La industria avícola argentina es una de las pocas que puede festejar los números de 2025. Es que no solo logró sostener su volumen de producción, y mantener el consumo interno de carne de pollo sino que además continuó consolidando su presencia en mercados internacionales.
LA INDUSTRIA QUE FESTEJA
Récord del pollo: En Argentina, una persona come 50 kilos de carne aviar al año
Según datos del anuario sectorial, la producción de esta carne alcanzó aproximadamente 2,5 millones de toneladas durante el último año. Este volumen se logró a partir de la faena de cerca de 750 millones de aves en establecimientos registrados de todo el país.
Las cifras representan un leve crecimiento en comparación con el año anterior y confirman una tendencia de estabilidad productiva que el sector viene sosteniendo en los últimos años.
La estructura de la cadena avícola argentina se caracteriza por un alto nivel de integración entre sus distintos eslabones, desde la genética y la incubación hasta la crianza, la faena y la comercialización. Este modelo productivo ha permitido mejorar la eficiencia del sistema y sostener un crecimiento gradual incluso en contextos complejos.
Fuerte concentración en algunas provincias
La actividad presenta una fuerte concentración en determinadas regiones del país. Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires concentran más del 85% de la faena nacional, lo que las convierte en los principales polos productivos de la avicultura argentina.
Mientras que, en menor medida, provincias como Santa Fe y Córdoba también participan en el sistema, contribuyendo a una expansión gradual de la actividad hacia otras zonas.
Otro indicador que refleja la magnitud alcanzada por el sector es la cantidad de nacimientos registrados durante el año. En 2025 se superó la marca de mil millones de pollos nacidos, un dato que evidencia la escala industrial que ha alcanzado la producción avícola en el país.
Estabilidad del consumo interno
Según el documento que reúne los principales indicadores productivos, económicos e institucionales de la industria avícola argentina, uno de los aspectos más destacados del desempeño del sector es la estabilidad del consumo interno.
En 2025, el consumo aparente de carne de pollo se ubicó en 49,4 kilogramos por habitante por año, una cifra que muestra una leve mejora respecto del período anterior y confirma el lugar central que ocupa en la dieta de los argentinos.
El pollo se ha consolidado como una alternativa accesible frente a otras carnes, especialmente en contextos de presión inflacionaria o pérdida del poder adquisitivo.
Su precio relativamente más bajo y su amplia disponibilidad en el mercado contribuyen a sostener niveles de consumo elevados.
Precios del pollo: La suba se ubicó por debajo de la inflación general
En cuanto a los precios, el valor del pollo entero al consumidor aumentó un 19% durante 2025, un incremento que se ubicó por debajo de la inflación general y también por debajo de los aumentos registrados en otras carnes. Este comportamiento ayudó a preservar la competitividad del producto y a mantener estable la demanda interna.
En tanto, en el plano internacional, el desempeño exportador mostró algunos matices. Las exportaciones de carne aviar registraron una leve caída en volumen del 1,8%, aunque el valor total exportado creció alrededor de un 4,9%. Esta diferencia se explica principalmente por mejores precios internacionales o por cambios en la composición de los productos exportados.
Durante 2025, Argentina colocó en el exterior más de 206 mil toneladas de productos avícolas, que incluyeron pollo entero, cortes trozados, subproductos y distintos derivados de la industria.
Pese al brote de influencia aviar
La evolución sanitaria fue uno de los factores más influyentes sobre el comercio exterior. Un brote de influenza aviar detectado en agosto generó restricciones temporales en algunos mercados y obligó al sector a reacomodar destinos comerciales y estrategias de exportación.
Así, incluso a pesar de estos episodios, la industria logró sostener una amplia diversificación de mercados.
En total, la carne aviar argentina llegó a 76 países durante el año. Entre los principales destinos internacionales se destacan Vietnam, Sudáfrica, Chile, China y la República Democrática del Congo, lo que demuestra la creciente inserción global de la producción nacional.
