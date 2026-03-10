Gastón Edul estará presente en la Velada del año número 6, organizada por el streamer español Ibai Llanos. Su rival arriba del ring será un amigo de Cristiano Ronaldo, por lo que hay expectativa por lo que pueda pasar en la pelea.
¿EN QUÉ CONTEXTO?
Gastón Edul se irá a las piñas contra un amigo de Cristiano Ronaldo
El periodista Gastón Edul estará en la Velada de Ibai y peleará contra un amigo de Cristiano Ronaldo.
Si bien el evento será en España, habrán otros argentinos presentes independientemente del periodista de TyC Sports. Será la primera vez que Edul esté en un evento de estas características.
Gastón Edul vs Edu Aguirre en la Velada
Gastón Edul vs Edu Aguirre fue la primera pelea confirmada para la Velada del año 6.
La particularidad es que ambos son periodistas deportivos en su país, por lo que hay expectativa por lo que pueda pasar arriba del ring.
Otra de las peculiaridades es que el español es amigo de Cristiano Ronaldo y en la presentación de la pelea, Aguirre aseguró que el portugués le dijo que "aplaste" a Edul.
“No hay un solo argentino, un solo latinoamericano, que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no. Por eso, pese a que esto no tenga que ver con mi carrera, estoy aquí y voy para adelante”, fue una de las cosas que dijo el periodista de TyC Sports.
Además, le propuso a Aguirre estar en igualdad de condiciones, a sabiendas de que Edul cubrirá el Mundial previo a que se realice el evento mientras que por el momento, el español permanecerá en su país.
Más sobre el evento de Ibai Llanos
Ayer 9 de marzo fue el día de presentación de la Velada del año 6 y se confirmó que será el 25 de julio en Sevilla.
Gastón Edul no es el único argentino que estará presente. El cantante Lit Killah se enfrentará a su colega Kidd Keo, el influencer Gero Arias competirá ante Viruzz (que no fue derrocado hasta el momento) y Angie Velasco se cruzará ante Alondrissa.
Las 10 batallas serán las siguientes:
- Edu Aguirre vs Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs La Parce
- Cleerss vs Natalia MX
- Lit Killah vs Kidd Keo
- Alondrissa vs Angie Velasco
- Gero Arias vs Viruzz
- Samy Rivers vs Roro
- Marta Díaz vs Tatiana Kaer
- Yo Soy Plex vs Fernanfloo
- IlloJuan vs TheGrefg
En Argentina, hay un formato similar denominado Párense de Manos, organizado por Luquitas Rodríguez y sus compañeros de Paren la Mano, programa de Vorterix.
Allí pelearon figuras tales como Maravilla Martínez (boxeador), Pablo Migliore o Claudio "Turco" García, por dar algunos ejemplos.
En la industria del entretenimiento, el Boxeo se convirtió en el deporte que enfrenta famosos de toda índole.
