Saudi Aramco enviará por el Mar Rojo el petróleo que no va por el Estrecho de Ormuz

Saudi Aramco, la petrolera más importante de Arabia Saudita. Saudi Aramco en las arenas del desierto.

Consecuencias

Nasser advirtió que el conflicto en Medio Oriente tendría “consecuencias catastróficas” para el mercado petrolero cuanto más durara, así como efectos “drásticos” sobre la economía global.

Sus comentarios fueron la primera advertencia pública de la mayor compañía petrolera del mundo sobre el continuo conflicto provocado por los ataques de USA e Israel a Irán a principios de este mes.

Aramco es el mayor productor de petróleo del mundo y es responsable de aproximadamente 10% del suministro global: cualquier interrupción en sus operaciones es seguida de cerca por los mercados petroleros.

Los precios del petróleo han aumentado desde el comienzo de la crisis, hasta su nivel más alto desde junio de 2022 (invasión de Rusia a Ucrania), antes de caer drásticamente más tarde ese mismo día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que la guerra podría terminar "muy pronto".

Sin embargo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que Teherán estaba preparado para reducir las tensiones con los países vecinos, con la condición de que su "espacio aéreo, territorio y aguas" no se utilicen para lanzar ataques contra la República Islámica, según la agencia de noticias semioficial Mehr.

Pero el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qaliba, dijo que"absolutamente" no busca un alto el fuego en la guerra mientras lanzaba una nueva ola de misiles contra territorios de Israel, incluido Tel Aviv.

-5%

Nasser no especificó la cantidad de petróleo que producía la compañía, pero sugirió que la producción de algunos tipos de crudo había disminuido.

“Tenemos una zona específica donde tenemos gas medio y pesado, que no estamos utilizando por el momento porque tenemos capacidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades a través del gasoducto este-oeste”, afirmó. “Estamos satisfaciendo la mayoría de los requisitos de nuestros clientes”.

La capacidad disponible de Aramco significaba que podría restablecer la producción "en cuestión de días", dijo Nasser, si necesitara cerrar alguna de sus instalaciones.

La compañía publicó sus resultados anuales 2025. Su beneficio neto ajustado descendió 5% menos que el año anterior.

