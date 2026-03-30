Encuesta entre periodistas: 80 % desaprueba la comunicación de Milei

image Encuesta: 4 de cada 5 periodistas desaprueban comunicación de Milei

Encuesta con las "curvas invertidas"

El Jefe de Estado perforó el piso de 40% de aprobación de septiembre: hoy tiene 36%. Las mujeres desaprueban mucho más que los hombres la gestión de La Libertad Avanza. Los jóvenes dejaron de acompañarlos, según datos de Atlas Intel.

La novedad del estudio desagregado de esta consultora internacional es que ya ningún grupo etario le responde a Javier Milei. Los menores de 30 años fueron los últimos en abandonarlo. La novedad del estudio desagregado de esta consultora internacional es que ya ningún grupo etario le responde a Javier Milei. Los menores de 30 años fueron los últimos en abandonarlo.

“La gestión nacional actual le está abriendo las puertas al regreso del justicialismo” advirtió Dillenberger.

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Finalmente, la Universidad de San Andrés difundió el análisis mensual que realiza sobre opinión pública: es coincidente con el de Atlas Intel.

Las curvas se van invirtiendo y por ello los trazados en rojo (desaprobación) van superando y dejando debajo a los de azul (aprobación).

La casa de altos estudios ya tiene al Jefe de Estado argentino con una desaprobación superior al 59 %. Macri tras 27 meses de gobierno tenía 51 % de aprobación y Milei apenas llega al 38% de acuerdo a San Andrés. La casa de altos estudios ya tiene al Jefe de Estado argentino con una desaprobación superior al 59 %. Macri tras 27 meses de gobierno tenía 51 % de aprobación y Milei apenas llega al 38% de acuerdo a San Andrés.

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La corrupción y el desempleo se convirtieron en las 2 grandes preocupaciones del electorado, por encima de la inflación.

Los casos de Manuel Adorni y de $LIBRA impactaron de lleno en la opinión pública y por eso la variante de transparencia camina rumbo a ser pronto el principal tema que desvela a los argentinos. Los casos de Manuel Adorni y de $LIBRA impactaron de lleno en la opinión pública y por eso la variante de transparencia camina rumbo a ser pronto el principal tema que desvela a los argentinos.