Arnold Schwarzenegger no se jubiló nada: Volverá con Conan El Bárbaro en Hollywood

Un rey complaciente que tiene que volver a pelear

El argumento que describió la estrella no tiene desperdicio: Conan gobernó un reino durante 40 años, se volvió cómodo en el poder, y ahora lo van desplazando poco a poco. Eso lo obliga a recuperar todo lo que perdió, con violencia, magia y criaturas de por medio.

image

«Los estudios tienen mucho dinero para hacer películas realmente exitosas», adelantó Schwarzenegger, que además confirmó conversaciones con Dan Trachtenberg para volver a la saga Depredador, y reveló que ya tiene en sus manos un guion para Commando 2.

20th Century Studios pasó casi un año negociando los derechos del personaje. El proyecto anterior, en manos de Universal, nunca llegó a rodarse a pesar de años de desarrollo.

Esta vez, con McQuarrie al frente, la apuesta parece en serio.

----------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir

Destinos regalados: Cómo viajar barato este 2026

La decisión de último momento de Nelson Castro que generó preocupación

La Peña de Morfi en crisis: La cifra descomunal que le pidieron a Telefe para tomar el mando