorni y Milei

Una encuesta de La Hora de Maquiavelo mostró alta desaprobación a la comunicación de Adorni y Milei

Si bien el Cuarto Poder desea que existan las ruedas entre funcionarios nacionales y la prensa, también señalan en un 30% de los casos que Javier Milei y Manuel Adorni no tienen el temple necesario para enfrentar esos desafíos de manera abierta. Si bien el Cuarto Poder desea que existan las ruedas entre funcionarios nacionales y la prensa, también señalan en un 30% de los casos que Javier Milei y Manuel Adorni no tienen el temple necesario para enfrentar esos desafíos de manera abierta.

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Los guarismos se repiten a la hora de analizar el conjunto de la comunicación gubernamental de Balcarce 50: un 35 % de los comunicadores consultados dicen que es "deficiente"; un 28,2 % dicen que es "muy mala" y un 15,5 % dicen que es "mala".

Menos del 20% sostiene que es "pasable", "buena" o "muy buena".

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Encuesta: 4 de cada 5 periodistas desaprueban comunicación de Milei

Encuesta: 4 de cada 5 periodistas desaprueban comunicación de Milei

Encuesta con las "curvas invertidas"

El Jefe de Estado perforó el piso de 40% de aprobación de septiembre: hoy tiene 36%. Las mujeres desaprueban mucho más que los hombres la gestión de La Libertad Avanza. Los jóvenes dejaron de acompañarlos, según datos de Atlas Intel.

La novedad del estudio desagregado de esta consultora internacional es que ya ningún grupo etario le responde a Javier Milei. Los menores de 30 años fueron los últimos en abandonarlo. La novedad del estudio desagregado de esta consultora internacional es que ya ningún grupo etario le responde a Javier Milei. Los menores de 30 años fueron los últimos en abandonarlo.

“La gestión nacional actual le está abriendo las puertas al regreso del justicialismo” advirtió Dillenberger.

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Finalmente, la Universidad de San Andrés difundió el análisis mensual que realiza sobre opinión pública: es coincidente con el de Atlas Intel.

Las curvas se van invirtiendo y por ello los trazados en rojo (desaprobación) van superando y dejando debajo a los de azul (aprobación).

La casa de altos estudios ya tiene al Jefe de Estado argentino con una desaprobación superior al 59 %. Macri tras 27 meses de gobierno tenía 51 % de aprobación y Milei apenas llega al 38% de acuerdo a San Andrés. La casa de altos estudios ya tiene al Jefe de Estado argentino con una desaprobación superior al 59 %. Macri tras 27 meses de gobierno tenía 51 % de aprobación y Milei apenas llega al 38% de acuerdo a San Andrés.

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La corrupción y el desempleo se convirtieron en las 2 grandes preocupaciones del electorado, por encima de la inflación.

Los casos de Manuel Adorni y de $LIBRA impactaron de lleno en la opinión pública y por eso la variante de transparencia camina rumbo a ser pronto el principal tema que desvela a los argentinos. Los casos de Manuel Adorni y de $LIBRA impactaron de lleno en la opinión pública y por eso la variante de transparencia camina rumbo a ser pronto el principal tema que desvela a los argentinos.

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