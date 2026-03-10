Mientras cruje Medio Oriente, Javier Milei busca seducir inversores en medio de una economía frágil

Javier Milei continúa con su nueva gira internacional, y luego de su presencia en la Universidad Yeshiva, sigue este martes con su agenda en Nueva York , participando en la Argentina Week 2026 que ayer fue presentada por su jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Mientras en la Argentina cierran empresas, crece el desempleo y cae la economía, el Presidente no deja pasar oportunidad para ratificar su alineamiento a Estados Unidos e Israel, en plena escalada bélica con Irán. Esta vez, se animó a ponerse en primera persona a la hora de hablar de la guerra en Medio Oriente .

El Gobierno salió en defensa del alineamiento de la Argentina con Estados Unidos e Israel en el conflicto contra Irán. El jefe de Estado pronosticó que la tensión será "de corta duración" y fortalecerá el intercambio comercial dando margen a la acumulación de reservas.

Por su parte, las potencias juegan una partida que conmueve al mundo y hasta los actores regionales más expuestos piden bajar la temperatura. En cambio, Argentina parece empeñada en subirla desde un atril.

La gira internacional se da en un clima particular. El jefe de Estado cruzó las fronteras dejando atrás un fuerte contrapunto público con figuras históricas del empresariado local, entre los que destacan sus recientes cruces con el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, y el dueño de FATE y Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Pese a los chispazos domésticos, la delegación oficial apuesta a mostrar unidad en suelo norteamericano y focalizarse en la captación de capitales.

Con la mira puesta en Vaca Muerta y la Cordillera de los Andes, el rubro energético y minero será el gran protagonista de las rondas de negocios.

La apuesta del Gobierno es clara: atraer inversiones extranjeras se vuelve la vía central para sostener el programa económico sin recurrir al endeudamiento externo que caracterizó a administraciones anteriores.

Mientras tanto, la Argentina pone primera a la mayor feria del campo, sin presencia del propio Presidente.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

--------------

Live Blog Post La crisis habitacional en Argentina alcanza un punto crítico Según datos recientes, el 40% de las familias que alquilan deben recurrir a préstamos bancarios, tarjetas o billeteras virtuales para cubrir su vivienda y gastos básicos. El problema no es solo el precio, sino la falta de empleo registrado que impide a muchos cumplir con las garantías tradicionales y bonos de sueldo exigidos. Esta barrera obliga a los inquilinos a buscar alternativas como el seguro de caución o el "co-garante" para sobrevivir a los requerimientos inmobiliarios. La situación refleja una desconexión total entre los salarios promedio y el costo de vida actual, forzando a las nuevas generaciones a compartir gastos o postergar su independencia. VER +

Live Blog Post Milei no ocultó su rabia contra Rocca y Madanes Quintanilla: "Ellos atacaron a los argentinos" Frente a grandes inversores, el Presidente elevó la tensión contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. "Yo acá pregunto: ¿Quiénes están a favor del robo? Veo que acá nadie. Entonces, cuando me dicen ‘Milei atacó a Rocca y Madanes’, yo digo que ellos atacaron a los argentinos actuando junto a políticos corruptos. Si los neumáticos costaban 100 dólares, pero el político pone una pared enorme para que no ingresen los importados y pasan a venderse a 400 dólares, ahí hay un robo". "Y hubo un empresario que apretó al gobierno diciendo que si no se mantenían las barreras, nos iba a tirar 900 trabajadores a la calle. Hicimos lo que era correcto y nos tiró los empleados a la calle. Verán, esto no es un juego de niños. Pero ahora los argentinos se podrán ahorrar 300 dólares por cubierta, para gastar en otros sectores de la economía. Y habrá mejores salarios y mejores precios para todos. Si hay un político que defiende lo contrario, es por corrupción", agregó. VER +

Live Blog Post Fátima Flórez, otra vez en la cabeza del Presidente Para Javier Milei y su administración, Fátima Flórez sigue siendo tema de conversación y debate. A pesar de que la etapa sentimental entre el mandatario y la artista terminó hace varios meses, su figura está presente tanto en el ámbito privado del presidente como en lo que hace al entorno del Gobierno. En ese orden, un nuevo capítulo se conoció en las últimas horas luego de que una presunta casilla de correo oficial que corresponde a Cancillería ejecutara una “promoción” entre sus contactos sobre el show que la ex primera dama tiene programado en Miami, Estados Unidos. Precisamente, el correo corresponde al Consulado General de la República Argentina en Florida. VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei en Nueva York: "No somos anti empresa" El Presidente abrió Argentina Week con un amplio discurso. "Cualquier política injusta va a terminar mal", remarcó. Sobre ese marco, aseguró: "Tenemos como objetivo hacer a Argentina el país más libre del mundo". VER +

Live Blog Post Complicado panorama para las aseguradoras Fueron los casos de dos aseguradoras sobre las que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) adoptó decisiones dentro de su esquema de supervisión sobre entidades del mercado: una vinculada a La Nueva Cooperativa de Seguros y otra a NRE Compañía de Seguros Patrimoniales y de Personas. Se trata por un lado, del avance de una instancia judicial en el caso de La Nueva, y por otro, la exigencia de recomposición de capital a NRE tras el rechazo de su plan de regularización. A través de la resolución SSN 92/2026, para La Nueva Seguros, la SSN resolvió conceder el recurso de apelación presentado por la entidad contra la resolución que la intimó a recomponer su situación patrimonial. VER NOTA VER +

Live Blog Post Estadounidenses se oponen a la guerra en Medio Oriente "Las consecuencias económicas de la decisión del presidente Donald Trump de ir a la guerra con Irán están poniendo en peligro el discurso legislativo del Partido Republicano antes de las elecciones intermedias, con los aumentos en los precios de la energía amenazando al menos algunas de las ganancias que los estadounidenses están viendo en sus bolsillos gracias a los amplios recortes de impuestos que los republicanos promulgaron el año pasado": Politico.com/ Luego: "Los analistas de la firma de asesoría e inversión de Wall Street Evercore ISI estimaron el lunes 09/03 que el impacto en los costos de los hogares atribuible a la crisis actual podría borrar los beneficios fiscales de la "grande y hermosa factura" para al menos el 30% más pobre de los estadounidenses, incluso si los precios del petróleo bajan de sus máximos de más de US$ 100 por barril. VER NOTA VER +

Live Blog Post Plano internacional: Saudi Aramco cambia la ruta petrolera Saudi Aramco, la compañía petrolera más grande del mundo, ha dicho que podrá exportar el 70% de sus envíos normales de crudo en cuestión de días, mientras se apresura a restablecer las entregas interrumpidas por la guerra entre USA e Irán a los mercados globales. Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, dijo en una conferencia telefónica sobre utilidades del trimestr, que la compañía estaba trabajando para aumentar rápidamente las exportaciones en su puerto de Yanbu -en el Mar Rojo-, lo que permitirá que alrededor de 5 millones de barriles por día lleguen al mercado global sin atravesar el Estrecho de Ormuz. Arabia Saudita normalmente exporta alrededor de 7 millones de b/d, y sólo una pequeña porción sale del Mar Rojo, mientras que la mayor parte de su crudo sale de su costa este hacia el Golfo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Maxi Pullaro en San Nicolás: "La baja de retenciones ayudaría al campo" Desde este martes (10/03), Expoagro abre sus puertas a la 20° edición en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. En la antesala, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, volvió a reclamarle al gobierno de Javier Milei por retenciones. "Entendemos que es un momento muy duro para la economía nacional", aseguró el gobernador de Santa Fe ya desde la mayor feria del campo. En ese sentido, sostuvo que "Tiene que haber un modelo que cuide al campo". VER NOTA VER +

Live Blog Post Mauricio Macri dice presente en la mayor feria del campo "14 años que vengo acá", comenzó diciendo el expresidente y aseguró que "todos los argentinos" deberían estar. En diálogo con LN+, Mauricio Macri remarcó: "Han pasado crisis y el campo siempre va para adelante". Sobre esa línea remarcó: " Acá se pueden generar más empleo". Consultado sobre el encuentro con Axel Kicillof, precisó que "sólo fue un saludo formal". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diagonalesweb/status/2031194470188814627&partner=&hide_thread=false | AHORA: Durante la cena de ExpoAgro, AXEL KICILLOF Y MAURICIO MACRI COMPARTIERON MESA Y CENARON FRENTE A FRENTE.El saludo entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el expresidente. ENCUENTRO INESPERADO EN LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS. pic.twitter.com/RAZo9h2vJz — Diagonales (@diagonalesweb) March 10, 2026 En cuanto a Javier Milei, sostuvo que "Hace rato no hablamos". VER +

Live Blog Post Expoagro pone primera (sin Milei) Desde este martes 10 al viernes 13 de marzo, el agro argentino volverá a encontrarse en la "Capital Nacional de los Agronegocios". Argentina proyecta un ciclo agroindustrial histórico con cifras sin precedentes. La soja superará las 48 millones de toneladas, mientras el maíz alcanzará un volumen inusitado de 58 millones. El trigo tendrá marcas inéditas para la historia reciente: 28 millones de toneladas. Sin embargo, Javier Milei se inclinó por una agenda internacional que incluyó Miami (escudo de seguridad), Nueva York (Argentina week), Chile (asunción del derechista José Antonio Kast) y Madrid (Foro Económico). VER NOTA VER +

Live Blog Post Los números continúan en rojo El Gobierno de Javier Milei espera que la inflación de febrero medida por el Indec se ubique alrededor del 2,7% con una leve baja con respecto a enero de 0,2% cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 2,9%, el mayor aumento desde marzo de 2025. De concretarse la baja, la administración libertaria podrá mostrar que hubo una desaceleración en los precios después de varios meses de suba. Sin embargo, una menor inflación en febrero no representará un alivio significativo para los trabajadores o quizás pierdan menos poder adquisitivo según un relevamiento realizado por el Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín. VER NOTA VER +

Live Blog Post La industria que sí festeja La industria avícola argentina es una de las pocas que puede festejar los números de 2025. Es que no solo logró sostener su volumen de producción, y mantener el consumo interno de carne de pollo sino que además continuó consolidando su presencia en mercados internacionales. Según datos del anuario sectorial, la producción de esta carne alcanzó aproximadamente 2,5 millones de toneladas durante el último año. Este volumen se logró a partir de la faena de cerca de 750 millones de aves en establecimientos registrados de todo el país. Las cifras representan un leve crecimiento en comparación con el año anterior y confirman una tendencia de estabilidad productiva que el sector viene sosteniendo en los últimos años. VER NOTA VER +

Live Blog Post La Argentina está que arde: Otra empresa al borde del abismo La crisis en la empresa de Lácteos Verónica se profundiza con el correr de los días. Este lunes (09/03), trabajadores realizaron una protesta frente a la planta ubicada en Boulogne denunciando la falta de pago de salarios, el medio aguinaldo de diciembre y parte de los haberes correspondientes a diciembre de 2025. En Santa Fe, el malestar se replica. La situación se da en medio de una caída del consumo de productos lácteos en el país. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2025 el consumo interno de leche cayó un 3,4%, mientras que las ventas de quesos se redujeron un 30% y las de yogures un 52%, en comparación con 2024. VER NOTA VER +

Live Blog Post Tras declaraciones de Trump, Netanyahu advirtió: "Aún no hemos terminado" El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó una dura advertencia este martes al asegurar que la campaña militar contra Teherán se encuentra en plena ejecución y que los ataques realizados hasta el momento ya debilitaron seriamente la capacidad operativa del régimen persa. Al cumplirse el undécimo día de un conflicto regional que no para de escalar, Israel confirmó el inicio de una nueva oleada de incursiones aéreas sobre objetivos estratégicos en la capital iraní, reforzando la idea de que la ofensiva busca un daño estructural profundo en el corazón del poder del país enemigo. Durante un encuentro con referentes del sistema de salud israelí, Netanyahu aprovechó para enviar un mensaje directo a la sociedad de Irán, instándola a derrocar a su propia dirigencia. El mandatario expresó su deseo de que el pueblo iraní logre finalmente liberarse del peso de la tiranía, aunque aclaró que ese cambio de rumbo interno dependerá exclusivamente de la voluntad de sus ciudadanos. Mientras tanto, las fuerzas militares mantienen la presión para desarticular cualquier capacidad de respuesta inmediata por parte de las autoridades de Teherán. VER +

Live Blog Post La guerra en Medio Oriente no da respiro Israel emitió una nueva orden de evacuación dirigida a los habitantes del sur del Líbano en medio de una nueva escalada de hostilidades con el movimiento chiita Hezbollah. La advertencia se produjo después de una serie de bombardeos israelíes contra instalaciones que, según el ejército de ese país, están vinculadas a una institución financiera asociada al grupo armado. De acuerdo con las autoridades militares israelíes, aviones de la fuerza aérea lanzaron ataques contra “activos e instalaciones de almacenamiento” pertenecientes a la Asociación Al-Qard Al-Hassan, una organización que Israel considera vinculada a Hezbollah y que opera como entidad financiera dentro del territorio libanés. VER +

Live Blog Post Javier Milei se enfoca en la Argentina Week Después de disertar en la víspera en una universidad judía de Nueva York y asegurar que Irán es enemigo porque "metió dos bombas" en Buenos Aires, Javier Milei inaugurará este martes la Argentina Week 2026, un foro para convocar a inversores organizado por la embajada en Estados Unidos junto con entidades financieras internacionales como JP Morgan, Bank of America y Citibank. El Presidente enfocará su discurso en destacar la importancia de las reformas que su gobierno libertario viene llevando adelante en pos de mejorar el perfil inversor del país. Antes de su alocución, que tendrá lugar desde las 10, el mandatario mantendrá una breve reunión con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon. La Argentina Week, impulsada con fuerza desde la embajada argentina y bancos internacionales, se perfila como uno de los eventos más importantes para abrir puertas en el exterior. Más de 300 líderes empresariales participan en esta cita que dura hasta el 12 de marzo, con reuniones clave que incluyen acuerdos y contactos con ejecutivos y fondos de inversión interesados en sectores como energía, infraestructura, tecnología y finanzas, que son el motor de las provincias. VER +

Más contenidos en Urgente24

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"