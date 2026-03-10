Mientras cruje Medio Oriente, Javier Milei busca seducir inversores en medio de una economía frágil

Javier Milei continúa con su nueva gira internacional, y luego de su presencia en la Universidad Yeshiva, sigue este martes con su agenda en Nueva York, participando en la Argentina Week 2026 que ayer fue presentada por su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La crisis habitacional en Argentina alcanza un punto crítico
Según datos recientes, el 40% de las familias que alquilan deben recurrir a préstamos bancarios, tarjetas o billeteras virtuales para cubrir su vivienda y gastos básicos.
El problema no es solo el precio, sino la falta de empleo registrado que impide a muchos cumplir con las garantías tradicionales y bonos de sueldo exigidos. Esta barrera obliga a los inquilinos a buscar alternativas como el seguro de caución o el "co-garante" para sobrevivir a los requerimientos inmobiliarios.
La situación refleja una desconexión total entre los salarios promedio y el costo de vida actual, forzando a las nuevas generaciones a compartir gastos o postergar su independencia.
