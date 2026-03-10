Gastón Edul se irá a las piñas contra un amigo de Cristiano Ronaldo

“No hay un solo argentino, un solo latinoamericano, que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no. Por eso, pese a que esto no tenga que ver con mi carrera, estoy aquí y voy para adelante”, fue una de las cosas que dijo el periodista de TyC Sports.

Además, le propuso a Aguirre estar en igualdad de condiciones, a sabiendas de que Edul cubrirá el Mundial previo a que se realice el evento mientras que por el momento, el español permanecerá en su país.

Más sobre el evento de Ibai Llanos

Ayer 9 de marzo fue el día de presentación de la Velada del año 6 y se confirmó que será el 25 de julio en Sevilla.

Gastón Edul no es el único argentino que estará presente. El cantante Lit Killah se enfrentará a su colega Kidd Keo, el influencer Gero Arias competirá ante Viruzz (que no fue derrocado hasta el momento) y Angie Velasco se cruzará ante Alondrissa.

Las 10 batallas serán las siguientes:

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs La Parce

Cleerss vs Natalia MX

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Gero Arias vs Viruzz

Samy Rivers vs Roro

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Yo Soy Plex vs Fernanfloo

IlloJuan vs TheGrefg

En Argentina, hay un formato similar denominado Párense de Manos, organizado por Luquitas Rodríguez y sus compañeros de Paren la Mano, programa de Vorterix.

Allí pelearon figuras tales como Maravilla Martínez (boxeador), Pablo Migliore o Claudio "Turco" García, por dar algunos ejemplos.

En la industria del entretenimiento, el Boxeo se convirtió en el deporte que enfrenta famosos de toda índole.

