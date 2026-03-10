En 3 semanas LPF Play, de AFA, acumuló 3,3 millones de vistas con el ascenso

¿Cuál es la proyección de la Liga Profesional de Fútbol? Hay contratos hasta 2031. Será interesante conocer para entonces cuál fue la evolución de LPF Play. Hay un lustro por delante.

Claudio Tapia

La presentación oficial fue la ocasión que utilizó Claudio Tapia para referirse a la actualidad del fútbol:

##El futuro es federal: "El fútbol argentino no solamente pasa por Capital y por la Provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país. Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos y lo representamos. Somos formadores, tenemos la obligación de darle a todos nuestros jugadores las herramientas."

##La Scaloneta como eje: "Somos líderes, muchos jugadores y jugadoras en el exterior son capitanes de sus equipos. Somos ganadores, luchadores. Por eso trajimos la 3ra. (N. de la R.: Copa del Mundo FIFA), por eso somos bicampeones de América. Porque somos ganadores, confiamos en un cuerpo técnico que no muchos creían, pero nosotros sí creímos en este proyecto."

##'Palo' a TyC Sports, quien tenía las transmisiones hasta fines de 2025: "Hoy tenemos al fútbol dentro del fútbol. Hoy podemos ver a nuestros equipos del Ascenso cuando juegan en los diferentes lugares de nuestro país. Hasta el año pasado no se podía, siempre pasaba algo. Se cortaba. Hoy sí se puede, hemos hecho 11 partidos en simultáneo. Se puede ver el fútbol de noche, el fútbol femenino."

##Un guiño a Conmebol: "Hoy no es un día más. Es un gran día, histórico. Los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes. Tenemos números que indican que no nos equivocamos, que el futuro es este. Como dice el presidente Alejandro Domínguez, aprendimos a creer en grande."

##Otro guiño pero para los clubes: “El fútbol vuelve a ser del fútbol. Los dueños del fútbol vuelven a ser ustedes, los clubes”.

##Ironía de Claudio Tapia a sus críticos: “Muchos van a transpirar, como transpiraba yo cuando me agarraba calor, pero van a transpirar de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz”.

-----------------------

+ Info en Golazo24