Récord del pollo: En Argentina, una persona come 50 kilos de carne aviar al año

Mientras que, en menor medida, provincias como Santa Fe y Córdoba también participan en el sistema, contribuyendo a una expansión gradual de la actividad hacia otras zonas.

Otro indicador que refleja la magnitud alcanzada por el sector es la cantidad de nacimientos registrados durante el año. En 2025 se superó la marca de mil millones de pollos nacidos, un dato que evidencia la escala industrial que ha alcanzado la producción avícola en el país.

Estabilidad del consumo interno

image

Según el documento que reúne los principales indicadores productivos, económicos e institucionales de la industria avícola argentina, uno de los aspectos más destacados del desempeño del sector es la estabilidad del consumo interno.

En 2025, el consumo aparente de carne de pollo se ubicó en 49,4 kilogramos por habitante por año, una cifra que muestra una leve mejora respecto del período anterior y confirma el lugar central que ocupa en la dieta de los argentinos.

El pollo se ha consolidado como una alternativa accesible frente a otras carnes, especialmente en contextos de presión inflacionaria o pérdida del poder adquisitivo.

Su precio relativamente más bajo y su amplia disponibilidad en el mercado contribuyen a sostener niveles de consumo elevados.

image

Precios del pollo: La suba se ubicó por debajo de la inflación general

En cuanto a los precios, el valor del pollo entero al consumidor aumentó un 19% durante 2025, un incremento que se ubicó por debajo de la inflación general y también por debajo de los aumentos registrados en otras carnes. Este comportamiento ayudó a preservar la competitividad del producto y a mantener estable la demanda interna.

image

En tanto, en el plano internacional, el desempeño exportador mostró algunos matices. Las exportaciones de carne aviar registraron una leve caída en volumen del 1,8%, aunque el valor total exportado creció alrededor de un 4,9%. Esta diferencia se explica principalmente por mejores precios internacionales o por cambios en la composición de los productos exportados.

Durante 2025, Argentina colocó en el exterior más de 206 mil toneladas de productos avícolas, que incluyeron pollo entero, cortes trozados, subproductos y distintos derivados de la industria.

image

Pese al brote de influencia aviar

La evolución sanitaria fue uno de los factores más influyentes sobre el comercio exterior. Un brote de influenza aviar detectado en agosto generó restricciones temporales en algunos mercados y obligó al sector a reacomodar destinos comerciales y estrategias de exportación.

Así, incluso a pesar de estos episodios, la industria logró sostener una amplia diversificación de mercados.

En total, la carne aviar argentina llegó a 76 países durante el año. Entre los principales destinos internacionales se destacan Vietnam, Sudáfrica, Chile, China y la República Democrática del Congo, lo que demuestra la creciente inserción global de la producción nacional.

image

