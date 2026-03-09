El monstruo del cine de acción regresa con todo. 20th Century Studios ya tiene equipo y presupuesto para revivir al legendario bárbaro. Arnold Schwarzenegger volverá con todo para conquistar el Hollywood que le pertenece.
ESTÁ DESQUICIADO
Arnold Schwarzenegger no se jubiló nada: Volverá con Conan El Bárbaro en Hollywood
El director de las últimas Misión: Imposible será el guionista y mente maestra. Arnold Schwarzenegger retoma al espadachín que lo hizo famoso en Hollywood.
Quizás te interese leer: Timothée Chalamet destruyó su Oscar y el mundo de la ópera y el ballet le contestó
El dúo que nadie esperaba con Arnold Schwarzenegger a la cabeza
Christopher McQuarrie, el cineasta detrás de las cuatro últimas entregas de Misión: Imposible, se suma al proyecto King Conan como guionista y director. La confirmación llegó desde The Hollywood Reporter y sacudió a la industria.
Arnold Schwarzenegger retoma así el papel que lo catapultó al estrellato: Conan el Bárbaro, el espadachín de fantasía que debutó en cine en 1982 y tuvo su secuela en 1984, ambas basadas en el personaje creado por Robert E. Howard.
El propio Schwarzenegger anticipó el proyecto frente al público del Arnold Sports Festival en Columbus, Ohio.
Un rey complaciente que tiene que volver a pelear
El argumento que describió la estrella no tiene desperdicio: Conan gobernó un reino durante 40 años, se volvió cómodo en el poder, y ahora lo van desplazando poco a poco. Eso lo obliga a recuperar todo lo que perdió, con violencia, magia y criaturas de por medio.
«Los estudios tienen mucho dinero para hacer películas realmente exitosas», adelantó Schwarzenegger, que además confirmó conversaciones con Dan Trachtenberg para volver a la saga Depredador, y reveló que ya tiene en sus manos un guion para Commando 2.
20th Century Studios pasó casi un año negociando los derechos del personaje. El proyecto anterior, en manos de Universal, nunca llegó a rodarse a pesar de años de desarrollo.
Esta vez, con McQuarrie al frente, la apuesta parece en serio.
----------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir
Destinos regalados: Cómo viajar barato este 2026
La decisión de último momento de Nelson Castro que generó preocupación
La Peña de Morfi en crisis: La cifra descomunal que le pidieron a Telefe para tomar el mando